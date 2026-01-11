ارتفاع التضخم في الأردن 1.77% خلال 2025

- ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأردن بنسبة 1.77% خلال عام 2025، حيث بلغ 112.67 نقطة مقارنة بـ110.71 نقطة في 2024، مع زيادة شهرية بنسبة 1.31% في ديسمبر. - شهدت مجموعات مثل "الأمتعة الشخصية" و"الشاي والبن والكاكاو" و"التبغ والسجائر" زيادات ملحوظة، بينما انخفضت أسعار "الخضراوات والبقول" و"الأدوات المنزلية". - ساهمت "اللحوم والدواجن" و"الإيجارات" في ارتفاع الأسعار الشهري في ديسمبر، معتمدًا على سلة تضم 850 سلعة، منها 325 غذائية و525 غير غذائية.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 1.77% خلال عام 2025 على أساس سنوي، وأفادت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في تقرير أصدرته اليوم، بارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 1.31% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول على أساس شهري، وبنسبة 0.68% قياساً بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبذلك، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2025 نحو 112.67 نقطة، مقابل 110.71 نقاط لعام 2024. وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2025 نحو 113.22 نقطة، مقابل 111.76 نقطة للشهر نفسه من عام 2024، في حين سجل 112.46 نقطة في شهر تشرين الثاني من العام نفسه.

أما على صعيد المجموعات السلعية لعام 2025 مقارنة بعام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 22.71%، و"الشاي والبن والكاكاو" بنسبة 10.35%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 10.17%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 9.35%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 4.78%. في المقابل، انخفض الرقم القياسي لمجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.52%، و"الأدوات المنزلية" بنسبة 2.67%، و"الأثاث والسجاد والمفارش"بنسبة 1.91%، و"الأجهزة المنزلية" بنسبة 1.78%، وفقاً للتقرير.

كما ساهمت سلع أخرى في هذا الارتفاع مثل "الأمتعة الشخصية" و"الشاي والبن والكاكاو" و"الزيوت والدهون" و"الفواكه والمكسرات"ن في حين حدّت سلع أخرى من هذا الارتفاع مثل "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" و"اللحوم والدواجن" و"الأجهزة المنزلية" و"الألبان ومنتجاتها والبيض".

ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2025 على أساس شهري، "اللحوم والدواجن" بنسبة 3.81%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 2.91%، و"الإيجارات" بنسبة 2.60%، و"الزيوت والدهون" بنسبة 2.27%، و"السكر ومنتجاته" بنسبة 1.29%، بحسب دائرة الإحصاءات الأردنية.

ويُذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم 850 سلعة، منها 325 سلعة غذائية و525 سلعة غير غذائية.