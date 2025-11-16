أكدت هيئة الهجرة والجنسية في الصومال وقوع محاولة اختراق غير قانوني استهدفت أجزاء من بيانات نظام السفر الإلكتروني (e-TAS)، وأوضحت أنها اتخذت إجراءات عاجلة لاحتواء الحادث والتحقيق في ملابساته بهدف الحد من أي تأثيرات محتملة فور اكتشاف الواقعة. وذكرت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنّ الحكومة الصومالية أولت أهمية قصوى للموضوع، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق وطنية تضم مؤسسات أمنية، وخبراء دوليين في مجالات التحليل الجنائي الرقمي، إضافة إلى جهات حكومية مختصة بحماية البيانات. وتتولى هذه اللجنة التحقق من طبيعة الخرق ومصدره وحجم الضرر الذي قد يكون نتج عنه.

وتعهدت الهيئة بنشر تقرير شامل عقب انتهاء التحقيقات، يتضمن النتائج النهائية والتدابير التصحيحية التي سيتم تطبيقها. وأكدت أنها ستخطر أي طرف قد يكون تأثر بالحادث بشكل مباشر، مشددة على أنّ جميع المعلومات الرسمية المتعلقة بالقضية ستصدر حصراً عبر القنوات الحكومية المعتمدة. كما دعت الهيئة المواطنين والمسافرين الصوماليين في الداخل والخارج إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عنها حصراً، لتجنّب الوقوع ضحية لمعلومات مضللة.

وشددت على أن حماية بيانات المواطنين تظل أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها تعزز الإجراءات الأمنية الرقمية وتطوّر أنظمة التحقق متعددة العوامل في جميع خدماتها. وختمت الهيئة بدعوة من يحتاج إلى معلومات إضافية أو دعم عاجل إلى التواصل مع مكتب دعم نظام السفر الإلكتروني (e-TAS) عبر أرقام الاتصال والبريد الإلكتروني المخصّص لهذا الغرض.

وفي هذا السياق، كشفت السفارة الأميركية في مقديشو أنّ قراصنة غير معروفين اخترقوا نظام التأشيرات الإلكترونية في الصومال، ما أدى إلى احتمال تسريب البيانات الشخصية لما لا يقل عن 35 ألف شخص، من بينهم ربما آلاف من المواطنين الأميركيين. وقالت السفارة، في بيان لها، إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت بيانات أي فرد بعينه ضمن المعلومات المخترقة، لكنها أشارت إلى أن كل من تقدّم للحصول على تأشيرة صومالية إلكترونية قد يكون من بين المتأثرين بهذا الخرق.

وتشمل البيانات المسربة أسماء المتقدمين للحصول على التأشيرة، وصورهم، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وحالتهم الاجتماعية، إضافة إلى عناوينهم السكنية. وكانت هيئة الهجرة والجنسية في الصومال قد أعلنت، في أغسطس/ آب الماضي، بدء العمل رسمياً بنظام التأشيرة الإلكترونية (E-VISA/ETAS) اعتباراً من أول سبتمبر/ أيلول 2025، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية"، وتضع الصومال ضمن الدول التي تعتمد أحدث النظم الرقمية في إدارة الدخول والخروج من أراضيه.

وقال وزير الأمن الداخلي الصومالي، عبد الله شيخ إسماعيل فرتاغ، خلال حفل التدشين، إنّ جميع الأجانب الراغبين في دخول الصومال سيكونون مطالبين بالتقديم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للهيئة. وأكد الوزير أنّ النظام الجديد سيسهم في تعزيز الأمن القومي من خلال تسهيل مراقبة حركة الأجانب، إلى جانب رفع كفاءة الإيرادات عبر تحويل رسوم التأشيرة مباشرة إلى حسابات وزارة المالية.