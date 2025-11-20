اتهامات تنازع المصالح تربك حكومة المغرب

- تزايدت الدعوات في المغرب لمعالجة تنازع المصالح في الصفقات العمومية بعد اتهامات لوزارة الصحة بمنح صفقة لشركة يملكها وزير، مما أثار نقاشًا في البرلمان حول الشفافية. - يُنظر إلى الحكومة الحالية كحكومة رجال الأعمال، مع قضايا مشابهة في مشاريع أخرى، ويشير الدستور إلى ضرورة معاقبة المخالفات، لكن هناك نقص في القوانين الكافية. - دعا خبراء لتعزيز الشفافية وتبني قوانين جديدة لمحاربة الفساد، حيث يكلف الفساد المغرب مليارات الدولارات سنويًا، مما يستدعي تحديث القوانين.

تزايدت المطالب الداعية إلى وضع حدّ لتنازع المصالح في الصفقات العمومية بالمغرب، وتشكيل لجان للتقصي حولها، ما يضاعف الضغط على الحكومة من أجل تحصين المال العام من الممارسات غير الشفافة، وذلك قبل عام واحد على الانتخابات التشريعية المقبلة. ويعود موضوع تنازع المصالح إلى الواجهة، بعد اتهام البرلماني عبد الله بوانو، عن حزب العدالة والتنمية، لوزارة الصحة بمنح صفقة استيراد دواء "كلوريد البوتاسيوم" ـ الضروري لأقسام الإنعاش والجراحة والتخدير ـ لوزير في الحكومة يملك شركة استيراد حصلت على رخصة مؤقتة.

وقد دفعت هذه الاتهامات الحكومة إلى محاولة تطويق الأزمة بالدعوة إلى عقد لجنة برلمانية لمناقشة الموضوع. وأكد وزير الصحة، أمين التهراوي، خلال الاجتماع، عدم وجود شبهة تنازع المصالح في تلك الصفقة، مشددًا على أنها منحت لشركة محلية عبر طلب عروض، وليس برخصة مؤقتة للاستيراد. وسعى الوزير، خلال مثوله أمام اللجنة البرلمانية أمس الأربعاء، إلى نفي أي تنازع للمصالح في الصفقات التي تبرمها الوزارة، موضحًا أن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات، وليس مع أشخاص ذاتيين، وفق ما يؤطره القانون التجاري. كما اعتبر أن إثارة مسألة تنازع المصالح من شأنه المساس بمصداقية المؤسسات الرقابية.

غير أن النائب عبد الله بوانو أعاد تأكيد، خلال الاجتماع نفسه، وجود تنازع مصالح في قطاع الأدوية، داعيًا إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن صفقات الأدوية التي أطلقتها وزارة الصحة. ويعيد هذا النقاش إلى الأذهان ما يعتبره سياسيون ومراقبون تنازعًا للمصالح في صفقة مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي فاز بها تحالف يضم شركة "أكسيونا" الإسبانية، و"كرين أوف أفريكا"، و"أفريقيا غاز" التابعة لمجموعة "أكوا"، المملوكة لرئيس الحكومة، الذي كان قد نفى في وقت سابق وجود أي تنازع مصالح في العملية.

ويصف البعض الحكومة الحالية بحكومة رجال الأعمال، بالنظر إلى أن رئيسها عزيز أخنوش جاء من عالم المال والأعمال، وتقدّر "فوربس" ثروته بـ1.6 مليار دولار، بحكم ملكيته الحصة الأكبر في مجموعة "أكوا". ويشير مراقبون إلى الفصل 36 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي".

وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قد أولت اهتمامًا كبيرًا بملف تنازع المصالح، مؤكدة ضرورة إرساء منظومة متماسكة لتأطير هذه الحالات ومعالجتها وضبطها، ولاحظت غياب مقتضيات قانونية كافية في هذا المجال. وقد عرّفت الهيئة تنازع المصالح بأنه "كل حالة يكون فيها للموظف مصلحة مادية أو معنوية تتعارض، أو يُحتمل أن تتعارض، مع ما تقتضيه وظيفته من نزاهة واستقلال وحياد وحفاظ على المال العام، سواء تعلقت هذه المصلحة به شخصيًّا أو بأحد أفراد أسرته أو أصدقائه المقربين أو خصومه أو أحد الأشخاص المرتبطين به".

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي المتخصص في القطاع المصرفي، مصطفى ملغو، أن معالجة تضارب المصالح تستوجب مقاربة قائمة على تكافؤ الفرص وترسيخ الشفافية في الصفقات والممارسة الاقتصادية عمومًا. ويشدد في تصريح لـ"العربي الجديد" على ضرورة تحصين الصفقات العمومية بقوانين تجرّم غياب الشفافية والفساد، من بينها قوانين محاربة الإثراء غير المشروع وتشجيع التبليغ عن الفساد، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبحسب منظمة الشفافية الدولية، جاء المغرب في المركز 99 عالميًّا العام الماضي ضمن 180 دولة في مؤشر الشفافية، ما دفع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة إلى الدعوة لتبني قوانين جديدة، منها قانون تقنين تضارب المصالح، ومراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومة، وقانون التصريح بالممتلكات، مؤكدة غياب ربط فعلي بين المسؤولية والمحاسبة. ورغم صعوبة تقدير أثر الفساد على الاقتصاد، تشير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ـ استنادًا إلى تقييمات مؤسسات دولية ـ إلى أن تأثير الفساد يراوح بين 3.5 و6 % من الناتج الإجمالي المحلي، بما يكلف المغرب نحو 5 مليارات دولار سنويًّا.

وخلال النقاش الذي رافق مشروع قانون المسطرة الجنائية، رأت منظمات المجتمع المدني أنّ الحكومة كان ينبغي أن تتخذ تدابير وآليات فعّالة ضد الفساد عبر وضع منظومة قانونية كما نص عليها دستور 2011، ومن ضمنها قانون تجريم الإثراء غير المشروع وقانون تقنين تضارب المصالح. كما شددت على ضرورة مراجعة حزمة من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد، ومنها قانون حماية المبلّغين، وقانون التصريح بالممتلكات، والقانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.