ارتفاع أرباح مرسيدس-بنز في الربع الثاني من 2026 رغم تراجع الإيرادات

ارتفعت أرباح شركة مرسيدس-بنز الألمانية للسيارات خلال الربع الثاني من العام 2026، بنسبة 13.5%. وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتغارت اليوم الثلاثاء، أن صافي أرباح المجموعة ارتفع خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران من 957 مليون يورو (نحو 1.09 مليار دولار) إلى نحو 1.09 مليار يورو (1.24 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت آخر مرة سجلت فيها الشركة المدرجة على مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية زيادة في صافي الأرباح على أساس سنوي قبل ثلاثة أعوام، خلال الربع الثاني من عام 2023. في المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 3.3% إلى ما يزيد قليلاً على 32 مليار يورو. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 21.5% لتصل إلى نحو 1.55 مليار يورو.

وأوضحت الشركة أنها واصلت تحسين الكفاءة والإنتاجية، مشيرة إلى أنّ إجراءات خفض التكاليف ضمن برنامج التقشف دعمت النتائج في الربع الثاني، كما ساهم الأداء الجيّد لقطاعَي المركبات التجارية الخفيفة والخدمات المالية في دعم قطاع سيارات الركاب الذي يعاني من ضعف الأداء. وتتوقع مرسيدس الآن أن تكون مبيعات السيارات وإيرادات المجموعة في عام 2026 أقل قليلاً من مستويات العام السابق، بعد أن كانت قد توقعت في السابق ركوداً.

وتلقت نتائج المجموعة دعماً من الأرباح القوية التي حققتها وحدتاها للخدمات المالية والشاحنات الصغيرة. كما استفادت المجموعة من مكاسب بقيمة 131 مليون يورو مرتبطة بالبيع المخطط له لشركة (أثلون) التابعة لها والمتخصصة في التأجير. وشهدت الشركة تراجعاً ملحوظاً في المبيعات داخل الصين خلال الربع الثاني، ما أدى مجدداً إلى انخفاض إجمالي المبيعات. وباعت مرسيدس-بنز نحو 512 ألفاً من سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة إجمالاً، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. أما مبيعات سيارات الركاب في الصين فتراجعت بنسبة 30%.

وبعد الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 6.3% إلى نحو 2.52 مليار يورو، كما تراجعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 3.1%. وتواجه مرسيدس-بنز صعوبات منذ فترة؛ فقد تراجعت أرباحها في عام 2025 بنحو النصف، من 10.4 مليارات يورو إلى 5.3 مليارات يورو، بعدما كانت قد انخفضت بالفعل في عام 2024 بنسبة 28.4% مقارنة بعام 2023.

ولمواجهة هذه الصعوبات، أطلقت الشركة قبل أكثر من عام برنامجاً لخفض التكاليف. وفي نهاية يونيو/حزيران من العام الحالي شدّدت مرسيدس-بنز إجراءات التقشف، وأرجأت كإجراء فوري صرف دفعة خاصة منصوص عليها في اتفاقية الأجور إلى العام المقبل. وفي الوقت نفسه، أثار مجلس الإدارة نقاشاً بشأن تكاليف العمالة في ألمانيا، بعدما أعلن أنه ينبغي إنجاز عمل أكثر مقابل الأجر نفسه، وهو ما أدى لاحقاً إلى احتجاجات من جانب العاملين.

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(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)