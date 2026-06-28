اجتماع وزاري استثنائي يبحث إنشاء منظومة خليجية للغذاء

- بحث وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي تعزيز التكامل التجاري والصناعي، مع التركيز على إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي ومنظومة غذائية مشتركة، في اجتماع استثنائي لمتابعة توجيهات القادة. - كشف الأمين العام لمجلس التعاون عن خطوات تنفيذ التوجيهات السامية، مشيراً إلى مرحلة جديدة من العمل الخليجي في الملفات الاقتصادية الحيوية، مع التركيز على الأمن الغذائي وجاهزية المخزون الاستراتيجي. - أعلنت هيئة "أشغال" عن تقدم مشروع مرافق الأمن الغذائي بميناء حمد بنسبة 98%، لتعزيز قدرات التخزين والمعالجة للسلع الغذائية الأساسية، بما يدعم استدامة توفير السلع.

بحث وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سبل تعزيز التكامل الخليجي في المجالين التجاري والصناعي، وعلى رأسها إنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي وبناء منظومة خليجية مشتركة للغذاء والاحتياجات الأخرى. وعقد الوزراء اجتماعاً استثنائياً مشتركاً عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد، لمتابعة تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر المنعقد في جدة في 28 إبريل/ نيسان الماضي.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع استعرض الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للبدء بتنفيذ التوجيهات السامية، إلى جانب عرض الجهود التي أنجزتها اللجنة العليا في الأمانة العامة وخطة العمل المستقبلية بالتنسيق مع الدول الأعضاء. ويؤشر الاجتماع الاستثنائي المشترك إلى مرحلة جديدة من العمل الخليجي في الملفات الاقتصادية الحيوية، تتقدم فيها مفاهيم الخزن الاستراتيجي والأمن الغذائي المشترك إلى صدارة الأولويات. كما أن حضور قطر المتمثل بوزير التجارة والصناعة، فيصل بن ثاني آل ثاني، ينسجم مع أولوياتها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الخليجي، خصوصاً في ظل التركيز المتزايد على جاهزية المخزون الاستراتيجي واستمرارية تدفق السلع.

وفي هذا السياق، كشفت هيئة الأشغال العامة "أشغال"(حكومية) الخميس الماضي، عن تقدم إنجاز أعمال مشروع مرافق ومخازن الأمن الغذائي بميناء حمد جنوبي الدوحة، بنسبة 98%، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات التخزين والمعالجة للسلع الغذائية الأساسية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. وأكد رئيس "أشغال"، محمد المير، أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في دعم منظومة الأمن الغذائي بالدولة وتعزيز جاهزية البنية التحتية اللوجستية والتخزينية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضمان استدامة توفير السلع الأساسية.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 530 ألف متر مربع، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 300 ألف طن متري، ويشمل إنشاء 51 صومعة تخزين ومرافق متخصصة لمعالجة الأرز والسكر والزيوت الغذائية وتصنيعها وتخزينها. ويمثل محطة تشغيلية مستقلة ومتكاملة داخل ميناء حمد، تضم رصيفاً بحرياً مخصصاً بطول 575 متراً وعمق 12.5 متراً لاستقبال سفن نقل المواد الغذائية، بالإضافة إلى الاستفادة من جزء من رصيف الميناء بطول يقارب 500 متر لدعم عمليات التفريغ والمناولة، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ويرفع سرعة تداول السلع.

ويضم المشروع منظومة متكاملة من المنشآت التشغيلية تشمل مطحنة للأرز، ومصفاة للزيوت، ومستودعات للتخزين والتعبئة، وخزانات للزيوت، إلى جانب مباني الإدارة والتحكم البحري ومحطات الكهرباء والتبريد المركزي ومرافق الصيانة والخدمات المساندة، وكذلك منشأة متخصصة لإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن عمليات معالجة السلع الغذائية وتحويلها إلى أعلاف ومنتجات مطابقة للمعايير المعتمدة، في إطار دعم مبادئ الاستدامة وتعزيز الاستفادة المثلى من الموارد.