ارتفاع أسعار اللحوم في مصر 7% مع قرب رمضان

- شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً في أسعار اللحوم البلدية بنسبة 7% مع توقعات بزيادة تصل إلى 10% بسبب ارتفاع أسعار توريد اللحوم الحية وزيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان. - قامت الحكومة بطرح لحوم بأسعار مخفضة عبر منافذ وزارات الزراعة والتموين والجيش والشرطة، مع زيادة في الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والألبان والدواجن لتلبية الطلب المتزايد. - يواجه مربو الماشية تحديات بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف والأدوية وتكاليف التشغيل، مما يؤثر على استقرار الأسعار رغم امتلاك مصر لثروة جيدة من الماشية.

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية الطازجة في الأسواق المصرية اعتباراً من اليوم الاثنين بنحو 7% في المتوسط، بعد فترة استقرار استمرت نحو ستة أشهر. وقال عضو بشعبة القصابين بالغرف التجارية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أسعار اللحوم مرشحة للارتفاع بنسبة تصل إلى 10% في مختلف الأسواق المحلية خلال الأيام المقبلة، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار توريد اللحوم من الأبقار والجاموس والضأن الحي بنحو 20 جنيهاً للكيلوغرام.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بانتهاء أزمة الحمى القلاعية التي أدت خلال الأشهر الماضية إلى تراجع أسعار اللحوم الحية، إلى جانب تحصين الماشية لدى المربين والمنتجين، وارتفاع الطلب من كبار تجار الماشية والقصابين استعداداً لأكبر مواسم الاستهلاك السنوية مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وخلال جولة ميدانية بالأسواق، رصد "العربي الجديد" التأثير الفوري لارتفاع أسعار التوريد على أسعار البيع داخل محال بيع المواد الغذائية الشهيرة، حيث ارتفع سعر كيلو لحم الكندوز من 450 إلى 490 جنيهاً، وكيلو السن البقري من 430 إلى 455 جنيها، بينما زادت أسعار القطع المميزة والكبدة البلدي من 500 إلى 560 جنيهاً.

وجاءت الزيادة في أسعار لحوم الضأن أعلى نسبياً، إذ قفز سعر الكيلو من 500 جنيه إلى نحو 600 جنيه في المتوسط، ووصل إلى 650 جنيهاً للقطع المميزة. ولجأت محال البيع الكبرى إلى الترويج لنظام العروض على المنتجات للحفاظ على مستويات الأسعار المسجلة خلال الأسبوع الماضي، لحين الانتهاء من المخزون المتبقي في سلاسل البيع الشهيرة.

في المقابل، تبدأ محال الجزارة بالمناطق الشعبية عرض الأسعار الجديدة اعتباراً من صباح غد الثلاثاء، عقب انتهاء عمليات الذبح التي تتوقف أسبوعياً في المجازر الحكومية يومي السبت والأحد، وتستأنف أعمالها من ظهر اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع. وفي محاولة لتهدئة الأسعار، طرحت الحكومة عبر منافذ وزارات الزراعة والتموين، إضافة إلى المنافذ التابعة للجيش والشرطة، لحوماً بأسعار مخفضة، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البلدي 430 جنيهاً، والضأن 424 جنيهاً، والجملي 370 جنيهاً، والكندوز البقري 404 جنيهات. كما تراوح سعر كيلو اللحوم المستوردة الطازجة بين 380 و420 جنيهاً، والمجمدة عند نحو 350 جنيهاً.

من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة في بيانات رسمية صادرة، اليوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى 600 ألف طن خلال عام 2025، مقارنة بنحو 555 ألف طن عام 2024، بزيادة قدرها 8%. كما ارتفع إنتاج الألبان الطازجة بنسبة 8%. وسجل إنتاج دجاج التسمين نحو 1.6 مليار طائر مقابل 1.4 مليار طائر خلال العام السابق، فيما بلغ إنتاج البيض 16 مليار بيضة بزيادة قدرها ملياران، إلى جانب ارتفاع إنتاج الدجاج البلدي بنسبة 12.5% ليصل إلى نحو 360 مليون طائر.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، طارق سليمان، في بيان اليوم، إن مصر تمتلك ثروة جيدة من الماشية البلدية يبلغ تعدادها نحو 522 ألف رأس، ما يجعلها قادرة على استيعاب زيادة الطلب والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق. غير أن البيان تجاهل أسباب الزيادات الكبيرة في أسعار الأعلاف والأدوية وتكاليف التشغيل، التي يشكو منها المربون والمنتجون في مختلف أنحاء البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وفواتير الغاز والكهرباء والنقل والمحروقات.

