ارتفاع أسعار الوقود يدفع "ترانسافيا" إلى إلغاء 2% من رحلات الطيران

أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة "ترانسافيا"، التابعة لمجموعة "إير فرانس-كيه إل إم"، أمس الأحد، أنها ستلغي بعض رحلاتها في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات جراء الحرب في المنطقة. وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس، اليوم الاثنين، إن الرحلات الملغاة تمثل نحو 2% من جدول رحلاتها. وأوضحت "ترانسافيا" أنها ستقدم للعملاء المتضررين "إعادة جدولة مجانية أو قسيمة أو استرداد قيمة تذاكرهم كاملة".

وتستورد أوروبا نصف احتياجاتها من الكيروسين من دول الخليج، لكن مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تمرّ عبره قرابة 20% من إنتاج العالم من النفط والغاز، أصبح مغلقاً منذ الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران في أواخر فبراير/شباط. وأجبر الارتفاع الكبير في أسعار وقود الطائرات وتناقص العرض العديد من شركات الطيران على خفض رحلاتها وزيادة الرسوم الإضافية. وصرح دان يورغنسن، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، بأن التكتل يقترب بسرعة من أزمة إمدادات محتملة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلغاء رحلات. وأشار المتحدث إلى أن شركة ترانسافيا، مثل شركات الطيران الأخرى، زادت أسعار التذاكر بمتوسط 10 يورو للرحلة ذهاباً وإياباً.

في السياق، قالت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم الاثنين، إنه على الرغم من الهدنة الحالية في المنطقة، تخشى شركات الطيران من حدوث اضطرابات طويلة المدى، مضيفة أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران يضطرون إلى إعادة التفكير في خطط التوسع وطلبيات الطائرات. واضطرت بعض الحكومات لتقديم دعم لشركات الطيران، عبر خفض الضرائب على الوقود. وأصدرت الحكومة الإندونيسية، الأحد، لائحة تقضي بتحملها ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الرحلات الداخلية من الدرجة الاقتصادية، بهدف خفض أسعار تذاكر الطيران على خلفية ارتفاع أسعار وقود الطيران.

وتشمل اللائحة وفقاً لوكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا)، تحمّل ضريبة القيمة المضافة على أسعار التذاكر الأساسية ورسوم الوقود الإضافية، مما يخفف من أسعار التذاكر للجمهور. وقال المتحدث باسم وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية، هاريو ليمانستو، في جاكرتا، اليوم الأحد، إن "هذه اللائحة تنطبق على التذاكر المشتراة والرحلات التي تُسير خلال 60 يوماً، بدءاً من اليوم التالي لدخول اللائحة حيز التنفيذ." وأضاف أن التدخل المالي ضروري لتخفيف الضغوط على أسعار تذاكر الطيران، إذ يشكل الوقود نحو 40% من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران. وتظل القواعد العادية لضريبة القيمة المضافة سارية على درجات السفر غير الاقتصادية.

إسبانيا تدعو لحجز مبكر مع ارتفاع الوقود

في المقابل، دعت إسبانيا المستهلكين إلى شراء تذاكر الطيران في أقرب وقت ممكن، لتفادي مخاطر ارتفاع الأسعار الناتجة عن صعود أسعار النفط بسبب حرب إيران، بحسب ما قاله وزير الصناعة والسياحة جوردي هيرو. وأشار الوزير إلى أنه بعد استقبال رقم قياسي بلغ 97 مليون سائح العام الماضي، بزيادة 3.5% مقارنة بعام 2024، يمكن لإسبانيا الحفاظ على وتيرة نمو مماثلة هذا العام.

لكنه حذّر من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد يدفع أسعار تذاكر الطيران إلى الارتفاع ويؤثر سلباً على الطلب، وذلك في مقابل نشرتها صحيفة إكسبانسيون الإسبانية يوم الاثنين. وقال: "ما نوصي به هو أن يشتري الناس تذاكرهم الآن، لأن شركات الطيران تستخدم حاليًا وقودًا تم شراؤه سابقًا، وبالتالي هناك عنصر تقلب في الأسعار".

وأضاف: "من الواضح بالفعل أن الأسعار قد ارتفعت، وهذا قد يؤثر على الطلب"، مشيراً إلى أن السلطات الإسبانية والأوروبية تتخذ إجراءات لمنع حدوث نقص في الوقود. وقد أدت الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية إلى ارتفاع الأسعار بنحو 50% منذ الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط.

كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تتجاوز 100 دولار في تكلفة الرحلات الطويلة من أوروبا، وهو ما قد ينعكس في ارتفاع أسعار التذاكر، بحسب مجموعة النقل والبيئة. وأوضح الوزير أن إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تمتلك مخزوناً أكبر من وقود الطائرات وقدرة إنتاجية أعلى مقارنة بدول أخرى. لكنه حذّر في الوقت نفسه: "إذا واجهت الدول التي يأتي منها السياح إلى إسبانيا مشكلات، فسنعاني نحن أيضاً".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)