ارتفاع أسعار النفط 1.5% رغم إعلان أوبك+ عن زيادة في الإنتاج

- ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.5% بعد إعلان أوبك+ عن زيادة إنتاج أقل من المتوقع، مما خفف المخاوف بشأن وفرة المعروض، لكن التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة قد تحد من المكاسب. - أوبك+ قررت زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، وسط ضغوط من روسيا لزيادة أكبر، بينما تفضل السعودية زيادة مضاعفة لاستعادة حصتها في السوق. - تتزايد الضغوط على روسيا بسبب العقوبات وهجمات أوكرانيا على منشآتها النفطية، مما يساهم في تعقيد المشهد النفطي العالمي.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1.5% اليوم الاثنين، بعدما أعلن تحالف أوبك+ عن زيادة شهرية في الإنتاج أقل من المتوقع، وهو ما خفف بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض، لكن المحللين يتوقعون أن تكون المكاسب محدودة في الأمد القريب بفعل توقعات ضعيفة للطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أي بنسبة 1.4%، إلى 65.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 89 سنتا، أي بنسبة 1.5%، إلى 61.77 دولارا للبرميل.

وقالت المحللة المستقلة تينا تنج إن "قفزة الأسعار جاءت أساسا نتيجة قرار أوبك+ برفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع الشهر المقبل، حيث كان الهدف التخفيف من تأثير التراجع الأخير في أسواق النفط". وأضافت "ومع ذلك، من المرجح أن تظل أسعار النفط ضعيفة بسبب التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة". وأعلن تحالف أوبك+، أمس الأحد، أنه سيرفع إنتاج النفط في نوفمبر/تشرين الثاني 137 ألف برميل يوميا، وهي الزيادة المتواضعة نفسها التي أقدم عليها في أكتوبر/تشرين الأول وسط مخاوف مستمرة من وفرة وشيكة للمعروض.

وقبل الاجتماع، أفادت مصادر بأن روسيا كانت تدعو لزيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا لتجنب الضغط على الأسعار، في حين كانت السعودية تفضل زيادة مضاعفة أو ثلاثة أضعاف أو حتى أربعة أضعاف هذا الرقم لاستعادة حصتها في السوق بشكل أسرع. وقال محللو بنك "إيه إن زد" في مذكرة، اليوم الاثنين، إن "قرار أوبك+ برفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر قد يكون أمرا مقبولا في ظل تزايد تعطل الإمدادات نتيجة تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا وإيران".

وأضاف المحللون "في الوقت نفسه، واصلت أوكرانيا تكثيف هجماتها على المنشآت النفطية الروسية، مستهدفة مصفاة كيريشي، إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا، بطاقة معالجة سنوية تتجاوز 20 مليون طن". وقال وزراء مالية مجموعة السبع الأسبوع الماضي، إنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي وتسهيل التهرب من العقوبات، في إطار جهود لقطع عائدات روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا. ومع ذلك، يتوقع محللون أن يؤدي ضعف أساسيات الطلب في الربع الأخير إلى الحد من مكاسب الأسعار على المدى القريب.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "في ظل غياب أي محفزات إيجابية جديدة وتزايد الغموض بشأن آفاق الطلب، من المرجح أن تبقى أسعار النفط محدودة رغم أن زيادة إنتاج أوبك+ جاءت أقل مما كانت تخشاه السوق". وأضافت "الواقع أن السوق تتجه تدريجيا نحو مرحلة من فائض المعروض، مع توقع تراجع الطلب الموسمي خلال فصل الشتاء بينما لا توفر بيانات الاقتصاد الكلي أي محفزات إيجابية لدعم الأسعار".

(رويترز)