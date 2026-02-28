اختفاء سلع وتقلبات في الأسعار بأسواق غزة

- تفاقم أزمة السلع الأساسية في غزة: اختفت سلع أساسية من الأسواق مع بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مما أدى إلى ارتفاعات قياسية في الأسعار، حيث تضاعفت أسعار السكر والبطاطس والطماطم والدجاج والأسماك المجمدة والخبز، وسط ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. - شح الإمدادات وتأثيره على السوق: تعاني غزة من نقص حاد في الإمدادات بسبب سياسة "التقطير" الإسرائيلية، حيث يتم إدخال 250 شاحنة يومياً فقط، بينما الاحتياجات الفعلية تتجاوز ألف شاحنة، مما يفاقم أزمة السلع. - إجراءات حكومية لمواجهة الأزمة: بدأت مباحث التموين والشرطة جولات ميدانية لمراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، ودعت وزارة الداخلية المواطنين للتزود باحتياجاتهم بشكل طبيعي، محذرة من التلاعب بالأسعار.

اختفت سلع أساسية من أسواق قطاع غزة منذ ساعات صباح اليوم السبت، بالتزامن مع بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الارتباك والتقلبات الحادة في الأسعار، وسط اندفاع من الفلسطينيين لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ويأتي هذا التطور في ظل شحّ مزمن في الكميات الواردة إلى القطاع منذ استئناف إدخال البضائع عقب وقف الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث كانت إسرائيل تسمح بإدخال ما متوسطه 250 شاحنة يومياً، رغم أن احتياجات السكان الفعلية تتجاوز ألف شاحنة يومياً، ما أبقى على "سياسة التقطير" وأثّر بشكل مباشر على استقرار المعروض في الأسواق.

وأدى النقص الحاد في الإمدادات إلى ارتفاعات قياسية في الأسعار تجاوزت ثلاثة أضعاف مستوياتها قبل الحرب، مع تسجيل تقلبات كبيرة منذ ساعات الصباح واختفاء بعض الأصناف بالكامل.

وارتفع سعر كيلو السكر من خمسة شواكل (الدولار يساوي 3.13 شواكل) إلى 25 شيكلاً، والبطاطس من 3 إلى 9 شواكل، والطماطم من 10 إلى 16 شيكلاً، والدجاج من 23 إلى 32 شيكلاً، والأسماك المجمدة من 27 إلى 38 شيكلاً، فيما تضاعف سعر الخبز من 3 إلى 6 شواكل.

ويأتي ذلك في ظل ضعف شديد في القدرة الشرائية، ما يجعل شريحة واسعة من المواطنين عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية ويزيد من حالة القلق في الشارع.

وفي السياق، شرعت مباحث التموين والإدارات المختصة بالشرطة في انتشار مكثف بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، وبدأت جولات ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمحال في جميع محافظات القطاع؛ لمتابعة توفر السلع ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال.

في حين، دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين إلى التزود باحتياجاتهم الأساسية في الإطار الطبيعي، وأهابت بالتجار والباعة التحلي بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية والالتزام بتوفير السلع بأسعارها المتداولة، مؤكدةً أنه ستُتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.