- أعلنت شركة إكوينور النرويجية للطاقة عن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 127% في صافي الدخل التشغيلي و269% في صافي الأرباح، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. - بلغ إجمالي إنتاج الشركة نحو 2.165 مليون برميل مكافئ نفط يومياً، بزيادة 3% عن العام الماضي، وتعتزم إكوينور تدشين برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 3 مليارات دولار. - تسعى إكوينور لتصبح شركة طاقة محايدة كربونياً بحلول عام 2050، وتعمل في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وحلول الطاقة منخفضة الكربون.

أعلنت شركة إكوينور النرويجية للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026 (إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران). ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وقالت الشركة، في بيان، إن صافي الدخل التشغيلي ارتفع بنحو 127% إلى 12.99 مليار دولار، مقارنة بـ5.72 مليارات دولار العام الماضي. بينما ارتفع صافي الأرباح بأكثر من 269% إلى 4.84 مليارات دولار أو 1.99 دولار للسهم مقارنة بـ1.31 مليار دولار، أو 0.5 دولار للسهم خلال العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بعد حساب المتغيرات بنحو 93%، لتصل إلى 3.22 مليارات دولار أو 1.33 دولار للسهم، مقارنة بـ1.67 مليار دولار، أو 0.64 دولار للسهم خلال العام الماضي. وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، اندريس أوبيدال، في البيان، إن "الإنتاج القوي خلال الربع الثاني مكّننا من الاستفادة من ارتفاع الأسعار، مما ساهم في تحقيق تدفقات نقدية ومالية قوية".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز بخلاف الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز؟ ما هي خطط إكوينور المستقبلية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبلغ إجمالي إنتاج الشركة نحو 2 مليون و165 ألف برميل مكافئ نفط يومياً. ويمثل هذا زيادة بنسبة 3% مقارنةً بـ2 مليون و96 ألف برميل مكافئ نفط يومياً في الربع المقابل من العام الماضي. وتعمل الشركة في النرويج، إضافة إلى عدد من الدول، بينها بريطانيا والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية وأنغولا. وتعتزم إكوينور تدشين الدفعة الثالثة من برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 3 مليارات دولار لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 1.125 مليون ما بين 23 يوليو/تموز الجاري و26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتشمل محفظة إكوينور قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وحلول الطاقة منخفضة الكربون، حيث تسعى، وفقاً لموقعها الرسمي، لأن تصبح شركة طاقة محايدة كربونياً بحلول عام 2050، بالتزامن مع توجه المجتمع نحو هذا الهدف. ويعمل بالشركة حتى العام الماضي، نحو 24600 موظف، بينما تمتلك الدولة النرويجية نحو 67% من الشركة.

وارتفعت أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، حيث وصلت إلى نحو 126 دولاراً للبرميل، قبل أن يصل متوسط السعر خلال الربع الثاني إلى نحو 103 دولارات، قبل أن يتراجع مع بداية الربع الثالث بعد الاتفاق الأميركي الإيراني على هدنة لمدة 60 يوماً، لكن مع عودة التوترات منذ بداية الأسبوع الماضي، عادت الأسعار للارتفاع، حيث بلغ سعر خام برنت، اليوم الأربعاء، نحو 92.85 دولاراً للبرميل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)