اجتماع وزراء مالية القرن الأفريقي في مقديشو لتعزيز التعاون الاقتصادي

- انطلقت في مقديشو أعمال اجتماع وزراء مالية دول القرن الأفريقي لتعزيز التنسيق الاقتصادي، بمشاركة وزراء من الصومال، جنوب السودان، السودان، جيبوتي، إثيوبيا، وكينيا. - يترأس الاجتماع وزير المالية الصومالي بيحي إيمان علي، بحضور مسؤولين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى جانب بنوك التنمية الإقليمية والدولية. - يركز الاجتماع على التعاون الاقتصادي الإقليمي في مجالات الطاقة والتنمية، مع مناقشة السياسات الداعمة للنمو المستدام، ومن المتوقع إصدار بيان مشترك لتعميق التكامل الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

انطلقت في مقديشو، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع وزراء مالية دول القرن الأفريقي، بمشاركة وزراء من الصومال وجنوب السودان والسودان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، في إطار مساعٍ إقليمية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين دول المنطقة.

ويترأس الاجتماع وزير المالية الصومالي، بيحي إيمان علي، الذي يتولى في الوقت نفسه رئاسة مجلس وزراء المالية لدول القرن الأفريقي لعام 2026، وسط حضور واسع لمسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى جانب بنوك التنمية الإقليمية والدولية، وممثلين عن الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).

ويركز اجتماع وزراء المالية للدول المعنية على بحث آفاق التعاون الاقتصادي الإقليمي، لا سيما في مجالات الطاقة والتنمية الاقتصادية المشتركة، مع استعراض التقدم المحرز في مبادرات التعاون القائمة، ومناقشة السياسات الاقتصادية الكفيلة بدعم النمو المستدام وتعزيز التكامل المالي بين دول الإقليم.

ومن المنتظر أن يختتم الاجتماع بإصدار بيان مشترك يؤكد التزام الدول المشاركة بتعميق التكامل الاقتصادي، وتوظيف الموارد الإقليمية على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة لشعوب القرن الأفريقي.