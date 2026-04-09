احتجاجات الوقود تغلق دبلن ومدناً أيرلندية بالشاحنات والجرارات

- تستمر احتجاجات الوقود في أيرلندا لليوم الثالث، حيث يغلق سائقو الشاحنات والمزارعون مستودعات الوقود ويقطعون الطرق، مطالبين بدعم حكومي لأسعار الطاقة المرتفعة. أدان رئيس الوزراء إغلاق مصفاة وايتغيت، ووصف وزير المالية الخطوة بأنها "هجوم خطير" على الاقتصاد. - تعمل الحكومة الأيرلندية والمفوضية الأوروبية على إجراءات لمواجهة الأزمة، مثل نشر الشرطة وفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، بهدف خفض أسعار الطاقة. - أقرت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي أكثر من 120 إجراءً للحد من تأثير النزاع على أسعار الطاقة، بينما اعتمدت أيرلندا حزمة بقيمة 250 مليون يورو لدعم سائقي الشاحنات.

تتواصل احتجاجات الوقود في العاصمة الإيرلندية دبلن وعدد من المدن الكبرى لليوم الثالث على التوالي، حيث قطع محتجون بشاحنات وجرارات طرقاً رئيسية وحاصروا إحدى مصافي النفط، متهمين الحكومة بعدم بذل ما يكفي من الجهود لدعم أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الحرب في المنطقة.

وقام سائقو الشاحنات والمزارعون في أنحاء البلاد بإغلاق مستودعات الوقود وتعطيل السير في مدن أخرى، بينها كورك وغالواي، مطالبين صناع القرار بالاجتماع معهم للتفاوض على حزمة دعم أكثر ملاءمة، بحسب وسائل إعلام إيرلندية.

وأدان رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إغلاق مصفاة وايتغيت في كورك. فيما وصف وزير المالية سايمون هاريس الخطوة بأنها "هجوم خطير ومشين" على الاقتصاد، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بتطبيق القانون على المحتجين.

وقال مارتن في مؤتمر صحافي: "نحترم حق الناس في التظاهر، لكن ما هو غير مقبول هو أن يعلن البعض تحويل شارع أوكونيل إلى موقف سيارات".

وأدى اصطفاف الجرارات والشاحنات على طول شارع أوكونيل في دبلن إلى تأخيرات كبيرة في خدمات الحافلات، وتعليق جزئي لأحد خطي الترام اللذين يعبران المدينة. كما أُبلغ عن ازدحامات مرورية كبيرة على الطرق السريعة المؤدية إلى مدن رئيسية أخرى.

وقال وزير العدل جيم أوكالاهان في بيان: "لن يُسمح باستمرار إغلاق البنية التحتية الوطنية الحيوية، وقد طُلبت مساعدة قوات الدفاع". وأضاف: "ستُزال المركبات الكبيرة التي تعطل هذه المنشآت".

وتكافح دول أوروبية عدة لإيجاد سبل لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف الوقود بعد أن أغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز. وفي أيرلندا، تسببت عمليات الإغلاق في نقص الإمدادات في محطات الوقود المحلية، بينما قال وزير الزراعة مارتن هايدون إنه سيُنشر عناصر الشرطة وقوات الدفاع "لضمان استمرار تدفق الوقود في أنحاء البلاد".

وتعمل المفوضية الأوروبية على إعداد مجموعة من الإجراءات لخفض أسعار الطاقة في الدول الأعضاء، مع تجنب زيادة التضخم أو عجز الميزانيات. وتشمل الخيارات قيد الدراسة أدوات مشابهة لتلك التي استُخدمت خلال أزمة 2022 عقب خفض إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، مثل القوانين الطارئة لكبح الطلب، وفرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، ووضع سقوف للأسعار.

وفي الأسبوع الماضي، دعا وزراء مالية خمس دول أعضاء، من بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضرائب على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات الطاقة نتيجة الحرب. كما اقترحوا دراسة كيفية إدراج أرباح الشركات النفطية متعددة الجنسيات من الخارج بشكل أكثر استهدافاً مقارنة بما جرى قبل أربع سنوات.

وحتى الآن، أقرت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي أكثر من 120 إجراءً وطنياً غير منسق للحد من تأثير النزاع على أسعار الطاقة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 9 مليارات يورو (10.5 مليارات دولار)، وفق تقرير لمعهد جاك ديلور. ويأتي ذلك إضافة إلى نحو 13 مليار يورو تكاليف إضافية ناجمة عن ارتفاع واردات الوقود الأحفوري منذ بداية الحرب.

وكانت الحكومة الأيرلندية قد اعتمدت الشهر الماضي حزمة بقيمة 250 مليون يورو (292 مليون دولار) للتخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة، تشمل زيادة الحد الأقصى لاسترداد ضريبة الديزل لسائقي الشاحنات ومشغلي النقل. وستُطبَّق بأثر رجعي اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي، وستستمر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

ولا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الحاجات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، مغلقاً إلى حد كبير في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وإيران.