اختفاء المياه المعبأة من الأسواق الليبية

- تعاني طرابلس من نقص حاد في المياه المعبأة بسبب توقف مصانع التعبئة نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص وقود الديزل، مما دفع السكان للبحث عن المياه في الأحياء. - ارتفعت أسعار المياه بشكل ملحوظ نتيجة تراجع المعروض وارتفاع الطلب، مما يعكس هشاشة الاقتصاد الليبي وتأثير تعطل الخدمات الأساسية على الإنتاج المحلي والقدرة الشرائية. - زادت تكاليف نقل المياه، مما أثقل كاهل الأسر الليبية، وكشفت الأزمة عن الترابط بين القطاعات الاقتصادية وتأثير تعطل الكهرباء على الصناعة والنقل والتجارة.

لم يعد الحصول على قنينة مياه للشرب أمراً اعتيادياً بالنسبة لسكان العاصمة الليبية طرابلس، بل أصبح بالنسبة لكثيرين مصدر انزعاج بعد اختفاء معظم عبوات المياه من المتاجر ومحال التوزيع، نتيجة توقف عدد من مصانع التعبئة بفعل أزمة انقطاع الكهرباء ونقص وقود الديزل، في أحدث تداعيات أزمة الخدمات التي تشهدها البلاد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتخفيف أزمة المياه المعبأة على المدى القصير؟ كيف يمكن للمواطنين الليبيين التكيف مع نقص المياه المعبأة في ظل استمرار الأزمة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وخلال جولة في عدد من الأسواق التجارية بالعاصمة ، بدت رفوف المياه المعبأة خالية تقريباً، فيما أغلقت محال متخصصة في بيع المياه وتوزيعها أبوابها، وعلقت على مداخلها لافتات كتب عليها: "عذراً... لا توجد لدينا مياه".

وقال أيوب بيزان، صاحب محل تجاري في حي الأندلس بطرابلس، لـ"العربي الجديد"، إن "المياه المعبأة اختفت من الأسواق منذ أكثر من أسبوع، بعد توقف الإمدادات القادمة من مصانع التعبئة". وأضاف: "يدخل الزبائن باستمرار بحثاً عن مياه الشرب، لكننا نضطر إلى الاعتذار لهم لأن الشركات لم تعد تزودنا بأي كميات. لم أشهد نقصاً بهذا الحجم من قبل". وأشار إلى أن بعض المستهلكين باتوا يتنقلون بين أحياء العاصمة بحثاً عن عبوة مياه، بينما يلجأ آخرون إلى شراء أي كمية يعثرون عليها تحسباً لاستمرار الأزمة.

وفي منطقة جزور غرب طرابلس، قال عبد الله قنيدي، صاحب أحد مصانع تعبئة المياه، لـ"العربي الجديد"، إن "خطوط الإنتاج توقفت بالكامل بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، وعدم توفر وقود الديزل اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية". وأوضح أن المصنع يعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء، وعند انقطاعها تُشغَّل مولدات تعمل بالديزل، إلا أن نقص الوقود في محطات التوزيع حال دون استمرار التشغيل.

وأضاف: "تنقطع الكهرباء ساعات طويلة يومياً، والديزل غير متوفر في المحطات، لذلك توقف المصنع منذ أكثر من أسبوع، ولا يمكن استئناف الإنتاج إلا بعودة التيار الكهربائي أو توفير الوقود". وأكد أن غالبية مصانع تعبئة المياه تواجه الظروف نفسها، ما أدى إلى توقف الإنتاج وانقطاع الإمدادات عن الأسواق، لتتحول أزمة الكهرباء إلى أزمة في توفر مياه الشرب.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى الأسعار، إذ ارتفع سعر العبوة الكبيرة من نحو دينارين إلى أربعة دنانير في بعض المناطق، فيما ارتفع سعر عبوة نصف ليتر من نصف دينار إلى دينار، مدفوعاً بتراجع المعروض وارتفاع الطلب.

وقال سكان محليون لـ"العربي الجديد" إن "الحصول على مياه الشرب أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار انقطاع الكهرباء"، وهو ما يزيد استهلاك الأسر المياه المعبأة.

ويرى المحلل الاقتصادي عبد الباسط حمودة أن "ما تشهده سوق المياه يعكس هشاشة الاقتصاد الليبي أمام تعطل الخدمات الأساسية، إذ لم تعد أزمة الكهرباء تقتصر على انقطاع التيار، بل امتدت آثارها إلى القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص السلع في الأسواق".

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "توقف المصانع نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود يؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي في وقت يبقى فيه الطلب مرتفعاً، وهو ما يفضي إلى فجوة بين العرض والطلب تنعكس سريعاً في صورة نقص في السلع وارتفاع في الأسعار". وأشار إلى أن الأزمة تكشف أيضاً الترابط الوثيق بين القطاعات الاقتصادية، فتعطل قطاع الكهرباء يؤثر مباشرة في الصناعة، ثم يمتد إلى النقل والتجارة والتوزيع، قبل أن يتحمل المستهلك الكلفة النهائية من خلال ارتفاع الأسعار وتراجع قدرته الشرائية. وحذر من أن "استمرار الأزمة قد يشجع على المضاربة وتخزين الكميات المتوفرة، ما يزيد الضغوط التضخمية، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق".

كما انعكست الأزمة على خدمات نقل المياه، إذ ارتفع سعر نقل صهريج المياه المخصص لتعبئة خزانات المنازل من نحو 40 ديناراً إلى 150 ديناراً، مع تزايد الطلب وتراجع المعروض، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية على الأسر، خصوصاً في ظل استمرار انقطاع الكهرباء وتراجع إمدادات المياه.

(الدولار = 6.41 دنانير ليبية)