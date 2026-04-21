ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران يرفع تكلفة الرحلات الجوية الطويلة

- ارتفاع أسعار وقود الطائرات بسبب تعطل إمدادات النفط العالمية جراء حرب إيران أدى إلى زيادة تكلفة الرحلات الجوية من أوروبا، مما يهدد بارتفاع أسعار التذاكر وإلغاء الرحلات بسبب نقص الوقود. - شركات الطيران الأوروبية تواجه تحديات كبيرة في فصلي الربيع والصيف، مع احتمالية تمرير تكاليف الوقود المرتفعة إلى المستهلكين، وسط دعوات لتخفيف سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ. - الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق استقلال في مجال الطاقة عبر استثمارات في وقود الطائرات الأخضر، بينما تطالب شركات الطيران الأميركية بإعفاءات ضريبية لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.

ذكرت مجموعة النقل والبيئة أن تعطل إمدادات النفط العالمية جراء حرب إيران أدى إلى ارتفاع أسعار الرحلات الجوية طويلة المدى من أوروبا بأكثر من 100 دولار، وهي تكلفة من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر. وقالت المجموعة، النشطة في مجال مكافحة تغير المناخ، إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات أدى إلى زيادة متوسط تكلفة الوقود بمقدار 88 يورو (104 دولارات) لكل راكب على الرحلات الطويلة المغادرة من أوروبا و29 يورو على الرحلات داخل أوروبا.

وقارنت تحليلاتها الأسعار اعتباراً من 16 إبريل/نيسان مع تلك التي كانت سائدة قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط. ووفقاً لتقديرات المجموعة، في تحليلها الذي نُشر اليوم الثلاثاء، فإن تكلفة وقود الطائرات لرحلة من برشلونة إلى برلين سترتفع 26 يورو لكل راكب، في حين ستكلف الرحلة الطويلة من باريس إلى نيويورك 129 يورو إضافية في الوقود. وتستعد شركات الطيران الأوروبية لفصلي ربيع وصيف صعبين، إذ ارتفعت أسعار وقود الطائرات إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل منذ بدء الحرب مع إيران، وتزايد القلق من أن يؤدي نقص الوقود إلى إلغاء رحلات.

ومن المقرر أن يرد الاتحاد الأوروبي غداً الأربعاء، بإصدار مبادئ توجيهية بشأن إدارة الإمدادات المحدودة من وقود الطائرات. وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات طيران، بما في ذلك لوفتهانزا ورايان إير وإير فرانس، في مارس/آذار إنه من المرجح أن يمرروا ارتفاع تكاليف الوقود إلى المستهلكين إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً لفترة أطول. وقالت مجموعة النقل والبيئة إن حساباتها أظهرت أن التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود كانت أكبر بكثير من التكاليف التي تواجهها شركات الطيران للامتثال لسياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتغير المناخ.

ودعت شركات الطيران إلى التراجع عن بعض سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك التوجيه الصادر لعام 2030 باستخدام وقود طائرات صديق للبيئة، فضلاً عن مراجعة قواعد تسعير الكربون المرتقبة. وكجزء من حزمة إجراءاته، من المقرر أن يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال زيادة الاستثمارات في وقود الطائرات الأخضر. وقال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في اجتماع اليوم، إن أوروبا ستواجه صيفاً صعباً بسبب الأزمة الناتجة عن حرب إيران. وأضاف أننا نعمل على إيجاد مصادر بديلة لوقود الطائرات مثل وقود الطائرات المنتج في أميركا.

وفي الولايات المتحدة، يجتمع رؤساء تنفيذيون لكبرى شركات الطيران منخفض التكلفة مع وزير النقل الأميركي شون دافي اليوم الثلاثاء، في وقت يحثون فيه الكونغرس على إقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لتعويض جزء من الارتفاع الحاد في تكلفة وقود الطائرات الناجم عن الحرب مع إيران. وكانت مجموعة تمثل شركات سبيريت إيرلاينز وفرونتير إيرلاينز وأليجيانت إير وصن كانتري وأفيلو بعثت الأسبوع الماضي برسالة إلى قادة في الكونغرس، طالبت فيها المشرعين بإقرار تشريع يعلق ضريبة الاستهلاك الاتحادية البالغة 7.5% على تذاكر الطيران، إلى جانب ضريبة قدرها 5.30 دولارات على كل رحلة.

(الدولار = 0.85 يورو)

(رويترز، العربي الجديد)