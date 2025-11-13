ارتفاع أسعار فول الصويا وسط حرب تجارية جديدة بين بكين وواشنطن

- تواجه الصين فائضًا كبيرًا في مخزون فول الصويا بعد واردات قياسية، مما يحد من آفاق الصادرات الأميركية رغم الهدنة التجارية الأخيرة، حيث توقفت بكين عن الشراء بعد فترة قصيرة من الاتفاق. - تواصل الصين تعزيز علاقاتها التجارية مع البرازيل في مجال فول الصويا، مفضلة شراءه من أميركا الجنوبية لتجنب الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة، مع توقيع اتفاقيات لشراء فول الصويا البرازيلي. - تقدر مخزونات فول الصويا في الصين بحوالي 40 إلى 45 مليون طن، مما يحد من رغبتها في المزيد من المشتريات، حيث تفضل الشركات الحكومية الانتظار قبل القيام بعمليات شراء واسعة النطاق.

تواجه الصين وفرة في فول الصويا بعد أشهر من واردات قياسية، مما يحد من آفاق الصادرات الأميركية، على الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة التي قالت واشنطن إنها تتضمن تعهدًا من بكين باستئناف عمليات الشراء المكثفة. إذ زعمت واشنطن أن بكين وافقت على شراء 12 مليون طن بحلول نهاية العام و25 مليون طن سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن الصين لم تؤكد هذه الأرقام. وأوقفت مشترياتها من فول الصويا الأميركي بعد أسابيع فقط من موافقتها على هدنة تجارية مع واشنطن. ولم تُبلغ عن أي شحنات جديدة منذ الطلبات الأولى الشهر الماضي، مما أثار شكوكا حول أهداف الشراء الموعودة.

بكين ملتزمة مع برازيليا

وأفادت رويترز نقلا عن محلليين بأن "التزام الصين يبدو رمزيا أكثر، إذ تواصل شراء فول الصويا من أميركا الجنوبية لتجنب الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة". في وقت عزّز المشترون الصينيون مشترياتهم من فول الصويا من أميركا الجنوبية بشكل كبير في وقت سابق من هذا العام، بينما تجنبوا مشتريات الولايات المتحدة، خوفاً من نقص في المعروض، إذا استمرت الحرب التجارية مع واشنطن.

وواصل المستوردون من القطاع الخاص حجز شحنات برازيلية لشحنها في ديسمبر/كانون الأول. وبلغ سعر فول الصويا البرازيلي لشحن يناير/كانون الثاني حوالي 480 دولارا للطن، شاملا التكلفة والشحن إلى الصين، مقارنة بسعر يراوح بين 540 و550 دولارا أميركياً للطن للشحنات الأميركية.

وأظهرت بيانات من شركة "سوبلايم تشاينا إنفورميشن" (شركة صينية متخصصة في معلومات واستشارات السلع) أن مخزونات فول الصويا في الموانئ الصينية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 10.3 ملايين طن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة قدرها 3.6 ملايين طن على أساس سنوي، بينما احتفظت مصانع المعالجة، المعروفة باسم "الكسارات"، بـ 7.5 ملايين طن، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2017.

وقالت كبيرة محللي السوق في شركة "زانر" الزراعية في البرازيل كارين براون في منشور لها على منصة إكس "وقّعت شركة كوفكو الصينية اتفاقيات لشراء فول الصويا البرازيلي خلال معرض سنوي في شنغهاي الأسبوع الماضي"، وأشارت إلى أن هذه الصفقة تزعج أميركا لكنها إستدركت قائلة "هذا ليس بالأمر الجديد. توقع اتفاقيات إطارية سنويا في هذا المعرض. للعلم، بلغت قيمة صادرات فول الصويا البرازيلية إلى الصين بين يناير و أكتوبر 2025 31.6 مليار دولار".

🇨🇳🤝🇧🇷 China's COFCO signed Brazilian soybean purchase agreements at an annual expo in Shanghai last week.



The optics aren't great for the USA, but this isn't new. Framework deals are signed every year at this expo. FYI Jan-Oct 2025 Brazil soy exports to China = $31.6 bln. pic.twitter.com/hqv8TcrpXT — Karen Braun (@kannbwx) November 11, 2025

فائض في المخزون

وحذر التجار والمحللون من أن المخزونات الضخمة في الموانئ وفي احتياطيات الدولة، إلى جانب ضعف هوامش الربح، تحد من رغبة بكين في المزيد من المشتريات. وقال مؤسس شركة "أغرادار" للاستشارات ومقرها بكين، جوني شيانغ "قد تنتظر الشركات الحكومية تعافي هوامش الربح قبل القيام بعمليات شراء واسعة النطاق". لكن حتى مع الإعفاءات من الرسوم الجمركية، لا تزال هوامش الربح سلبية، ولا تزال حبوب الصويا البرازيلية أرخص.

