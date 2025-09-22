اتفاق مبدئي بين بغداد وإقليم كردستان على استئناف صادرات النفط لتركيا

- توصل وفد من وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق أولي مع شركات نفط أجنبية لاستئناف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب، بانتظار موافقة مجلس الوزراء العراقي، بعد توقف الصادرات منذ مارس 2023 بسبب خلافات حول سيادة الدولة. - أعلنت العراق عن توقعات بزيادة إيراداتها النفطية بنحو ستة ملايين برميل شهرياً بعد إنهاء التخفيض الطوعي من دول أوبك، حيث بلغ متوسط صادراتها 3.38 ملايين برميل يومياً في أغسطس. - وقعت شركة نفط البصرة عقداً مع شركة "سي بي بي" الصينية لبناء شبكة أنابيب لتوزيع مياه البحر لدعم إنتاجية النفط الخام في البصرة، بطول 950 كيلومتراً.

قال مسؤولان يعملان في مجال النفط لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن وفداً من وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان اتفقا على صفقة أولية مع شركات نفط أجنبية لاستئناف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب. وينتظر استئناف الصادرات من إقليم كردستان موافقة مجلس الوزراء العراقي غداً الثلاثاء، وأضاف المسؤولان اللذان لم تذكر الوكالة اسميهما، أنّ وزارة النفط العراقية ستتخذ إجراءات رسمية غداً الثلاثاء، لاستئناف التصدير الذي من المتوقع أن يكون خلال 48 ساعة.

وتعتبر أزمة إعادة تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان شمالي العراق، عبر ميناء جيهان التركي المتوقف منذ مارس/ آذار 2023، أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بالمجمل بخلاف على سيادة الدولة العراقية وإدارة عمليات النفط في حقول إقليم كردستان، بما فيها التصدير. و أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، السبت الماضي، أن المباحثات بين حكومته والحكومة الاتحادية في بغداد أحرزت تقدماً مهماً في ملف النفط، بعد توصل الشركات النفطية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية إلى صيغة تفاهم أولية بشأن تسوية المستحقات المالية.

وخاض الجانبان جولات عدّة من المباحثات في هذا الإطار انتهت إلى اتفاق يقضي بتسليم أربيل النفط لتقوم شركة النفط العراقية الرسمية "سومو"، بتصديره وبيعه دون تدخل من حكومة الإقليم في أربيل. وسبق أن أعلنت تركيا نيتها إيقاف عمليات التصدير مجدّداً في عام 2026 لحين إبرام اتفاق جديد يحدد آلية مرور النفط عبر أراضيها على نحوٍ مستدام.

وأعلن العراق أمس الأحد، أنه يتوقع تحقيق زيادة في إيراداته النفطية بنحو ستة ملايين برميل شهرياً، عقب إنهاء التخفيض الطوعي تدريجياً من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول المتحالفة معها. وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الحكومية، أمس، أن العراق زاد حجم صادراته النفطية في الآونة الأخيرة بما يضمن له الحصول على عائدات إضافية بمئات ملايين الدولارات. وبلغ متوسط صادرات العراق النفطية 3.38 ملايين برميل يومياً في أغسطس/آب الماضي، بحسب بيانات وزارة النفط، وتتوقع سومو أن يتراوح متوسط صادرات سبتمبر/أيلول الجاري بين 3.4 و3.45 ملايين برميل يومياً.

العراق يوقع عقداً لتوزيع مياه البحر إلى حقول النفط في البصرة

في السياق، قال نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، إنّ شركة نفط البصرة الحكومية وشركة "سي بي بي" الصينية وقعتا عقداً لبناء شبكة أنابيب لتوزيع مياه البحر إلى الحقول النفطية المختلفة بطول 950 كيلومتراً في محافظة البصرة جنوبي العراق. وأضاف عبد الغني، خلال مراسم توقيع العقد وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أنّ "هذا العقد الكبير يأتي استكمالاً لسلسلة العقود التي جرى توقيعها من شركة توتال الفرنسية مع عدد من الشركات لتطوير مشروع تنمية الغاز في البصرة الذي يتضمن استثمار الغاز من الحقول النفطية وزيادة إنتاج النفط الخام في حقل أرطاوي إلى 210 براميل يومياً".

وأشار إلى أن "المشروع الاستراتيجي الكبير الذي نعمل عليه هو إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر بطاقة خمسة ملايين برميل يومياً للاستفادة منها في حقن الماء في الحقول النفطية المختلفة بعد معالجتها وتصفيتها و توجيهها إلى الحقول النفطية المختلفة لدعم الضغط المكمني لديمومة واستمرار إنتاجية النفط الخام من الحقول الرئيسية وه؛ الرميلة والزبير وغرب القرنة 1 و 2 وحقل مجنون، إضافة إلى ضخ كميات من الماء إلى حقول ميسان وحقول ذي قار".

وأشار إلى أنّ "المشروع سيوفر بعد إنجازه ما يعادل خمسة ملايين برميل من مياه الأنهر والمياه الجوفية التي يجري استخدامها حالياً لحقن الأبار النفطية ليُستَفاد منها في الاستخدامات البشرية والزراعية"، مؤكّداً أن "المشروع قابل للتوسع والزيادة إلى من سبعة إلى ثمانية ملايين برميل من مياه البحر في مرحلة لاحقة في إطار حرص الوزارة على تطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)