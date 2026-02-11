ارتفاع الخام الأميركي إلى 800 ألف برميل خلال أسبوع

- أظهر استطلاع "رويترز" أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 800 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. - بيانات معهد البترول الأميركي تشير إلى زيادة أكبر في مخزونات الخام والبنزين، مع تراجع مخزونات نواتج التقطير، مما يعكس تبايناً في التقديرات. - تظل تقلبات المخزونات عاملاً حاسماً في تحديد أسعار النفط، حيث يُعتبر تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير مؤشراً على تحسن الطلب، بينما تضغط زيادات مخزونات الخام على الأسعار.

أظهر استطلاع موسّع أجرته وكالة "رويترز"، ونُشرت نتائجه الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية يُتوقع أن تكون قد ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير/شباط، في حين يُرجح انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقدر تسعة محللين شملهم الاستطلاع أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 800 ألف برميل خلال الأسبوع المذكور.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 3.5 ملايين برميل لتصل إلى 420.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يناير/كانون الثاني، مع تراجع إنتاج النفط إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وذلك خلافاً لتوقعات محللين في استطلاع سابق لـ"رويترز" رجّح زيادة قدرها 489 ألف برميل.

وفي ما يتعلق بالمنتجات النفطية، قدّر المحللون أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو 400 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير/شباط، بينما يُتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- قد انخفضت بنحو 1.3 مليون برميل. كما أشار الاستطلاع إلى أن معدل تشغيل المصافي ظل مستقراً عند 90.5% من إجمالي الطاقة الإنتاجية.

في المقابل، نقلت مصادر في السوق، في وقت متأخر الثلاثاء، عن بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية. وبحسب تلك المصادر، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 13.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير/شباط، كما زادت مخزونات البنزين بنحو 3.26 ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.94 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، تقريرها الرسمي عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.

وتعكس التباينات بين تقديرات المحللين وبيانات معهد البترول الأميركي حالة من عدم اليقين في سوق الطاقة الأميركية، في ظل تقلبات الإنتاج ومستويات الطلب الموسمي. ويظل اتجاه المخزونات عاملاً حاسماً في تحديد مسار أسعار النفط، إذ إن تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد يُفسَّر بأنه مؤشر على تحسن الطلب، بينما قد تضغط أي زيادات كبيرة في مخزونات الخام على الأسعار على المدى القصير. وعليه، فإن صدور البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة سيشكل مرجعاً أساسياً للأسواق في تقييم توازن العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)