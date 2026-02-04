ارتفاع إيرادات "فوداكوم" مدفوعة بالنمو في مصر

- شهدت فوداكوم ارتفاعًا في إيرادات الخدمات بنسبة 13% في الربع الثالث، مدعومة بالنمو في مصر والكونغو الديمقراطية، حيث بلغت الإيرادات 34.6 مليار راند (2.17 مليار دولار)، مع أداء قوي في الأسواق الدولية ونمو متواضع في جنوب أفريقيا. - قطاع الخدمات المالية كان محركًا رئيسيًا للنمو، حيث قفزت إيراداته بنسبة 24.7% لتصل إلى 4.5 مليارات راند، مع تنفيذ معاملات بقيمة 500.7 مليار دولار عبر منصات الدفع مثل سفاري كوم. - رغم التحديات في جنوب أفريقيا، ارتفعت إيرادات السوق بنسبة 1.4% إلى 16.4 مليار راند، بينما زادت إيرادات العمليات الدولية بنسبة 12.6%، مع مساهمة مصر بنسبة 27.5% من إيرادات المجموعة.

أعلنت مجموعة الاتصالات الجنوب أفريقية فوداكوم اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات الخدمات بنحو 13% في الربع الثالث، مدعومة بالنمو، ولا سيما في مصر والكونغو الديمقراطية. وقالت فوداكوم، التي تملك شركة فودافون البريطانية حصة الأغلبية فيها، إن إيرادات خدمات المجموعة ارتفعت إلى 34.6 مليار راند (2.17 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت فوداكوم، وفقاً لوكالة رويترز، أن إيرادات خدمات المجموعة قفزت 13.6%، وهو "ما يتماشى إيجابياً مع هدفنا على المدى المتوسط". وقال شاميل جوسوب، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان: "استفاد الربع من النمو المستمر في مصر وأنشطتنا الدولية، بما في ذلك الأداء القوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما حققت جنوب أفريقيا نمواً متواضعاً، ولكنه مُرضٍ في الإيرادات مقارنة بربع قوي على نحو خاص في العام الماضي".

وذكر أن قطاع الخدمات المالية ظل محركاً رئيسياً للنمو، مسجلاً قفزة بنسبة 24.7 بالمائة في إيرادات الخدمات لتبلغ 4.5 مليارات راند، وأضاف أن منصات الدفع عبر الهاتف المحمول التابعة للشركة، بما في ذلك سفاري كوم في كينيا، نفذت معاملات قيمتها 500.7 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتجاوز عدد عملاء الخدمات المالية من فوداكوم، بما في ذلك سفاري كوم، 100 مليون عميل هذا الربع.

وعلى الرغم من البيئة الاستهلاكية الصعبة في جنوب أفريقيا، ارتفعت إيرادات الخدمات في السوق بنسبة 1.4 بالمائة لتبلغ 16.4 مليار راند، مدعومة بارتفاع بنسبة 2.6 بالمئة في إيرادات العقود. ومع ذلك، قال جوسوب إن إيرادات الدفع المسبق ظلت تواجه ضغوطاً بسبب الظروف الاستهلاكية الصعبة والأسعار الترويجية. وارتفعت إيرادات الخدمات في عمليات فوداكوم الدولية 12.6 بالمائة، مدفوعة بزيادة 39 بالمئة في مصر، التي تساهم الآن بنسبة 27.5 بالمئة من إيرادات الخدمات للمجموعة خلال ذلك الربع.

(الدولار = 15.91 راند)

(رويترز)