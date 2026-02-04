ارتفاع إيرادات "فوداكوم" مدفوعة بالنمو في مصر

أعمال وشركات
مباشر
04 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 11:14 (توقيت القدس)
شعار شركة فوداكوم الجنوب أفريقية على شاشة هاتف ذكي في 25 يناير 2025 (Getty)
شعار شركة فوداكوم الجنوب أفريقية على شاشة هاتف ذكي، 25 يناير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت فوداكوم ارتفاعًا في إيرادات الخدمات بنسبة 13% في الربع الثالث، مدعومة بالنمو في مصر والكونغو الديمقراطية، حيث بلغت الإيرادات 34.6 مليار راند (2.17 مليار دولار)، مع أداء قوي في الأسواق الدولية ونمو متواضع في جنوب أفريقيا.

- قطاع الخدمات المالية كان محركًا رئيسيًا للنمو، حيث قفزت إيراداته بنسبة 24.7% لتصل إلى 4.5 مليارات راند، مع تنفيذ معاملات بقيمة 500.7 مليار دولار عبر منصات الدفع مثل سفاري كوم.

- رغم التحديات في جنوب أفريقيا، ارتفعت إيرادات السوق بنسبة 1.4% إلى 16.4 مليار راند، بينما زادت إيرادات العمليات الدولية بنسبة 12.6%، مع مساهمة مصر بنسبة 27.5% من إيرادات المجموعة.

أعلنت مجموعة الاتصالات الجنوب أفريقية فوداكوم اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات الخدمات بنحو 13% في الربع الثالث، مدعومة بالنمو، ولا سيما في مصر والكونغو الديمقراطية. وقالت فوداكوم، التي تملك شركة فودافون البريطانية حصة الأغلبية فيها، إن إيرادات خدمات المجموعة ارتفعت إلى 34.6 مليار راند (2.17 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت فوداكوم، وفقاً لوكالة رويترز، أن إيرادات خدمات المجموعة قفزت 13.6%، وهو "ما يتماشى إيجابياً مع هدفنا على المدى المتوسط". وقال شاميل جوسوب، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان: "استفاد الربع من النمو المستمر في مصر وأنشطتنا الدولية، بما في ذلك الأداء القوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما حققت جنوب أفريقيا نمواً متواضعاً، ولكنه مُرضٍ في الإيرادات مقارنة بربع قوي على نحو خاص في العام الماضي".

وذكر أن قطاع الخدمات المالية ظل محركاً رئيسياً للنمو، مسجلاً قفزة بنسبة 24.7 بالمائة في إيرادات الخدمات لتبلغ 4.5 مليارات راند، وأضاف أن منصات الدفع عبر الهاتف المحمول التابعة للشركة، بما في ذلك سفاري كوم في كينيا، نفذت معاملات قيمتها 500.7 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتجاوز عدد عملاء الخدمات المالية من فوداكوم، بما في ذلك سفاري كوم، 100 مليون عميل هذا الربع.

تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي (الأناضول)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

الحكومة المصرية تتجه إلى بيع حصتها في "فودافون" وبنك الإسكندرية

وعلى الرغم من البيئة الاستهلاكية الصعبة في جنوب أفريقيا، ارتفعت إيرادات الخدمات في السوق بنسبة 1.4 بالمائة لتبلغ 16.4 مليار راند، مدعومة بارتفاع بنسبة 2.6 بالمئة في إيرادات العقود. ومع ذلك، قال جوسوب إن إيرادات الدفع المسبق ظلت تواجه ضغوطاً بسبب الظروف الاستهلاكية الصعبة والأسعار الترويجية. وارتفعت إيرادات الخدمات في عمليات فوداكوم الدولية 12.6 بالمائة، مدفوعة بزيادة 39 بالمئة في مصر، التي تساهم الآن بنسبة 27.5 بالمئة من إيرادات الخدمات للمجموعة خلال ذلك الربع.

(الدولار = 15.91 راند)

(رويترز)

دلالات
المساهمون
المزيد في اقتصاد
توقيع اتفاق بين وزارتي الطاقة التركية والسعودية في الرياض، 3 فبراير 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
طاقة
مباشر

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية للطاقة الشمسية بـ2 مليار دولار

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في القصر الوطني بمدينة مكسيكو. 29 يناير 2026 (ألفريدو إستريلا/فرانس برس)
التحديثات الحية
طاقة
مباشر

الرئيسة المكسيكية تتحرك لحل أزمة نفط كوبا

اتفاق الغاز المسال بين قطر للطاقة وبتروناس، الدوحة في 3 فبراير 2026 (قطر للطاقة)
التحديثات الحية
طاقة
مباشر

قطر للطاقة تزود ماليزيا بالغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً