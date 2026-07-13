ارتفاع أسعار الرحلات السياحية من ألمانيا إلى مصر بنسبة 5.2%

- ارتفعت أسعار الرحلات السياحية الشاملة من ألمانيا إلى مصر بنسبة 5.2% في النصف الأول من 2026، وهي أكبر زيادة بين الوجهات السياحية الخارجية، بينما زادت أسعار تذاكر الطيران بمتوسط 8.5%. - شهدت أسعار الرحلات إلى أميركا الوسطى أكبر ارتفاع بنسبة 12.5%، تلتها الوجهات الأوروبية بنسبة 11.5%، بينما انخفضت أسعار الرحلات إلى أفريقيا، مما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف الوقود والضرائب. - تسعى الحكومة الألمانية لتخفيف العبء عن شركات الطيران والمسافرين بخفض جزئي لضريبة النقل الجوي بدءًا من النصف الثاني من 2026، وسط ضغوط تضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.

ارتفعت أسعار الرحلات السياحية الشاملة من ألمانيا إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل بذلك أكبر زيادة بين أبرز الوجهات السياحية الخارجية، وفق بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الاثنين.

وبيّنت البيانات أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام بمتوسط 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين جاءت الزيادة في أسعار الرحلات السياحية الشاملة أقل نسبياً، إذ ارتفعت أسعار الرحلات إلى الخارج بنسبة 3%، بينما زادت أسعار الرحلات داخل ألمانيا بنسبة 2.8%.

وفي ما يخص الرحلات السياحية الشاملة إلى الخارج، سجلت الرحلات إلى مصر أعلى نسبة ارتفاع بلغت 5.2%، تلتها جزر الكناري بنسبة 4.6%، ثم جزر البليار بنسبة 3.6%. أما الرحلات إلى تركيا فلم ترتفع أسعارها سوى 1.3%، فيما ظلت أسعار الرحلات إلى اليونان شبه مستقرة، بزيادة طفيفة بلغت 0.2%.

وعلى صعيد الرحلات الجوية الدولية على الدرجة السياحية، سجلت الوجهات المتجهة إلى أميركا الوسطى أكبر ارتفاع في الأسعار بنسبة 12.5%، تلتها الوجهات الأوروبية بنسبة 11.5%. كما ارتفعت أسعار الرحلات إلى آسيا وأستراليا وأميركا الشمالية، في حين انخفضت أسعار الرحلات إلى أفريقيا.

وشهدت أسعار تذاكر الطيران والرحلات السياحية الشاملة خلال الأعوام الماضية زيادات تجاوزت أحيانا معدل التضخم العام، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات، إضافة إلى محدودية المعروض في المطارات الألمانية نتيجة ارتفاع الرسوم والضرائب الحكومية. يُذكر أن قرار خفض ضريبة النقل الجوي في ألمانيا لم يدخل حيز التنفيذ إلا مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.

سياحة وسفر أزمة وقود الطائرات تلوح في أوروبا وتهدد الرحلات وترفع أسعار التذاكر

تأتي هذه الزيادات في أسعار السفر في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الألماني يتعامل مع تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط التضخم التي بدأت من سنوات، ما ينعكس على قدرة المستهلكيم الشرائية وأولوياتهم في الإنفاق على السفر والترفيه. كما تشكل الرسوم والضرائب الحكومية المفروضة على قطاع الطيران في ألمانيا، والتي تُعد من الأعلى في أوروبا، عاملا رئيسيا في رفع كلفة التذاكر مقارنة بدول مجاورة، وهو ما دفع الحكومة الألمانية إلى إقرار خفض جزئي لضريبة النقل الجوي بدءا من النصف الثاني من عام 2026، في محاولة لتخفيف العبء عن شركات الطيران والمسافرين على حد سواء.

وتعد مصر من الوجهات التي شهدت إقبالاً متزايداً من السياح الألمان في السنوات الأخيرة، بفضل أسعارها التنافسية نسبيا مقارنة بوجهات أوروبية أخرى، إلا أن الزيادة الحالية في الأسعار قد تعكس أيضا ارتفاع الطلب على هذه الوجهة، إلى جانب عوامل التشغيل المرتبطة بأسعار الوقود وتكاليف الفنادق والخدمات السياحية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)