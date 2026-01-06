ارتفاع التوتر في سوق النفط والأسعار تكتفي بصعود محدود

- تأثير اعتقال مادورو على الاقتصاد الأميركي: حذر نيل كاشكاري من ارتفاع محتمل في أسعار النفط كخطر رئيسي على الاقتصاد الأميركي بعد اعتقال مادورو، مشبهاً الوضع بالحرب الروسية الأوكرانية حيث قفزت أسعار السلع عالمياً. - ردود فعل الأسواق المالية: رغم الحدث السياسي الكبير، أظهرت الأسواق ردود فعل محدودة، حيث تراجعت أسعار النفط بسبب وفرة المعروض، بينما ارتفعت مؤشرات وول ستريت مع إعلان البيت الأبيض عن استغلال الاحتياطيات الفنزويلية. - توقعات مستقبلية لقطاع النفط: ارتفعت أسهم شركات النفط والخدمات النفطية مع توقعات بزيادة دور الشركات الأميركية في إعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي، رغم أن أي زيادة في الإنتاج الفنزويلي ستحتاج وقتاً واستقراراً.

قال رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن الخطر الرئيسي الذي قد يهدد الاقتصاد الأميركي بعد إقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو يتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، وأضاف في حديثه لقناة" سي.إن.بي.سي" الأميركية أن هذه هي الآلية الأوضح لانتقال الصدمة إلى الولايات المتحدة، لكنه شدد على أنه لا يرى هذا الأثر حتى الآن في حركة الأسواق. وشبّه هذه الآلية بما حدث عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حين قفزت أسعار السلع عالمياً، بينما بقيت ردات الفعل محدودة في أحداث جيوسياسية أخرى.

وحسب وكالة رويترز، فإن أسواق السلع والأصول المالية أبدت ردة فعل محدودة اليوم الاثنين حتى مع ضخامة الحدث السياسي، إذ أشارت الوكالة إلى أن خام غرب تكساس الوسيط تحرك في نطاقات متقلبة ثم مال إلى التراجع مع استمرار وفرة المعروض العالمي، بينما بقيت المخاوف مرتبطة بالمسار السياسي أكثر من كونها نقصاً فورياً في الإمدادات.

وفي أسواق نيويورك، أفادت وكالة فرانس برس بأن وول ستريت افتتحت على ارتفاع بعدما أعلن البيت الأبيض نيته السماح لشركات النفط الأميركية باستغلال الاحتياطيات الفنزويلية الضخمة، وسجل داو جونز ارتفاعاً بنسبة 0.18% بينما ارتفع ناسداك بنسبة 0.92% وصعد "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.53%.

ومع تقدم التعاملات مساء اليوم، قالت وكالة أسوشييتد برس إن أسهم الطاقة دفعت المؤشرات إلى مكاسب أوضح، وإن سعر الخام الأميركي ارتفع بنحو 1.7% ليصل إلى 58.32 دولاراً للبرميل بينما صعد خام برنت إلى 61.76 دولاراً، كما ربطت الوكالة ذلك بتوقعات المستثمرين بأن تعطي واشنطن مساحة أكبر لدور الشركات الأميركية في إعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي.

وبالتوازي مع ذلك، ذكرت وكالة رويترز أن أسهم شركات النفط والخدمات النفطية قفزت بفعل هذا التوجه السياسي، فصعدت شيفرون في تداولات ما قبل الافتتاح، وارتفعت أسهم شركات التكرير الأميركية "فيليبس 66" و"ماراثون بتروليوم" و"فاليرو إنرجي" و"بي بي إف إنرجي". كما استفادت شركات الخدمات مثل "بيكر هيوز" وشركات خدمات حقول النفط "هاليبرتون" و"إس إل بي" بسبب توقعات الحاجة إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيل البنية التحتية.

وفي قراءة الأسواق، أوضحت وكالة رويترز أن وفرة الإمدادات الحالية وتثبيت سياسة الإنتاج لدى تحالف أوبك بلس يحدان من احتمالات القفزات الحادة في المدى القريب، بينما رأت مذكرات محللين نقلتها الوكالة أنّ أيّ زيادة جوهرية في إنتاج فنزويلا ستحتاج وقتاً واستقراراً وتمويلاً وقدرة تشغيلية على الأرض، وهو ما يجعل التحرك السعري أقرب إلى التذبذب من الصدمة المباشرة حتى الآن.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)