احتجاجات في أوروبا بسبب توقيع اتفاق التجارة الحرة مع ميركوسور

11 يناير 2026   |  آخر تحديث: 00:36 (توقيت القدس)
مزارعون أيرلنديون يحتجون على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور. ايرلندا (Getty)
مزارعون أيرلنديون يحتجون على اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، 10 يناير 2026 (Getty)
- تظاهر آلاف المزارعين في أيرلندا وفرنسا وبولندا ضد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، معربين عن مخاوفهم من تدفق منتجات أرخص لا تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي، مما يهدد الزراعة المحلية.
- وصفت جمعية المزارعين الأيرلنديين موافقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق بأنها "مخيبة للآمال"، وتركز جهودها على تأمين رفض الاتفاق في البرلمان الأوروبي.
- رغم المعارضة، يرى مؤيدو الاتفاق مثل ألمانيا وإسبانيا أنه سيعزز الاقتصاد الأوروبي عبر إلغاء الرسوم الجمركية، مما يدعم الصادرات الأوروبية.

تظاهر آلاف المزارعين في أيرلندا وفرنسا وبولندا السبت ضد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة الأميركية الجنوبية "ميركوسور"، غداة موافقة دول الاتحاد على الاتفاق رغم معارضة بعض أعضائه. ورُفعت لافتات كُتب عليها: "لا لاتفاق الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور" و"دعم الزراعة الأيرلندية" على بعض الجرّارات التي تقاطرت إلى بلدة صغيرة تقع في منتصف الطريق بين دبلن وغالواي، غداة الموافقة الأوروبية.

على غرار نظيراتها في فرنسا والمجر وبولندا والنمسا، عارضت الحكومة الأيرلندية إبرام هذا الاتفاق الذي يثير احتجاجات واسعة، وسط مخاوف من تدفق منتجات أرخص ثمناً ولا تلتزم بالضرورة معايير الاتحاد الأوروبي، إذ يبدي المزارعون الأيرلنديون قلقاً خصوصاً من المنافسة الناجمة عن استيراد لحوم بقر بأسعار أقل.

ووصفت جمعية المزارعين الأيرلنديين الضوء الأخضر الأوروبي بأنه "مخيّب جداً للآمال"، وقالت إن تركيزها سينصبّ على تأمين غالبية ضد الاتفاق في البرلمان الأوروبي. وقال رئيس الجمعية فرانسي غورمان في بيان: "نتوقّع من الأعضاء الأيرلنديين في البرلمان الأوروبي أن يقفوا إلى جانب المزارعين ويرفضوا اتفاق ميركوسور"، بينما قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس الجمعة، إن الحكومة "ستواصل التعبير عن مخاوفها".

احتجاجات المزارعين في فرنسا على اتفاقية ميركوسور، باريس في 9 يناير 2026 (فرانس برس)
وفي فرنسا، أخرجت الشرطة مزارعين كانوا اقتحموا مستودعاً للوقود قرب بوردو في الجنوب الغربي. وفي وقت لاحق، حاول مزارعون تعطيل حركة السير إلى ميناء لو هافر في الشمال الغربي. وتحدّثت نقابات مزارعين عن إغلاق طريقين سريعين السبت في جنوب غرب البلاد.

وأول أمس الجمعة، احتجّ مزارعون في بولندا، وقطع آخرون طرقاً في فرنسا وبلجيكا، بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق التجاري الذي يثير خشية من إلحاق ضرر بالمزارعين مع تدفّق سلع أرخص من البرازيل وجاراتها.
ولا يزال يتعيّن على البرلمان الأوروبي البت في الاتفاق، الذي جرى التفاوض عليه لأكثر من 25 عاماً بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في أميركا الجنوبية، ويضم البرازيل وباراغواي والأرجنتين وأوروغواي.

ومن شأن الاتفاق أن ينشئ واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك. أما مؤيدوه، مثل ألمانيا وإسبانيا، فيعتبرون أنه سيتيح على العكس إعادة تنشيط الاقتصاد الأوروبي المتعثر عبر إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية، ما من شأنه دعم الصادرات الأوروبية من السيارات والآلات والنبيذ والأجبان.

