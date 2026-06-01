ارتفاع أسعار النفط مع زيادة توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بسبب التوترات بين إسرائيل ولبنان، وتأثيرها على العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت، مع تزايد المخاوف بشأن الألغام في مضيق هرمز. - أغلقت إيران مضيق هرمز، مما أثر على تدفقات النفط والغاز، وتزايدت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وضعف نشاط الصناعات التحويلية، مما زاد الضغوط على أسعار النفط. - أشار بنك غولدمان ساكس إلى أن ضعف الطلب في الصين وأوروبا يهدد توقعات أسعار النفط، رغم اضطرابات الإمدادات وتفاؤل السوق بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بعدما أمرت إسرائيل قواتها بزيادة التوغل في لبنان في إطار استمرار العدوان على لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن منذ أكثر من ستة أسابيع. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.17 دولار أو 2.48% لتصل إلى 89.53 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 23.12 بتوقيت غرينتش يوم الأحد. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار أو 2.12% لتصل إلى 93.05 دولاراً للبرميل.

وأدى تصاعد القتال، الذي جاء مباشرة بعد استضافة الولايات المتحدة محادثات إسرائيلية - لبنانية في واشنطن يوم الجمعة، إلى تراجع التوقعات بأن تعلن الولايات المتحدة وإيران قريباً عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما، وهو ما دفع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض 1.8% و1.7% على الترتيب عند التسوية يوم الجمعة. ويمثل العدوان الإسرائيلي على لبنان أكبر تداعيات حرب إيران. وذكر توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة أنه مع ذلك تتزايد المخاوف بشأن الألغام في مضيق هرمز، ممر الشحن بالغ الأهمية لإمدادات النفط والغاز.

وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء عملية إعادة فتح المضيق، مما يعني أن الإغاثة ستأتي ببطء أكبر لسوق النفط حتى بعد إعادة فتحه. وقال سيكامور: "حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإنه لن يؤدي إلى تدفق الإمدادات". وكان يمر عبر مضيق هرمز حوالي خمس تدفقات النفط والغاز العالمية، وأغلقت طهران المضيق فعليا منذ بدء الصراع بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير/شباط. وطغت المخاوف بشأن الإمدادات على البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين مطلع الأسبوع، والتي أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية. وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم متأثرا بانكماش الصادرات وضغوط التكاليف.

غولدمان ساكس: ضعف الطلب تهديد كبير لتوقعات أسعار النفط

في السياق، قال بنك غولدمان ساكس في وقت متأخر من أمس الأحد، إن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا يشكل تهديدا كبيرا لتوقعاته لسعر خام برنت للربع الرابع عند 90 دولارا للبرميل وسعر خام غرب تكساس الوسيط عند 83 دولارا، رغم أن اضطرابات الإمدادات في المنطقة ربما تظل تدفع الأسعار إلى الارتفاع. وتشير بيانات مبيعات التجزئة لشهر إبريل/نيسان من الصين وأوروبا الغربية إلى وجود تقديرات هبوطية بنحو مليوني برميل يومياً على توقعات غولدمان ساكس المتحفظة بالفعل للطلب على النفط في إبريل، مما يمكن أن يعني خفض توقعاته لسعر خام برنت بنحو عشرة دولارات للبرميل.

وأوضح البنك أن ضعف الطلب على المواد الأولية للبتروكيميائيات في أنحاء آسيا ينعكس على انخفاض معدلات الاستخدام في مصانع الإيثيلين، وتراجع الإنتاج الصناعي في قطاع الكيميائيات في الصين واليابان. وأشار إلى نزول قدره 150 ألف برميل يوميا في الطلب الهندي على النفتا وغاز البترول المسال خلال شهر إبريل على أساس سنوي. وقال إن مؤشرات استهلاك وقود المركبات لا تزال ضعيفة في الصين وعدة دول أوروبية، على الرغم من أن الطلب يبدو متينا في الولايات المتحدة والهند. وأصبحت السوق أكثر تفاؤلا بشأن احتمالات التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تقليص المستثمرين مراكزهم ومواصلة تراجع المخزونات المادية قبل إعادة الفتح المتوقعة لمضيق هرمز.

(رويترز، العربي الجديد)