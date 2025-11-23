اختراق محتمل لبيانات عملاء بنوك‭ ‬أميركية كبرى في هجوم إلكتروني

- تعرضت شركة سايتِس إيه.إم.سي لهجوم إلكتروني في 12 نوفمبر، مما أدى إلى اختراق بيانات عملاء بنوك كبرى مثل "جيه.بي مورغان تشيس" و"سيتي" و"مورغان ستانلي"، دون تحديد العملاء المتضررين. - كشفت "ماستركارد" عن اعتراض معاملات احتيالية بقيمة 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، محذرة المتسوقين من البرامج الضارة والمواقع المزيفة. - تقارير أمنية تشير إلى زيادة محاولات الاحتيال 30 ضعفاً في فترات الذروة، مع خسائر للمستهلكين تجاوزت 12.5 مليار دولار في 2024 بسبب الاحتيال.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بيانات عملاء بنوك كبرى، من بينها "جيه.بي مورغان تشيس"، و"سيتي" و"مورغان ستانلي"، ربما تكون قد اختُرقت في هجوم إلكتروني على أحد موردي خدمات التكنولوجيا. وقالت شركة سايتِس إيه.إم.سي، في بيان، على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى اختراق بعض المعلومات من أنظمتها، وأن "بيانات متعلقة ببعض عملائنا ربما تكون قد تأثرت أيضاً".

ولم تحدد الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقراً، والتي تقدم الاستشارات والحلول التكنولوجية للمقرضين في قطاع التمويل العقاري، هوية أي من عملائها المتضررين. ولم يقدم "جيه.بي مورجان تشيس" ولا "سيتي" ولا "مورغان ستانلي" أي رد بعد على طلبات من وكالة رويترز للتعليق. وقالت "سايتِس إيه.إم.سي" إن البيانات المتأثرة شملت معلومات للشركات مرتبطة بتعاملات بعض العملاء معها، مثل المستندات المحاسبية والعقود القانونية.

ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي، كاش باتيل، القول في بيان: "نعمل من كثب مع المؤسسات المتأثرة وشركائنا لفهم مدى التأثير المحتمل، لكننا لم نحدد أي تأثير تشغيلي على الخدمات المصرفية". ولم يتسنَ لرويترز الوصول إلى مكتب التحقيقات الاتحادي بعد للتعليق. وقال بيان "سايتِس إيه.إم.سي" إنه جرى احتواء الواقعة، وإن الخدمات مستمرة بكامل طاقتها، مضيفة أن الهجوم لم يشمل أي برمجيات خبيثة للتشفير.

و كشفت "ماستركارد" لبطاقات الدفع الإلكتروني، الأحد الماضي، عن اعتراضها معاملات احتيالية بقيمة 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، محذرة من أن على المتسوقين الحذر من البرامج الضارة أو "المواقع المزيفة التي تأمل سرقة معلومات بطاقتهم الائتمانية دون قصد". ونصحت أليسا عبد الله، نائب رئيس الأمن في ماستركارد، قائلة: "تأكدوا من أن تسوقكم في العطلات آمن حتى تتمكنوا من التركيز على ما هو أهم".

وتشير تقارير أمنية حديثة صادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية في تقريرها السنوي لعام 2025، وعن مؤسسة "داتادوم" المتخصصة في أمن التجارة الإلكترونية (تقرير مارس/آذار 2025)، إلى أن محاولات الاحتيال تزداد بما يصل إلى 30 ضعفاً في فترات الذروة، مثل "الجمعة السوداء"، وأن نحو 65% من المتاجر الإلكترونية حول العالم ما زالت تفتقر إلى أنظمة حماية متقدمة ضد الهجمات الآلية. وتظهر بيانات لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أن المستهلكين خسروا أكثر من 12.5 مليار دولار خلال عام 2024 نتيجة الاحتيال بمختلف أنواعه، بزيادة تجاوزت 25% عن العام السابق، فيما احتل الاحتيال في التسوق عبر الإنترنت المرتبة الثانية بعد انتحال الهوية من حيث عدد البلاغات.

