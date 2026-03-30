اجتماع أوروبي لمواجهة أزمة الطاقة وسط استمرار الحرب في المنطقة

أظهرت وثيقة إحاطة داخلية صادرة عن الاتحاد الأوروبي، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيجرون، غداً الثلاثاء، محادثات حول كيفية تنسيق استجابتهم للاضطرابات التي طرأت على أسواق الطاقة العالمية جراء الحرب في المنطقة. وقالت الوثيقة المتعلقة بالاجتماع وفقاً لوكالة رويترز، أن "الوزراء مدعوون إلى تبادل تقييماتهم لأحدث المستجدات في أسواق الطاقة، وتحديد المجالات التي تتطلب تنسيقاً أقوى على مستوى الاتحاد الأوروبي، والإشارة إلى التدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها للتعامل مع تزايد الضغوط في أسواق النفط والغاز بطريقة منسقة".

وسيجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو في الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش غداً الثلاثاء. وتواجه أوروبا مجدّداً ضغوطاً في مجال إمدادات الطاقة، فبعد تقليص اعتمادها على الطاقة الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت أوروبا أكثر ارتباطاً بواردات الطاقة القادمة من منطقة الخليج. وتوقفت حركة الملاحة عملياً في هرمز الذي كان يمرّ عبره نحو خمس النفط الخام العالمي والغاز الطبيعي المسال، بسبب الحرب في المنطقة.

واستورد الاتحاد الأوروبي في 2025 أكثر من 140 مليار متر مكعب من الغاز المُسال، منها نحو 58% من الولايات المتحدة، فيما تمثل قطر حصة مهمة بحسب كل بلد، مثل 30% من واردات إيطاليا و8% لبلجيكا. ومستويات التخزين منخفضة هذا الموسم، إذ يبلغ متوسطها نحو 30% من السعة الإجمالية، بينما ألمانيا عند أقل من 22%، ما يجعل أوروبا هشّة أمام أي انقطاع طويل للإمدادات. وجاءت 13% من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام العام الماضي (429 مليوناً و300 ألف طن) من الشرق الأوسط، خاصة من السعودية والعراق.

وبداية تعاملات اليوم، قفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار أو 2.16% لتصل إلى 115 دولاراً للبرميل، بعدما أغلقت على ارتفاع بنسبة 4.2% يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 101.50 دولار للبرميل، بارتفاع 1.86 دولار أو 1.87%، بعد ارتفاع بنسبة 5.5% في الجلسة السابقة. وارتفع سعر خام برنت بنسبة 59% هذا الشهر، وهو أكبر ارتفاع شهري، متجاوزاً المكاسب التي شهدتها حرب الخليج عام 1990، بعدما أدت الحرب في المنطقة إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر لخُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

(رويترز، العربي الجديد)