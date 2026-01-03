- اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة السندات: أعلنت إثيوبيا عن اتفاق مبدئي مع حاملي السندات لإعادة هيكلة مليار دولار من السندات المتعثرة، مع التزام بتسريع التنفيذ بحلول عام 2026، وذلك بعد انهيار المحادثات السابقة في سبتمبر. - عبء الديون المتزايد: تواجه إثيوبيا عبئاً متزايداً من الديون بسبب خططها التنموية الطموحة، حيث تجاوزت ديونها العامة 70 مليار دولار، مما يحد من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية. - التحديات الاقتصادية والسياسية: النزاعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي يعوقان النشاط الاقتصادي ويقللان من ثقة المستثمرين، مما دفع إثيوبيا للسعي لإعادة هيكلة ديونها بمساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات بشأن إعادة هيكلة ما قيمته مليار دولار من السندات التي تعثرت في سدادها، وأنها ترى تقدماً في الجهود الرامية إلى تجديد الدين هذا العام.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن بيان تلقته من وزير المالية الإثيوبي أحد شيديه قوله إنّ محادثات جرت مع مستثمرين مؤسسين يسيطرون على أكثر من 45% من السندات ما بين 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي والأول من يناير/ كانون الثاني الجاري بشأن السندات التي يبلغ معدل كوبونها 6.625% والمستحق في 2024، وقال البيان: "تلتزم إثيوبيا أيضاً بتسريع تنفيذ إعادة هيكلة سندات 2024 من خلال عرض تبادل و/أو طلب موافقة في أقرب وقت ممكن في عام 2026".

ويأتي هذا التقدم الأخير نحو حل الأزمة بعد أن انهارت المحادثات بين إثيوبيا وحاملي السندات في سبتمبر/أيلول الماضي، واتفق الطرفان على إنهاء المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.

وكانت لجنة إثيوبيا المؤقتة، التي تمثل حاملي السندات، قد عرضت في ذلك الوقت اتفاقاً تضمن "تخفيضاً مادياً أولياً" على المبلغ المستحق من الدين، مقابل آلية لزيادة المدفوعات إذا تحسنت عائدات إثيوبيا من الصادرات. وتعد القهوة والذهب من أهم صادرات إثيوبيا، إذ أدى ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 60% خلال العام الماضي إلى زيادة الإيرادات لمعظم الدول المنتجة للمعادن في أفريقيا.

وقالت وزارة المالية إنّ الاتفاق المبدئي يتماشى مع معايير برنامج صندوق النقد الدولي، ويستوفي مبدأ تكافؤ المعاملة الذي تطبقه لجنة الدائنين الرسميين، وقد جرى إبلاغ صندوق النقد الدولي ولجنة الدائنين الرسميين بشروط الاتفاق المبدئي مع حاملي السندات.

عبء الديون

وتواجه إثيوبيا عبئاً متزايداً من الديون خلال العقدين الماضيين، نتيجة الخطط التنموية الطموحة، ومشاريع البنية التحتية، والعجز المالي المتكرر.

و تأتي ديون إثيوبيا من ثلاثة مصادر رئيسية هي الديون الخارجية السيادية من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الأفريقي؛ والقروض الثنائية من دول مثل الصين والهند والسعودية، غالباً لتمويل مشاريع بنية تحتية كبيرة؛ والديون المحلية، التي تُصدر غالباً بالعملة المحلية وتحتفظ بها البنوك وصناديق التقاعد.

ويحمل جزء كبير من ديونها الخارجية التجارية معدلات فائدة مرتفعة، بما في ذلك السندات السيادية الصادرة في الأسواق العالمية، مثل سند 2024 بقيمة مليار دولار. وقد تجاوزت الديون العامة لإثيوبيا 70 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تمثل الديون الخارجية نحو 40–45%. ويستهلك سداد الديون جزءاً كبيراً من إيرادات الحكومة، ما يحد من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.

وقد أدت النزاعات الداخلية، خاصة في مناطق تيغراي وأوروميا، إلى تعطيل النشاط الاقتصادي وخفض إيرادات الحكومة، بينما تقوض حالة عدم الاستقرار السياسي ثقة المستثمرين وإمكانية الحصول على تمويل جديد.

استجابة لذلك، سعت إثيوبيا إلى إعادة هيكلة ديونها مع حاملي السندات والدائنين الرسميين، بما في ذلك خطط السداد الجزئي، وتخفيض مبالغ رأس المال، وتمديد آجال الاستحقاق، كما قدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مساعدات مالية وإرشادات، لكن الحصول على تخفيف ملموس يتطلب تفاوضاً مع الدائنين التجاريين.