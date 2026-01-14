ارتدادات قرارات التقشف في العراق: قلق شعبي وتحذيرات سياسية

تثير قرارات التقشف والاتجاه نحو توسيع الجباية والضرائب في العراق موجة متصاعدة من القلق السياسي والمجتمعي، وسط تحذيرات من أن ارتدادات هذه السياسات قد تتجاوز البعد المالي لتلامس الاستقرار الاجتماعي والأمني في البلاد. واتخذت حكومة تصريف الأعمال العراقية أخيراً، سلسلة إجراءات تقشفية مفاجئة ومتسارعة، أثارت ردات فعل متباينة وقراءات متناقضة بشأن الوضع الاقتصادي العام في بلد يملك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويُعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة له (أوبك).

تحذيرات من تداعيات قرارات التقشف في العراق

وحذّر الحزب الشيوعي العراقي من المضي بتلك السياسات التي تمس معيشة المواطنين، مؤكداً في بيان له، صدر مساء أمس الثلاثاء، رفضه تحميل الشرائح محدودة الدخل تبعات ما وصفه بـ"الفشل في إدارة السياسات المالية والاقتصادية"، مؤكداً أن "البلد يواجه اليوم أزمة مالية خانقة، ليست وليدة المصادفة أو نتاج تقلبات أسعار النفط العالمية فحسب، بل هي حصاد الثمرة المرة لسنوات من السياسات المالية الفاشلة، والاعتماد الوحيد على الاقتصاد الريعي للنفط والإصرار على نهج المحاصصة الذي أفضى إلى سوء استخدام موارد الدولة، واستشراء الفساد الممنهج، ونهب المال العام".

وأضاف أن "أي محاولة لتحميل المواطنين، ومنهم الموظفون ذوو الرواتب المحدودة والكادحون وأصحاب الدخول البسيطة، تبعات هذا الفشل السياسي، هي محاولة مرفوضة جملة وتفصيلاً"، مشدداً بالقول "لن نقف وبقية القوى الوطنية والاجتماعية مكتوفي الأيدي أمام تلك السياسات التي تستهدف جيوب العراقيين لتغطية عجز تسبب به الفاشلون".

وأوضح الحزب أن "المخرج الحقيقي من هذه الأزمة لا يمر عبر الضغط على معيشة المواطن"، بل يتطلب حزمة إجراءات بديلة، في مقدمتها "البدء باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة للحد من الفساد والنهب الذي يتعرض له المال العام، واستعادة الأموال المنهوبة التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات أو أكثر، والإعلان عنها بكل شفافية، فضلاً عن خفض رواتب الدرجات الخاصة والعليا، وإلغاء الامتيازات والمخصصات التي تستنزف ميزانية الدولة، وإيقاف النفقات التشغيلية والمصاريف التي لا تخدم سوى كبار المسؤولين، إلى جانب فرض الضرائب التصاعدية على رؤوس الأموال".

وشدد على ضرورة "فرض سلطة القانون المطلقة على المنافذ الحدودية كافة وإغلاق غير الرسمية منها، وانتزاعها من هيمنة القوى المتنفذة والمليشياوية"، مطالباً بـ"إلغاء القرارات الجديدة في إضافة الرسوم والتعرفات الجمركية على السلع الأساسية والغذائية والدوائية فوراً، لكونها خطاً أحمر يمس الأمن المعيشي لغالبية الشعب، مع تأكيد ضرورة اقتران ذلك بمكافحة التهرب الضريبي وضمان جباية الإيرادات الجمركية بدقة". وختم البيان بتأكيد أن "الخلاص من الأزمة المالية لن يتحقق إلا من خلال الخلاص من نهج المحاصصة المقيت وبناء اقتصاد وطني منتج يتقاطع مع نهج (دولة الغنائم) ويؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية تصون كرامة المواطن وحقوقه".

مخاطر اقتصادية واجتماعية

ويرى ناشطون، أن قرارات التقشف لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الواقع الاجتماعي الهش في البلاد، وحذر الناشط الحقوقي، براء الزيدي، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، من أن "فرض رسوم وضرائب جديدة على السلع الأساسية يمس مباشرة الحقوق الاقتصادية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في العيش الكريم". وأضاف، أن "أي سياسة مالية لا تراعي الفئات الضعيفة، ولا تقترن بإجراءات حقيقية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، تعد انتهاكاً غير مباشر للحقوق الاجتماعية، وقد تدفع شرائح واسعة إلى حافة الفقر المدقع".

في السياق ذاته، رأى الخبير الاقتصادي، كرم الشمري، أن الحكومة تواجه "مأزقاً مركباً"، يتمثل في عجز مالي حقيقي من جهة، وضيق هامش الثقة الشعبية من جهة أخرى، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "اللجوء إلى التقشف السريع قد يكون الأسهل سياسياً، لكنه الأخطر اقتصادياً واجتماعياً". وأوضح، أن "معالجة الأزمة عبر الجباية ورفع الرسوم دون إصلاح بنيوي للاقتصاد، تعني تعميق الاعتماد على الحلول المؤقتة، في وقت يكمن الحل في خفض الامتيازات العليا، وضبط الإنفاق، وفرض ضرائب تصاعدية عادلة، إلى جانب استعادة السيطرة الكاملة على المنافذ الحيوية".

وشدد، أن "ارتدادات التقشف في العراق لن تبقى محصورة في الأرقام والمؤشرات المالية، بل قد تتحول إلى اختبار حقيقي لقدرة النظام السياسي على إدارة الأزمة دون دفع المجتمع إلى مزيد من الاحتقان، في ظل مطالب متزايدة بإصلاحات اقتصادية جذرية تنهي نهج المحاصصة وتؤسس لاقتصاد وطني منتج وعدالة اجتماعية مستدامة".

والسبت الماضي، عقد مجلس النواب العراقي، جلسة خصّصها لمناقشة الإيرادات غير النفطية في البلاد. وجاءت الجلسة، على خلفية القرار الحكومي الخاص بتطبيق التعرفة الجمركية التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة داخل السوق العراقية أضعافاً ما أثار سخط العراقيين. ويواجه العراق عجزاً مالياً حاداً قد يكون تجاوز 15 تريليون دينار نهاية 2025، نتيجة ارتفاع النفقات العامة مقابل محدودية الإيرادات غير النفطية.