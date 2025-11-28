- ارتفعت الأسهم الأميركية للجلسة الخامسة على التوالي بعد استئناف بورصة شيكاغو التجارية عملياتها، مع توقعات بخفض الفائدة الشهر المقبل، حيث صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% وناسداك 100 بنسبة 0.3%. - رغم غياب البيانات الاقتصادية، يراهن المستثمرون على خفض الفائدة، مدفوعين بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ضعف سوق العمل، مما يعزز التوقعات بتغيير السياسة النقدية. - تراجعت أسهم CNH وTilray بعد تخفيض التوصيات، بينما ينتظر المستثمرون نتائج يوم الجمعة الأسود لتقييم قوة إنفاق المستهلك وأوضاع سوق العمل.

للجلسة الخامسة على التوالي، ارتفعت الأسهم الأميركية، اليوم الجمعة، مع استئناف بورصة شيكاغو التجارية (CME) عملياتها بعد عطل تقني استمر لساعات، فيما حافظ المستثمرون على توقعاتهم بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل. وحسب بلومبيرغ، صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% عند الساعة 7:12 صباحاً بتوقيت نيويورك، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو/حزيران الماضي، كما ارتفع مؤشر ناسداك 100 الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 0.3%، في حين استقر مؤشر التقلب (VIX) قرب مستوى 17 نقطة.

وأعادت بورصة شيكاغو التجارية معظم عملياتها بعد عطل تقني استمر ساعات وعطّل أجزاء أساسية من الأسواق المالية. وافتتح سوق العقود المستقبلية والخيارات غلوبكس (Globex) عند الساعة 8:30 صباحاً، بينما بقيت منصة سي إم إي دايركت (CME Direct) خارج الخدمة. ونقلت بلومبيرغ عن المحلل في شركة ميلر تاباك (Miller Tabak)، مات مالي، قوله إنّ "الأسواق عادة ما تكون هادئة وذات سيولة ضعيفة في اليوم التالي لعيد الشكر، ومع المشكلات التي تواجهها بورصة شيكاغو اليوم، سيكون المستثمرون أكثر ميلاً للتريث، ما يجعل استنتاج أي دلالات من تداولات اليوم أمراً صعباً".

وتستأنف معظم الأسواق الأميركية جلسة تداول قصيرة بعد عطلة عيد الشكر، وسط غياب البيانات الاقتصادية وعدم صدور تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل دخولهم فترة الصمت التي تسبق قرار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول القادم. ورغم ذلك، يواصل المستثمرون المراهنة على خفض الفائدة الشهر المقبل، إذ تُظهر بيانات عقود المقايضة تسعير الأسواق لما يقارب ربع نقطة مئوية من الخفض، منذ تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز الأسبوع الماضي، حين قال إن هناك مجالاً لخفض الفائدة في المدى القريب في ظل مؤشرات ضعف سوق العمل.

بدوره، يرى براين جاكوبسن، من شركة أميكس ويلث (Annex Wealth Management)، أن تحركات الأسواق مدفوعة إلى حد كبير بتغير توقعات السياسة النقدية، مضيفاً أن "خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية قد لا يحدث فرقاً كبيراً بحد ذاته، لكنه يحمل دلالة مهمة. فهو يشير إلى اعتراف الفيدرالي بضعف سوق العمل، والأهم أنه مستعد لاتخاذ إجراء".

هذا وأسهمت البيانات الاقتصادية، المؤجلة والجديدة، في رسم صورة أوضح للمستثمرين حول قوة إنفاق المستهلك وأوضاع سوق العمل. ومع ذلك، يقول مالي إن المتعاملين ما زالوا يحتاجون إلى معلومات إضافية قبل اتخاذ مواقف واضحة، وأضاف أن "المستثمرين سيحتاجون إلى رؤية نتائج يوم الجمعة الأسود (Black Friday) قبل اتخاذ أي قرار سريع بشأن وضع المستهلك".

وقد سجل سهم سي إن أتش (CNH Industrial NV) تراجعاً بعد أن خفّضت جيه بي مورغان (JPMorgan) توصيتها للسهم من "محايد" إلى "دون الوزن النسبي"، مستندة إلى نظرة شركة دير أند كو (Deere & Co) المتشائمة لقطاع المعدات الزراعية، كما هبط سهم تيلراي (Tilray Brands Inc) عقب إعلان الشركة تنفيذ تجزئة عكسية لأسهمها بنسبة واحد إلى عشرة.