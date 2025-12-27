ارتفاع التداولات العقارية في قطر إلى 6.6 مليارات دولار في 2025

- يتصدر القطاع العقاري في قطر قائمة الإنفاق لعام 2025، مدفوعًا بمشاريع تطويرية ضخمة، خاصة في مدينة لوسيل، مما يعزز جاذبية الاستثمار ويزيد من المعروض العقاري. - توقع تقرير "الأصمخ" ارتفاع قيمة التداولات العقارية إلى 24.3 مليار ريال في 2025، مع زيادة الطلب على الشقق السكنية، خاصة ذات الغرفة والغرفتين، خلال النصف الأول من 2026. - شهدت السوق العقارية القطرية تعافيًا ملحوظًا في 2025، مع نمو سنوي متوقع بين 3% و4%، مدعومًا بقوانين جديدة تعزز الاستثمار المحلي والأجنبي.

توقع تقرير محلي تصدر القطاع العقاري في قطر قائمة القطاعات الأعلى إنفاقاً خلال العام المقبل، في ظل استمرار المشاريع التطويرية واسعة النطاق، لافتاً إلى أن العام 2026 سيشهد استكمال مجموعة من المشاريع الحيوية، خصوصاً في مدينة لوسيل التي تمتد على مساحة تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع، ما يعزز من مخزون المعروض العقاري ويزيد من جاذبية الاستثمار.

وقال تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية الصادر اليوم السبت إن السوق العقارية في قطر تواصل تسجيل أداء متصاعد خلال عام 2025، مدعومةً بارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع الجديدة مقارنة بما كان عليه الوضع في العام الماضي. وأوضح أن الفعاليات الكبرى المقامة في الربع الأخير من العام شكلت عاملاً محفزاً لزيادة العوائد الاستثمارية في مختلف شرائح القطاع، من العقارات السكنية والتجارية إلى الوحدات السياحية والفندقية.

ورجّح تقرير"الأصمخ" ارتفاع قيمة التداولات العقارية في عام 2025 لتقترب من 24.3 مليار ريال (6.67 مليارات دولار)، منها ما يقارب 3.3 مليارات ريال للوحدات السكنية وحدها، متوقعاً تنامي الطلب على الشقق السكنية، لا سيما الشقق المكونة من غرفة وغرفتين، خلال النصف الأول من العام 2026. وأظهرت سوق العقارات في قطر خلال 2025 عودة قوية للنشاط مقارنة بعام 2024، خاصة في القطاع السكني وبيع الأراضي، مع بقاء بعض الضغوط على المكاتب والتجزئة، بينما تشير المؤشرات إلى نمو متوازن في 2026 بدعم من الطلب المحلي والاستثمار الحكومي.

وتصف تقارير دولية السوق العقارية القطرية بأنها انتقلت من مرحلة الاستقرار في 2024 إلى تعاف واضح في 2025، مع توقع نمو سنوي معتدل بين 3% و4% في السنوات المقبلة. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة أسس الاقتصاد القطري ومتانتها.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الشهر المذكور 2.26 مليار ريال، عبر 530 صفقة عقارية، وارتفع مؤشر عدد العقارات المباعة بنسبة 7، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعاً بالنسبة نفسها، فيما ارتفع مؤشر المساحات المتداولة 4%، مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل، التي يسمح فيها بتملك غير القطريين للعقارات، للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة من ثلاث غرف نوم، وأشار تقرير "الأصمخ" إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في حزيرة اللؤلؤة والخاضعة لقانون تملك غير القطريين للعقارات أيضاً، فتتراوح بين 12 ألف ريال و22 ألف ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.