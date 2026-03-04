ارتفاع التضخم والحرب في المنطقة يؤجلان خفض الفائدة في تركيا

- شهدت تركيا ارتفاعًا في معدل التضخم الشهري ليصل إلى 7.95%، مع زيادة سنوية من 30.65% في يناير إلى 31.53% في فبراير، حيث كان قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية الأكثر مساهمة في التضخم. - يتوقع المحللون أن ارتفاع التضخم وأسعار المحروقات سيضغط على البنك المركزي التركي لعدم خفض أسعار الفائدة، مع احتمالية العودة إلى سياسة التيسير النقدي في أبريل. - في ظل التوترات الجيوسياسية، يتوقع الخبراء ضرورة تعليق خفض أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار أسعار النفط والصرف، مع تدخلات البنك المركزي لدعم الليرة.

ارتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنحو 2.96% في فبراير/ شباط الماضي من نحو 4.99% في يناير/ كانون الثاني الماضي ليصل إلى 7.95% خلال أول شهرين فقط من العام، ويرتفع المعدل السنوي من 30.65 في يناير/ كانون الثاني إلى 31.53% في فبراير/ شباط. وجاء معدل التضخم الشهري في فبراير/ شباط أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3%، ليكون قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية هو الأكثر مساهمةً في التضخم خلال فبراير/ شباط إلى جانب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسبة 17.54% شهرياً.

ويرى محللون أن صعود التضخم وارتفاع أسعار المحروقات وحالة عدم اليقين بسبب الحرب في المنطقة وتوقعات توسعها واستدامتها، ستضغط على البنك المركزي التركي لعدم خفض أسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل يوم 12 مارس/ آذار الجاري. ويرى الاقتصادي عبد الناصر الجاسم أن تخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل "خطر وقد يؤدي إلى إعاقة بتنفيذ برنامج الإصلاح لأنه سيؤثر بسعر صرف الليرة من جراء توقع خروج أموال من المصارف بالتوازي مع ملامح هروب أموال ساخنة دولارية".

وتوقع الجاسم في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن تكون العودة لسياسة التيسير النقدي خلال الاجتماع اللاحق في 22 إبريل/ نيسان المقبل "وذلك أيضاً بناءً على مسارات الحرب ونتائج التضخم وسعر الصرف". وحول أسباب عودة التضخم للارتفاع على غير المتوقع، يضيف الجاسم: "التضخم كان متوقعاً وبنسبة أكبر"، مشيراً إلى دور ارتفاع أسعار المحروقات حيث اقترب سعر الديزل من 60 ليرة، ما يؤثر إلى جانب أسباب أخرى كالأجور، بزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار السلع.

ولفت إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، محدود خلال فترة الشتاء وخارج الموسم، والأرجح، بدءاً من الشهر المقبل، أن يتحول أسعار الخضر والفواكه إلى داعم لخفض التضخم، وتبقى القطاعات التي يزيد تأثرها بالمحروقات، وبمقدمتها النقل. وتبقى المخاطر الجيوسياسية، برأي المتحدث، هي المحدد الأهم بملامح البيانات التركية، نظراً للآثار التي ستظهر تباعاً، سواء بسبب ارتفاع أسعار النفط أو تراجع الصادرات أو حتى احتمال موجات الهجرة إلى تركيا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية والاستراتيجية بانو كيفجي توكالي في تصريحات أمس، إن تصاعد التوتر الجيوسياسي المحيط بإيران، واحتمالية تحوله إلى عملية تصعيدية، يتطلب اتباع نهج أكثر حذراً في ما يتعلق بتأثيره في الديناميكيات الاقتصادية، ولا سيما استقرار أسعار النفط والصرف. أتوقع أنه في حال استمرار التوترات الجيوسياسية، سيكون من الضروري تعليق خفض أسعار الفائدة في اجتماع مارس/آذار.

وحافظت العملة التركية، خلال أيام الحرب الأربعة الماضية، على سعرها المتذبذب بين 43.9631 و44 ليرة للدولار بسبب تدخل المصرف المركزي وبيع دولار عبر المصارف، كما أفادت مصادر عدة لـ"العربي الجديد"، بالإضافة إلى إجراءات نقدية أخرى زادت السيطرة على تقلبات سعر الصرف في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في المنطقة. وتقدر المصادر أن البنك المركزي باع بين 7 و 8 مليارات دولار منذ بداية شهر مارس/ آذار الحالي، لمحاولة كبح جماح الهبوط السريع لليرة إضافة إلى إعلانه، في الأول من آذار/ مارس، تعليق مزادات "الريبو" لمدة أسبوع.

وبدأ البنك المركزي بتنفيذ عمليات بيع آجلة للنقد الأجنبي مساوية بالليرة التركية لتوفير السيولة وضمان استقرار السوق. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل إلى حوالى 40% في خطوة استباقية لمنع عمليات البيع الكثيفة على العملة المحلية. ويقدر الاحتياطي النقدي في المصرف المركزي التركي، وفق بيانات نهاية فبراير/ شباط ومطلع مارس/ آذار، بنحو 190 مليار دولار موزعة على 73.6 مليار دولار، والباقي ذهب.