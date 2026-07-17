اتفاق يمني أردني على تسيير رحلات من عمّان إلى صنعاء

- أعلنت الحكومة الأردنية عن بدء رحلات جوية منتظمة بين عمان وصنعاء عبر الخطوط الملكية الأردنية، لدعم الجهود الإنسانية والسلام في اليمن، بالتعاون مع السعودية. - رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الأردنية، مؤكدةً التزامها بتسهيل نجاحها، بما يتماشى مع الجهود السابقة لتشغيل مطار صنعاء بشكل قانوني وآمن. - حذرت الحكومة اليمنية من عرقلة الحوثيين للمبادرات الإنسانية، داعيةً لوقف التصعيد وتعزيز فرص السلام، مع تأكيد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع التهديدات.

أعلنت الحكومة الأردنية، الجمعة، تنفيذ الناقل الوطني "الملكية الأردنية" رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء تنفيذا للتفاهمات السابقة بين الأردن واليمن في هذا الصدد. وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان، أنّه "استجابةً للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعمًا لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مسار السلام في اليمن، وتنفيذًا للتفاهمات السابقة حول تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن، فإنّ الخطوط الملكية الأردنية ستنفّذ مبادرة تسيير رحلات منتظمة من عمّان إلى صنعاء، وسيجري العمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لذلك".

من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية "بالمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان، انطلاقاً من حرصها الأخوي على التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأعربت الحكومة عن بالغ تقديرها للموقف الأردني الثابت إلى جانب اليمن على امتداد العقود الماضية، وما قدمته المملكة الأردنية الهاشمية من إسهامات إنسانية وسياسية مشهودة، تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره، ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

وأكدت الحكومة التزامها الكامل بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المواطنين، وإيمانها بأن حماية مصالح اليمنيين وتخفيف معاناتهم تمثل أولوية وطنية قصوى، لا تنفصل عن واجبها الدستوري في صون السيادة الوطنية.

كما أكدت الحكومة أن هذه المبادرة تنسجم بصورة كاملة مع المبادرات التي سبق أن طرحتها الدولة اليمنية لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الناقل الوطني، الخطوط الجوية اليمنية، إلى أي وجهة يتم الاتفاق عليها، وبما يكفل خدمة جميع المواطنين من دون تمييز، ويحفظ سيادة البلاد، واحترام القوانين الوطنية، وقواعد القانون الدولي، والاختصاص الحصري للدولة في إدارة مجالها الجوي وكل مطاراتها.

وجددت الحكومة تأكيد أن "مليشيا الحوثي الإرهابية، كانت وراء إعاقة وإجهاض كافة المبادرات لتشغيل الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية اليمنية، وهي اليوم ملزمة بالكف عن الاستمرار في هذا النهج التخريبي، والإفراج عن أموال الشركة، وأصولها المحتجزة، وضمان سلامة طواقمها، وتمكينها من أداء واجبها في نقل جميع اليمنيين، ووقف تسخير المطارات ومقدرات اليمن لخدمة قيادات المليشيات وعائلاتها، أو أجنداتها العسكرية والسياسية على حساب شعبنا العزيز".

وحذرت الحكومة اليمنية، الحوثيين من تفويت هذه الفرصة، والاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد، والزج بالشعب اليمني في مغامرات طائشة لا تخدم سوى المشروع الإيراني، بدلاً من الانخراط في خطوات مسؤولة تعزز فرص السلام، وتصون مصالح المواطنين، وجعلها فوق كل اعتبار.

كما جددت الحكومة تأكيد تمسكها بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواصلة العمل مع الأشقاء، والأصدقاء من أجل إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الدولة ستظل قادرة على الجمع بين الحزم في حماية سيادتها، والمسؤولية في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكدت أن القوات المسلحة والأمن، ستبقى في حال جاهزية تامة، وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تصعيد من جانب الحوثيين، وردع أي تهديد يستهدف سيادة البلاد، أو أمنها واستقرارها، والتعامل بحزم مع أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة.

جاء ذلك بعد أن قال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية لـ"العربي الجديد"، إن قرار تسيير رحلات من العاصمة الأردنية عمّان إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين، تم بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، مشيراً إلى أنه سيصدُر بيان رسمي بالأمر بعد الإعلان الرسمي من الجانب الأردني.

وفي وقت سابق اليوم، فوجئ اليمنيون بخبر بثه التلفزيون الأردني الرسمي، بشأن قيام الملكية الأردنية بالعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف رحلاتها إلى صنعاء. ويأتي هذا التطور بعد أيام من أزمة الطائرة الإيرانية وإعلان الحكومة اليمنية شن سلسلة غارات على مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي، يوم الاثنين الماضي، لمنع هبوط طائرة إيرانية كانت تحمل وفداً حوثياً عائداً من طهران بعد مشاركته في تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، ليرد الحوثيون بقصف مطار أبها جنوب السعودية، متهمين المملكة بالوقوف وراء القصف.

ورجّح مصدر يمني حكومي آخر لـ"العربي الجديد"، أن يكون قرار السماح بتسيير رحلات من عمّان إلى صنعاء ضمن الحلول البديلة لتسيير رحلات من طهران إلى صنعاء التي سعت إليه جماعة الحوثيين، مشيراً إلى أنه ضمن التنازلات الحكومية لوقف التصعيد الحالي وبموافقة السعودية.

إلى ذلك، أكد مصدر في وفد الحوثيين المفاوض، أن "إعلان بعض الجهات فتح رحلات إلى صنعاء مرحب به ضمن اتفاق مع الجهات المختصة في صنعاء دون قيد أو شرط، وبما ينهي الوصاية على اليمن"، بحسب ما نقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية.

سياحة وسفر الملكية الأردنية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى مطار صنعاء

وأوضح المصدر أن "مطلب الشعب اليمني هو فتح المطار إلى كافة الوجهات دون استثناء ضمن اتفاق ينهي الوصاية على اليمن، وأن هذه المحاولات هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني بخطوات شكلية يمكن أن تتوقف أمام أي منعطف تحت أي عنوان، وتستخدم للابتزاز والمقايضة بمجرد اتصال من النظام السعودي"، وفق المصدر ذاته.

وتوقفت الرحلات من مطار صنعاء في العام 2016، ثم استؤنفت في مايو/أيار من عام 2022، وفقاً لاتفاق الهدنة الذي بدأ في إبريل/نيسان من العام ذاته. لكن منذ نهاية مايو/أيار 2025 توقفت الرحلات التجارية في المطار، عقب تدمير الغارات الإسرائيلية آخر طائرة للخطوط الجوية اليمنية فيه، بعد تدمير ثلاث أخريات في وقت سابق. ومع توقف الرحلات، كثف الحوثيون مطالبتهم بتشغيل المطار، في وقت تتهم فيه وزارة النقل اليمنية الحوثيين باحتجاز الطائرات الأربع التي تعرضت للتدمير، محملةً إياهم المسؤولية الكاملة عن تلك الخسائر.

ويسيطر التحالف الذي تقوده السعودية على المجال الجوي اليمني، ما يجعل شركات الطيران مضطرة للحصول على موافقته المسبقة للهبوط، إلا أن الحوثيين يبدون عازمين على كسر هذه السيطرة من خلال تنظيم رحلات جوية مباشرة بين إيران وصنعاء، ما يثير غضب الحكومة المعترف بها دولياً والمملكة العربية السعودية.