وقال تاجر في شركة دولية تُدير وحدات معالجة البذور الزيتية لوكالة أسوشييتد برس "ليس هناك مجال كبير أمام الصين لزيادة وارداتها من فول الصويا، مخزونات فول الصويا ضخمة، والطلب على قطاع الأعلاف بطيء للغاية".

ونقلت الوكالة أن "مخزونات الحبوب والبذور الزيتية الصينية تعد سرا من أسرار الدولة، لكن اثنين على الأقل من التجار قدّرا مخزونات فول الصويا التي تحتفظ بها الشركات الحكومية بحوالي 40 إلى 45 مليون طن". وهذا ما يُمثّل ضعف واردات الصين من الولايات المتحدة العام الماضي، ويكفي لتغطية خمسة أشهر من الطلب المعتاد في بداية العام.

وقال التجار إن المستوردين الصينيين حجزوا حوالي مليوني طن من فول الصويا لشحن ديسمبر/كانون الأول، مُغطّين أكثر من 40% من الطلب المتوقع لذلك الشهر، بينما لا تزال حجوزات يناير/كانون الثاني بطيئة.

تهديد أميركي

وبعد لقاء الرئيس دونالد ترامب بالزعيم الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي، صرّح مسؤولون في واشنطن بأن الصين وافقت على شراء 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية العام، و25 مليون طن في كل سنة من السنوات الثلاث المقبلة. لكن الصين لم تُعلن عن التزامها بالشراء، رغم تعليقها الرسوم الجمركية "الانتقامية" على الواردات الأميركية.

وقال مسؤول أميركي لرويترز: "تتوقع الإدارة من شركائنا التجاريين الالتزام بالتزاماتهم بموجب الاتفاق". وأضاف "يحتفظ الرئيس بالحق في تعديل معدلات الرسوم الجمركية، وضوابط التصدير، وغيرها من التنازلات لمحاسبة شركائنا التجاريين على التزاماتهم بموجب الاتفاق". وحسب دائرة البحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة فإن هذه الأخيرة تنتج حوالي 4.30 مليارات بوشل من فول الصويا للسنة التسويقية 2025/2026.

ووفقا لتجار ومحللين تحدثوا لوكالة أسوشييتد برس فإن شركة الصين للنفط والمواد الغذائي (كوفكو) وهي المشتري الحكومي في بكين لم تحجز سوى شحنات قليلة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن توقعات السوق بأن تستأنف شركتا استيراد الحبوب الحكوميتان، "سينوغرين" (شركة صينية كبرى مملوكة للدولة مسؤولة عن إدارة الاحتياطيات الوطنية من الحبوب والنفط) و "كوفكو"، عمليات الشراء الكبيرة بسرعة كبادرة حسن نية بعد محادثات التجارة لم تتحقق بعد. إذ لا يزال من الممكن أن تُجري الشركات الحكومية عمليات شراء كبيرة على الرغم من ظروف السوق.

الأسعار

وأظهرت بيانات شركة "مايستيل" (شركة تقدم خدمات بيانات السلع الأساسية في الصين) أن الأسعار الفعلية لفول الصويا، المستخدم لتسمين الحيوانات، انخفضت بأكثر من 20% عن ذروتها في إبريل/نيسان في المناطق الساحلية الرئيسية، لتحوم حول 3000 يوان (421 دولارا) للطن. وتشمل هذه المناطق منطقة "تيانجين" الشمالية، ومقاطعتي "شاندونغ" و"جيانغسو" الشرقيتين، وجنوب "غوانغدونغ".

وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا فوق 11.20 دولارا للبوشل (8 غالونات)، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2024، مع ترقب الأسواق لتحديث وزارة الزراعة الأميركية غدا الجمعة حول العرض والطلب العالمي، وهو الأول منذ عدة أسابيع. وقد خفف من المكاسب قلة المشتريات واسعة النطاق من الصين، ويتوقع المستثمرون أن يبلغ محصول فول الصويا الأميركي في تقرير يوم الجمعة 53.1 بوشل للفدان، وهو أقل بقليل من تقديرات وزارة الزراعة الأميركية الصادرة في 12 سبتمبر/أيلول الماضي والبالغة 53.5 بوشل سنويا.