ارتفاع أسعار العقارات في قطر 2.3% في سبتمبر الماضي

- شهدت قطر ارتفاعًا في مؤشر أسعار العقارات بنسبة 2.28% في سبتمبر، مع زيادة في التداولات العقارية بنسبة 35.2% لتصل إلى 14.6 مليار ريال. يتوقع أن يشهد السوق انتعاشًا بفضل الإنفاق المخطط له في مشاريع البنية التحتية. - تسهم الاستثمارات المرتقبة في تعزيز نمو قطاعات العقارات والتجزئة والضيافة، مع زيادة المنافسة في تنفيذ المشاريع، مما يعزز قدرة السوق على تلبية المتطلبات المستقبلية للسكن والتجارة. - يوفر الاستثمار في العقارات الفاخرة عوائد إيجارية تتراوح بين 6% و7% سنويًا، مع توقعات بزيادة القيمة السوقية بنسبة 2% إلى 3% سنويًا حتى 2030.

ارتفع مؤشرأسعار العقارات في قطر خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 2.28% على أساس سنوي، وارتفعت قيمة التداولات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بـ35.2% لتبلغ 14.6 مليار ريال ( 4 مليارات دولار)، وتجاوز إجمالي التمويلات العقارية خلال الشهر نفسه 189.3 مليار ريال، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ " للمشاريع العقارية أن سوق العقارات في قطر تستعد لدورة انتعاش جديدة مدفوعة بالإنفاق المخطط له خلال العام المقبل، والمتصل بالمشاريع التنموية وتوسعة البنية التحتية في مختلف القطاعات.

وتنعكس الاستثمارات المرتقبة إيجاباً على نمو ملحوظ في قطاعات العقارات والتجزئة والضيافة، مع زيادة المنافسة في تنفيذ المشاريع وتسليمها، ما يعزز قدرة السوق على مواكبة المتطلبات المستقبلية للسكن والتجارة.

وأكد التقرير أن قطر تواصل العمل على تنويع مصادر دخلها الوطني من خلال تطوير قطاعات رئيسية، أبرزها الإنشاءات والعقارات، والتي تسهم في تحفيز نمو قطاع الخدمات وخلق فرص جديدة للاستثمار والتوظيف.

ويوفر الاستثمار في الشقق الفاخرة أو الفلل في مناطق، مثل اللؤلؤة التي يسمح فيها تملك غير القطريين للعقارات، عوائد إيجارية تتراوح بين 6% و7% سنوياً، مع توقعات بزيادة القيمة السوقية بنسبة 2% إلى 3% سنوياً حتى 2030.​

وتشهد السوق نمواً متوقعاً في الربع الرابع من 2025 بفضل التسهيلات الحكومية والتشريعات العقارية التي وسعت دائرة التملك والاستفادة من العقارات.​

في السياق، أعلن المجلس الأعلى للقضاء في قطر عن تنظيم مزاد العقارات القضائي غدا الأحد عبر تطبيق "مزادات المحاكم"، وتضم قائمة العقارات التي ستعرض في المزاد خمسة عقارات، من أبرزها برج فندقي في منطقة الدفنة تبلغ مساحته 2489 متراً مربعاً بسعر افتتاحي نحو 323.1 مليون ريال، ومول تجاري في منطقة السد بمساحة 11.7 ألف متر مربع وحدد الاسعر الافتتاحي بنحو 298 مليون ريال، ومجمع سكني في منطقة نعيجة بسعر افتتاح يتجاوز 167 مليون ريال.

وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى وزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 672.4 مليون ريال، وتجاوزإجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 76.2 مليوناً، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع إلى قرابة 748.8 مليون ريال، مقابل 755 مليون ريال خلال الأسبوع السابق.