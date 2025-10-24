ارتفاع الأسعار على المستهلكين في أميركا بفعل الرسوم الجمركية

- شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في أسعار المستهلكين في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة تكاليف السلع الحساسة للرسوم الجمركية، مع استمرار التضخم الأساسي مرتفعًا وتباطؤ في تكاليف بعض الخدمات. - ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في سبتمبر، مدعومًا بزيادة أسعار البنزين وتباطؤ مكاسب أسعار المواد الغذائية، مع ارتفاع سنوي بنسبة 3.1%، وهو الأكبر في 16 شهرًا. - تواجه الشركات تحديات في تحمل التكاليف وتوقفت عن التوظيف لتقليل النفقات، مع تمرير الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى المستهلكين، بينما يواجه مكتب إحصاءات العمل صعوبات في جمع البيانات بسبب الإغلاق الحكومي.

من المرجح أن تكون الأسعار قد ارتفعت على المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/ أيلول، إذ دفع هؤلاء مزيداً من المال مقابل سلع حساسة للرسوم الجمركية. غير أن هذا الارتفاع في التضخم لم يكن متوقعاً أن يمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن مكتب إحصاءات العمل في وزارة العمل أن التضخم الأساسي ظل مرتفعاً الشهر الماضي، رغم احتمال تباطؤ تكاليف بعض الخدمات، مثل السفر الجوي وغرف الفنادق بعد ارتفاعها الحاد في أغسطس/ آب، وفقاً لوكالة رويترز. ويُنشر التقرير رغم توقف البيانات الاقتصادية بسبب إغلاق الحكومة الأميركية، وذلك لمساعدة إدارة الضمان الاجتماعي في حساب تعديل تكلفة المعيشة لعام 2026 لملايين المتقاعدين والمستفيدين الآخرين، بعدما كان من المقرر إصداره في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي السياق، قالت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في بنك "ويلز فارغو"، إنه "قد يكون إغلاق الحكومة غيّر موعد إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر/أيلول، لكنه لم يغيّر حالة التضخم العنيدة". وأضافت: "نتوقع أن يظل تضخم السلع مرتفعاً بسبب استمرار تمرير آثار الرسوم الجمركية، في حين أن تراجع تكاليف الإيجار الأساسي يجب أن يساعد في تهدئة تضخم الخدمات".

توقعات الارتفاع الشهري والسنوي

وفقاً لمسح أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين، يُتوقع أن يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر/أيلول بعد ارتفاع مماثل في أغسطس/آب. ويُرجح أن يكون التضخم مدعوماً أيضاً بارتفاع أسعار البنزين، بينما يُعتقد أن مكاسب أسعار المواد الغذائية قد تباطأت بعد تسارعها في أغسطس/آب، مع استمرار ارتفاع أسعار لحم البقر والقهوة بسبب الجفاف السابق والرسوم الجمركية. وعلى أساس سنوي حتى سبتمبر، يُقدّر أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.1%، وهو أكبر ارتفاع في 16 شهراً، بعد زيادة نسبتها 2.9% في أغسطس/آب.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، يُتوقع أن يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.3% للشهر الثاني على التوالي، إذ رفعت الرسوم أسعار بعض السلع المستوردة مثل الملابس. وقد جرى تمرير آثار الرسوم الجمركية تدريجياً، حيث استهلكت الشركات المخزون الذي تراكم قبل فرض الرئيس دونالد ترامب رسومه الواسعة، كما امتصت جزءاً من الضرائب. ويقدّر الاقتصاديون أن المستهلكين حتى الآن تحملوا نحو 20% من الرسوم الجمركية.

الشركات تتحمل جزءاً من التكاليف

بدوره، قال بريان بيثيون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن لوكالة رويترز إن "هوامش التشغيل أصبحت أقل، لذا فقد تحملت الشركات جزءاً من التكلفة، لكنها توقفت أيضاً عن التوظيف، مما خفّض تكاليف التعويضات عمّا كانت تخطط له". وأشار إلى أن المخزونات استُهلكت في الربع الثاني، فيما قالت شركات التجزئة مثل وولمارت (WMT.N) إنها تشهد ارتفاعاً في التكاليف أثناء إعادة تخزين البضائع بأسعار ما بعد الرسوم الجمركية، وهو اتجاه تتوقع استمراره لبقية العام.

من جهته، قال آندي شنايدر، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك "بي إن بي باريبا": "نواصل توقع زيادة تدريجية في تمرير الرسوم الجمركية خلال الأشهر الستة المقبلة لتصل إلى نحو 60% من إجمالي تكاليف الرسوم خلال هذه الفترة". ورجّح أن يقابل الارتفاع في المؤشر الأساسي الناتج عن زيادة أسعار السلع زيادات معتدلة في أسعار بعض الخدمات، مع احتمال تباطؤ زيادات الإيجارات بعد ارتفاعات غير طبيعية شهدتها بعض المدن في أغسطس/آب.

السياسة النقدية الفيدرالية

ومن المتوقع أن يكون المؤشر الأساسي قد ارتفع بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي. ويتابع الاحتياطي الفيدرالي مؤشري أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. ويرجّح أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25% أخرى يوم الأربعاء المقبل، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.

ورغم الترحيب بانتهاء انقطاع البيانات الاقتصادية، تتزايد المخاوف بشأن جودة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، مع احتمال أن تمتد التأثيرات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب توقف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي، إذ تُجمع أسعار المستهلكين ميدانياً على مدار الشهر، ما يعني أن أكثر من نصف بيانات أكتوبر مفقودة بالفعل، الأمر الذي دفع الاقتصاديين للتساؤل عما إذا كان التقرير سيُنشر في موعده.

وخلال إغلاق الحكومة عام 2013، جُمعت نحو 75% من بيانات مؤشر الأسعار لذلك الشهر. وتأتي هذه الاضطرابات في وقت يعاني فيه مكتب إحصاءات العمل من قيود مالية وبشرية بسبب تخفيضات في الميزانية والموظفين، ما أدى إلى تعليق جمع بيانات بعض مكونات سلة المؤشر في مناطق معينة من البلاد.

ومن المرجح أن يتمكن من نشر مؤشر أسعار المستهلكين بالطريقة المعتادة لأن "البيانات لن تستوفي معايير النشر". وأضاف: "إذا قرر المكتب عدم ترك فجوة في السلسلة الزمنية، فإننا نرى بعض الخيارات لتقدير مؤشر أكتوبر، منها جمع الأسعار بأثر رجعي حيثما أمكن، أو استيفاء بعض الأسعار بمجرد استئناف العمل، رغم أن لكل خيار من هذه الخيارات عيوبه الخاصة".