احتياطي قطر يقفز إلى 72 مليار دولار في إبريل

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر إبريل/نيسان الماضي بنسبة 1.90%على أساس سنوي، لتصل إلى 262.026 مليار ريال (نحو 71.98 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025، التي بلغت فيها 257.129 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر إبريل 2026 بنسبة 2.23%، أي بواقع 4.424 مليارات ريال، لتصل إلى 202.370 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 19.519 مليار ريال، لتصل إلى 112.142 مليار ريال في إبريل 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات، وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى موجودات سائلة أخرى "عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية"، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً في مخزون الذهب مع نهاية إبريل 2026 بنحو 16.614 مليار ريال، ليصل إلى 61.332 مليار ريال، مقارنة بشهر إبريل 2025، الذي سجل فيه مستوى بلغ 44.718 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.348 مليارات ريال، لتصل إلى مستوى 23.656 مليار ريال بنهاية إبريل 2026. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر إبريل 2026 بقيمة 19 مليون ريال، مقارنة مع إبريل 2025، ليبلغ مستوى 5.239 مليارات ريال.

في سياق مختلف، تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم الأحد، 0.25%، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر وفقاً لـ"قنا" تراجع المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.43%، والتأمين بـ0.39%، والصناعة بـ0.12%، والاتصالات بـ0.12%، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.10%، في المقابل كان الأداء إيجابياً للقطاع العقاري بـ0.26%، والنقل بـ0.21%. وأنهى مؤشر بورصة قطر، الخميس الماضي، تعاملات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 2.16%، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عليه، حيث حقق القطاع الصناعي أعلى المكاسب بنسبة 3.43% تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.81%.