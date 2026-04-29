ارتفاع أسعار النفط 3% وسط مخاوف من استمرار أزمة الإمدادات

- شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 3%، حيث سجل خام برنت أعلى مستوى له في شهر بسبب تمديد الولايات المتحدة لحصارها على الموانئ الإيرانية، مما يهدد بزيادة انقطاع الإمدادات. - تقارير تشير إلى أن الرئيس الأميركي يعتزم تمديد الحصار على إيران، مما يزيد الضغط على اقتصادها، وإغلاق مضيق هرمز أدى إلى تفاقم الوضع وتأثيره على الإمدادات العالمية. - انسحاب الإمارات من أوبك وتحالف أوبك+ أثار تساؤلات حول تماسك المنظمة، بينما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى انخفاض حركة السفن وارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط في أوروبا.

صعدت أسعار النفط 3% اليوم الأربعاء وسجل خام برنت أعلى مستوى له في شهر، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها للموانئ الإيرانية، مما قد يطيل انقطاع الإمدادات من المنطقة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/ حزيران 3.33 دولارات أو 3% إلى 114.59 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10.04 بتوقيت غرينتش، لتسجل ارتفاعاً للجلسة الثامنة على التوالي، في أعلى مستوى لها منذ 31 مارس/ آذار.

وينتهي التداول على عقود يونيو/ حزيران غداً الخميس، في حين زادت عقود يوليو/ تموز الأكثر تداولاً 2.9% إلى 107.43 دولارات. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو/ حزيران 3.55 دولارات، أو 3.6%، إلى 103.48 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 13 إبريل/ نيسان، لتحقق مكاسب في سبع من آخر ثماني جلسات.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لحصار مطول على إيران. وقال التقرير إن ترامب يفضل الاستمرار في الضغط على اقتصاد إيران وصادراتها النفطية من خلال منع الشحن من موانئها وإليها. ورغم وقف إطلاق النار في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وصل الصراع إلى طريق مسدود، وسط مساعٍ من كلا الجانبين لإنهاء رسمي للحرب. وأغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، وفرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وقال يانج آن؛ المحلل لدى هايتونج فيوتشرز، إن "ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة كان مدفوعاً بحصار المضيق. وإذا كان ترامب مستعداً لتمديد الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم وتواصل دفع أسعار النفط للزيادة". وأفاد مصدران مطلعان، استناداً إلى إشعار اطلعت عليه رويترز، بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت بعض عملائها بإمكانية تحميل نوعين من النفط الخام خارج منطقة الخليج الشهر المقبل، نظراً إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز. ويقيم المستثمرون أيضاً الآثار المترتبة على قرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+.

وأشار محللون إلى أنهم لا يتوقعون أي تأثير كبير على السوق في الأمد القريب جراء هذه الخطوة. وجاء في مذكرة بحثية صادرة عن بنك إيه.إن.زد "انسحاب الإمارات من تحالف أوبك+ يكرس ضعف تماسك المنظمة، لكن تأثيره في الأجل القريب محدود... تعكس هذه الخطوة توترات قديمة بشأن الحصص، لكن الأسعار لا تزال تتأثر بالعوامل الجيوسياسية والمخزونات واللوجستيات أكثر من تأثرها بالتغييرات المؤسسية". وكتب محللو بنك آي.إن.جي في مذكرة صدرت اليوم الأربعاء "يتعين التوصل إلى حل في الخليج يسمح بتدفق الطاقة دون قيود عبر مضيق هرمز مرة أخرى قبل أن يدخل قرار الإمارات زيادة الإنتاج حيز التنفيذ".

وأعلنت الأمم المتحدة أن حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز انخفضت بنسبة 95.3% منذ الحرب في المنطقة. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أمس الثلاثاء، إن القيود المفروضة على المضيق أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية 6%، كما ارتفعت أسعار النفط الخام بالنسبة لأوروبا 53%. ولا يزال إغلاق المضيق يدفع إلى زيادة السحب من المخزونات العالمية، وتشير بيانات معهد البترول الأميركي وفقاً لمصادر، إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية. وأضافت المصادر أن مخزونات الخام انخفضت 1.79 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 إبريل/نيسان. وتراجعت مخزونات البنزين 8.47 ملايين برميل ومخزونات نواتج التقطير 2.60 مليون برميل.

(رويترز، العربي الجديد)