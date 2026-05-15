ارتفاع إيرادات الصين من الصناعات الرقمية إلى 1.39 تريليون دولار

- بلغت إيرادات الصناعة الرقمية في الصين 9.5 تريليونات يوان خلال الربع الأول من العام، بزيادة 12.9% سنويًا، مع تحقيق أرباح إجمالية قدرها 737.8 مليار يوان، بزيادة 23.6%. - تجاوز عدد محطات الجيل الخامس في الصين 4.9 ملايين محطة، وارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة بنسبة 13.6%، بينما زادت إيرادات قطاع البرمجيات بنسبة 11.7%. - تسعى الصين لتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر دعم الصناعات التكنولوجية والاستثمار في الجيل الخامس والحوسبة السحابية، لتقليل الاعتماد على التقنيات الغربية.

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينيّة أن إيرادات الصناعة الرقمية في الصين بلغت 9.5 تريليونات يوان (نحو 1.39 تريليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 12.9% على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة أن معدل النمو ارتفع بمقدار 3.5 نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الجمعة. وخلال الفترة نفسها، حققت الصناعة الرقمية أرباحاً إجمالية بلغت 737.8 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 23.6%، مع تسارع معدل النمو بمقدار 16.6%.

وأظهرت البيانات أيضاً أنّ عدد محطات الجيل الخامس القاعدية في الصين تجاوز 4.9 ملايين محطة حتى نهاية مارس/آذار الماضي. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، توسع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة للشركات الكبرى في قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية بنسبة 13.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت إيرادات قطاع البرمجيات بنسبة 11.7% على أساس سنوي.

وتأتي هذه النتائج في وقت تكثّف فيه الصين جهودها لتعزيز الاقتصاد الرقمي باعتباره أحد أبرز محركات النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل تباطؤ قطاعات تقليدية مثل العقارات والبناء، وتراجع الطلب المحلي، إلى جانب الضغوط الناجمة عن التوترات التجارية والتكنولوجية مع الولايات المتحدة.

وتسعى بكين إلى توسيع مساهمة الصناعات الرقمية والتكنولوجية في الناتج المحلي، عبر دعم شركات البرمجيات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، كما تواصل الحكومة الصينية ضخّ استثمارات كبيرة في شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والتصنيع الذكي، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الاكتفاء التكنولوجي وتقليل الاعتماد على التقنيات الغربية، خاصة في قطاع أشباه الموصلات والمعلومات الإلكترونية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)