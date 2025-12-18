ارتفاع أسهم شركة هندية 55 ألفاً% يثير القلق

- شهدت أسهم شركة RRP Semiconductor الهندية ارتفاعًا هائلًا بنسبة 55,000% خلال عشرين شهرًا، مما أثار تحقيقًا من مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند بسبب المخاوف من مخالفات محتملة، ما أدى إلى انخفاض السهم بنسبة 6% عن ذروته في نوفمبر. - أصبحت الشركة محط اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي رغم إيراداتها السلبية ووجود موظفين اثنين فقط، مما يعكس تأثير الضجة الإعلامية وقلة الأسهم الحرة المتداولة. - يُبرز هذا الوضع التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية في حماية المستثمرين من المضاربة المفرطة، وسط تحذيرات من مخاطر التداول في أسهم الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم شركة RRP Semiconductor الهندية بأكثر من 55 ألفاً% في العشرين شهراً المنتهية في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، على الرغم من تسجيلها إيرادات سلبية وارتباطها الضعيف بطفرة الإنفاق على أشباه الموصلات. واستدعى ذلك بدء تحقيق من مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند بحثاً عن أي مخالفات محتملة، ما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 6% عن ذروته في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لتقرير موسع نشرته وكالة "بلومبيرغ".

وأصبحت شركة RRP، التي لم تكن معروفة حتى وقت قريب حتى داخل سوقها المحلي في الهند، محط اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي، بخاصة مع إبلاغها أن لديها موظفين اثنين فقط بدوام كامل في أحدث تقرير سنوي لها، وتفاخرها برابط ضعيف فقط مع طفرة الإنفاق على أشباه الموصلات بعد تحولها بعيداً عن العقارات في أوائل عام 2024.

وأدى مزيج من الضجة الإعلامية عبر الإنترنت، وانخفاض نسبة الأسهم الحرة المتداولة، وقاعدة المستثمرين الأفراد المتنامية في الهند إلى 149 جلسة متتالية من الارتفاعات القصوى، حتى مع تحذير مسؤولي البورصة والشركة نفسها للمستثمرين. بدأت مؤشرات الارتفاع تظهر الآن علامات التوتر، ما دفع الجهات الرقابية إلى التدقيق في الأمر.

وبدأ مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند بالتحقيق في الارتفاع المفاجئ لأسهم شركة RRP بحثاً عن أي مخالفات محتملة، وفقاً لمصدر وكالة "بلومبيرغ"، وقد انخفض سعر السهم، والذي قيّدته البورصة أخيراً بحيث لا يتجاوز تداوله مرة واحدة أسبوعيًا، بنسبة 6% عن ذروته في السابع من نوفمبر.

ووفق تحليل "بلومبيرغ"، فإنه من غير المرجح أن يكون لمسار شركة RRP تأثير كبير على السوق الأوسع نطاقاً للذكاء الاصطناعي، والذي أضاف تريليونات الدولارات إلى قيمة شركات عالمية عملاقة مثل نيفيديا، إلا أنه يُسلط الضوء على مدى المبالغة التي بلغتها المكاسب في بعض قطاعات السوق، لا سيما في الهند، حيث أدى غياب شركات تصنيع الرقائق المدرجة إلى جعل المستثمرين الأفراد يتوقون إلى أي فرصة للاستفادة من هذا الازدهار العالمي.

ويرى بعض المراقبين أن هذه الحالة تُبرز أيضًا التحدي الذي يواجه الجهات التنظيمية الساعية لحماية المستثمرين الأفراد من المضاربة المفرطة. وقال سونام سريفاستافا، مؤسس شركة Wryght Research & Capital، للوكالة: "شهدت أشباه الموصلات إقبالاً كبيراً، والمستثمرون مستعدون لشراء أي سهم منها نظراً لمحدودية المعروض في الهند".

وبدأت البورصات وشركات تصنيع الرقائق في آسيا بتحذير المستثمرين من مخاطر المضاربة على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الرائجة. ففي شنغهاي، انخفضت أسهم شركة "مور ثريدز تكنولوجي"، وهي شركة ناشئة حديثة الإدراج في البورصة متخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 13% في 12 ديسمبر/كانون الأول بعد التنبيه إلى مخاطر التداول، على الرغم من أن السهم لا يزال مرتفعًا بأكثر من 500% منذ طرحه في السوق مطلع هذا الشهر.

وفي كوريا الجنوبية، انخفضت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" بعدما رفعت البورصة الرئيسية في البلاد مستوى التحذير من المخاطر في 11 ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعدما تضاعفت قيمة الأسهم أكثر من ثلاث مرات في عام 2025.