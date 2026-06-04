ارتفاع الاكتفاء الذاتي الغذائي إلى 61.4% في الأردن

- شهدت الأردن تحسناً في الأمن الغذائي عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى 61.4%، مدفوعة بنمو الإنتاج المحلي وزيادة عدد المنتجات الزراعية التي تحقق فائضاً إنتاجياً. - حقق الأردن اكتفاءً ذاتياً كاملاً من الحليب الطازج وبيض المائدة، بينما لا يزال يعتمد على الاستيراد لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء والسلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والأسماك. - ارتفع إجمالي الإنتاج الغذائي إلى أربعة ملايين طن، مع زيادة في الصادرات الغذائية، رغم استمرار الفجوة الغذائية بسبب الاعتماد على الواردات لبعض السلع الأساسية.

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تحسناً في مؤشرات الأمن الغذائي خلال عام 2024، إذ ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى 61.4% مقارنة بـ57.3% في عام 2020، بزيادة بلغت 4.1% خلال أربع سنوات، مدفوعة بنمو الإنتاج المحلي واتساع قاعدة السلع الزراعية التي تحقق فائضاً إنتاجياً.

وبحسب النشرة السنوية للميزانية الغذائية، التي أعلنت الدائرة نتائجها اليوم الخميس، ارتفع عدد المنتجات الزراعية التي تجاوز إنتاجها الاستهلاك المحلي إلى 28 منتجاً خلال عام 2024، مقابل 22 منتجاً في عام 2020. وسجلت عدة محاصيل نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة تجاوزت 100%، أبرزها الشمام بنسبة 485%، والمشمش بنسبة 271%، والكوسا بنسبة 173%، والبندورة بنسبة 167%. كما حافظ الزيتون على مستوى اكتفاء كامل بنسبة 100%، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون إلى 114%، ما يؤكد استمرار الفائض الإنتاجي في عدد من السلع الزراعية الرئيسية.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، حقق الأردن اكتفاءً ذاتياً كاملاً من الحليب الطازج بمختلف أنواعه، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة 108.1%، ووصلت نسبة الاكتفاء من لحوم الدواجن إلى 83.1%، مقابل 35.9% فقط للحوم الحمراء، ما يعكس استمرار الاعتماد على الاستيراد لتغطية جزء كبير من الطلب المحلي على هذه السلعة.

ورغم هذا التحسن، ما تزال السلع الغذائية الاستراتيجية تعتمد بدرجات متفاوتة على الأسواق الخارجية، إذ بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح 2.9% فقط، ومن الأسماك والمنتجات البحرية 8.9%، فيما سجل إنتاج الأرز والسكر والزيوت النباتية، باستثناء زيت الزيتون، صفراً، الأمر الذي يبرز استمرار التحديات المرتبطة بتحقيق أمن غذائي أكثر استدامة.

وعلى صعيد الإنتاج، ارتفع إجمالي الإنتاج الغذائي في المملكة إلى نحو أربعة ملايين طن خلال عام 2024، مقارنة بـ 3.6 ملايين طن في عام 2020، بنمو بلغ 11.4%. كما ارتفعت الصادرات الغذائية إلى نحو 900 ألف طن، في وقت زادت فيه الواردات من 3.3 ملايين طن إلى 3.4 ملايين طن، ما يشير إلى استمرار الفجوة الغذائية رغم التحسن الملحوظ في الإنتاج المحلي.

وتصدرت الخضراوات الطازجة قائمة السلع المصدرة، إذ تجاوزت صادرات البندورة 226 ألف طن خلال عام 2024، إلى جانب نحو 31 ألف طن من الكوسا، و11 ألف طن من الخيار، و3 آلاف طن من الباذنجان. كما بلغت صادرات الشمام والمشمش نحو 51 ألف طن و14 ألف طن على التوالي، إضافة إلى استمرار تصدير التمور والعنب بمستويات مستقرة نسبياً.

وأظهرت البيانات أن عدداً من المنتجات المحلية حافظ على عدم تسجيل أي واردات خلال السنوات الأخيرة، مثل الخيار والكوسا والباذنجان، إضافة إلى منتجات ألبان أساسية، منها حليب الأبقار وحليب الضأن وحليب الماعز واللبنة والشنينة، ما يعكس قدرة الإنتاج المحلي على تغطية احتياجات السوق وتحقيق فوائض قابلة للتصدير.