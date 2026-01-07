- شهدت تركيا زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي في عام 2025، مع ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 26% والغاز الطبيعي بنسبة 39%، مما يعكس جهودها لتقليل الاعتماد على الخارج. - تسعى تركيا لتعزيز قدراتها في الطاقة من خلال تنويع المصادر وزيادة الإنتاج المحلي، مع خطط لزيادة إنتاج حقل غاز سكاريا وبدء إنتاج الكهرباء في محطة أكويو النووية. - وقعت تركيا اتفاقيات استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، بما في ذلك اتفاق مع أذربيجان ومشاريع للتنقيب في الصومال وسورية، لتعزيز التعاون الإقليمي.

قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، اليوم الأربعاء، إن إنتاج تركيا من النفط في عام 2025 ارتفع بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 47.9 مليون برميل، بينما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 39 % ليصل إلى 3.2 مليارات متر مكعب. وأضافت في بيان أن إجمالي الإنتاج المحلي من النفط عام 2025 بلغ نحو 47.9 مليون برميل، صعوداً من 38 مليون برميل في 2024. كما حقق الإنتاج اليومي من النفط الخام مستوى قياسياً سنوياً في 25 إبريل / نيسان 2025، حيث وصل إلى 135 ألفاً و671 برميلاً.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، ارتفع الإنتاج المحلي السنوي من 2.3 مليار متر مكعب في عام 2024 إلى 3.2 مليارات متر مكعب في عام 2025، لتسجل الزيادة السنوية نسبة 39 %. ووصل الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي في عموم تركيا إلى مستوى قياسي في 21 إبريل / نيسان 2025 ببلوغه 10.2 ملايين متر مكعب.

ويتمتع إنتاج النفط والغاز المحلي بأهمية كبيرة في تقليل الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة، حيث يساهم نفط منطقة "غابار" وغاز البحر الأسود بشكل خاص في خفض فاتورة الطاقة التركية إلى جانب دخول اكتشافات جديدة حيز التنفيذ.

بدوره، صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار في بيان صحافي اليوم، أن بلاده تستورد ثلثي احتياجاتها من الطاقة وتدفع فاتورة تراوح ما بين 60 و70 مليار دولار سنوياً. وأوضح بيرقدار وفقاً لوكالة الأناضول، أن تركيا حققت تقدماً ملحوظاً في إنتاج النفط والغاز الطبيعي المحلي العام الماضي، مؤكدا أنها تسرع هذا العام أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية في البحر والبر.وأعرب عن أمله في أن يكون 2026 عاماً تحقق فيه تركيا اكتشافات أكبر في مجال الطاقة. وتسعى تركيا إلى تنويع مصادر الطاقة توازياً مع زيادة إنتاجها المحلي.

وقال بيرقدار في فعالية الشهر الماضي، إن بلاده تهدف إلى "زيادة الإنتاج اليومي إلى 20 مليون متر مكعب في حقل غاز سكاريا بحلول عام 2026، وتحقيق الإنتاج الأولي للكهرباء في محطة أكويو للطاقة النووية. وسنبدأ عهداً جديداً بتقنية الحفر الأفقي في ديار بكر، ونواصل توسيع قدراتنا في مجال الطاقة النظيفة من خلال زيادة الطاقة المتجددة المركبة".

وأعلن بيرقدار الأسبوع الماضي، توقيع أنقرة لاتفاق جديد مع أذربيجان لتوريد 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي اعتباراً من عام 2029 ولمدة 15 عاماً، بواقع 2.25 مليار متر مكعب في كل عام، من حقل أبشيرون في أذربيجان. وأشار في تصريحات أدلى بها للقناة السابعة المحلية إلى أنّ الكمية المتفق عليها من الغاز الطبيعي سترسل من أذربيجان إلى الأراضي التركية عبر خط أنابيب يمرّ من بحر قزوين.

Gabar’ın ve Karadeniz’in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar m³’e çıkardık.



Şimdi sıra yeni hedeflerde. İnşallah 2026; Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır’daki oyun değiştirici stratejimizle yeni… pic.twitter.com/kuYtPh6yAz — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) January 7, 2026

كما أعلن بيرقدار، أن بلاده سترسل سفينة تنقيب إلى الصومال في فبراير/شباط 2026 لتنفيذ أول مشروع للتنقيب عن الطاقة في المياه العميقة في الخارج. وذكر أن العملية التي ستنفذها السفينة (كاجري بي) ستركز على مناطق بحرية في المياه الصومالية، لكنه لم يقدم تفاصيل عن الاحتياطيات المستهدفة أو حجم الاستثمار. ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال بيرقدار، إن تركيا تسعى لإبرام اتفاق مع سورية في عام 2026 للتنقيب عن الطاقة البحرية.

ووقّعت تركيا وسورية اتفاقاً في مايو/ أيار الماضي يهدف إلى تطوير التعاون في قطاع الطاقة وتعزيزه. وقال بيرقدار وقتها إنّ "الاتفاق الذي وقعناه اليوم في مجالات الطاقة والتعدين والهيدروكربونات يشكّل خريطة طريق مهمة للخطوات المقبلة". وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية "وودسايد" اتفاقاً طويل المدى لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة خطوط أنابيب نقل النفط التركية (بوتاش).

ووفقاً لشروط الاتفاق فإن وودسايد ستورد ما يعادل 5.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي أي حوالي 500 ألف طن غاز طبيعي مسال سنوياً. ويستمر العقد لمدة تسع سنوات بدءاً من 2023. و سيتم توفير الغاز الطبيعي المسال لتنفيذ هذا العقد بشكل أساسي من مشروع لويزيانا للغاز المسال الذي يجري بناؤه في الولايات المتحدة، مع استكمال كمياته من محفظة مشروعات وودسايد العالمية الأوسع نطاقاً.

(الأناضول، العربي الجديد)