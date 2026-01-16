اجتماعات أردنية قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التجارة

- تنطلق في عمان اجتماعات اللجنة العليا الأردنية القطرية لتعزيز التعاون الثنائي، برئاسة وزيري الخارجية من البلدين، مع مشاركة وزارية واسعة لبحث ملفات اقتصادية هامة. - تأتي الاجتماعات بعد توقف طويل، حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة حجم التجارة وتحفيز الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على القطاع الخاص. - بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 269.2 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بينما تقدر الاستثمارات القطرية في الأردن بنحو 4.5 مليارات دولار في قطاعات متنوعة.

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان غداً السبت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة للفترة 17 و18 يناير/كانون الثاني والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وتشهد مشاركة وزارية واسعة من الجانبين وعلى أجندتها عدة ملفات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية.

ويأتي انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بعد توقفها فترة طويلة حيث انعقدت دورتها الرابعة في الدوحة قبل عدة سنوات فيما بقيت اجتماعات التعاون والتنسيق مستمرة وعلى أعلى المستويات والعلاقات الثنائية في حالة متقدمة دائماً.

وتستهل اللجنة أعمالها بالاجتماعات التحضيرية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية دانا الزعبي عن الجانب الأردني والسفير نايف العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية عن الجانب القطري حيث ستبحث التعاون في مختلف العديد من المجالات وسترفع خلاصة توصياتها ومقرراتها إلى اللجنة العليا.

ويرى مراقبون أن اجتماعات اللجنة تكتسب أهمية خاصة، ولا سيما أنها تأتي في ظل تميز العلاقات بين البلدين بحيث يتم التوصل إلى اتفاقات وآليات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة المشاريع الاستثمارية.

وبحسب بيانات رسمية لدائرة الإحصاءات الأردنية فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين للعشرة أشهر الأولى من العام الماضي حوالي 269.2 مليون دولار بزيادة نسبتها 55% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في الأردن بنحو 4.5 مليارات دولار وتتوزع في عدة قطاعات أبرزها القطاع المالي والعقارات والسياحة والطاقة والصناعة.

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت قبل سنوات مبادرة لدعم الأردن من خلال توفير 20 ألف فرصة عمل للأردنيين في قطر وحزمة استثمارات في مشاريع البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار.