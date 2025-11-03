اتفاق قطري مصري على تطوير مشروع عقاري في مرسى مطروح

- اتفاقية استثمارية مصرية قطرية: تم الإعلان عن اتفاق لتطوير مشروع عقاري في مطروح، ضمن حزمة استثمارات قطرية في مصر، كنتيجة لمباحثات بين الرئيس المصري وأمير قطر. - تعزيز العلاقات الثنائية: أكدت مصر وقطر على أهمية تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة لتعزيز العلاقات، مع التركيز على التنسيق في الملفات الإقليمية مثل الملف الفلسطيني. - استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار: تشمل الحزمة استثمارات في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية، مع بدء التنفيذ بضخ أربعة مليارات دولار في المرحلة الأولى، دون بيع أصول.

أعلن مجلس الوزراء المصري توصله لاتفاق مع قطر لتوقيع اتفاقية تطوير مشروع عقاري في منطقة مطروح المصرية. وجاء في بيان للمجلس، اليوم الاثنين، أنه على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر المنعقدة بالدوحة، وفي لقاء بين رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تم التوافق على تفعيل "حزمة الاستثمارات القطرية بمصر"، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني. وأشار البيان إلى أنه سيبدأ تفعيلها خلال الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع بمنطقة سملا وعلم الروم بمطروح.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية دفع العمل لتنفيذ توصيات ومقررات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة التي عقدت في أغسطس/آب الماضي بمدينة العلمين الجديدة، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن تأكيد أهمية العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال تلك الدورة، بما يساهم في تحقيق مصلحة الجانبين.

توسيع التعاون

ونقل بيان مجلس الوزراء المصري اعتزاز رئيسه مصطفى مدبولي بالروابط القوية التي تجمع بين البلدين و"حرصهما على تدعيمها وتوسيع أطر التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة"، كما أشار إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حرصه على توطيد أطر العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم وتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مبديا دعم قطر الكامل للجهود المصرية على مختلف الأصعدة، ومُثنيا على التنسيق المتواصل بين البلدين في الملف الفلسطيني، كما أعرب عن التطلع إلى استمرار التنسيق المشترك في عدد من الملفات الأخرى، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة وتحقيق ما يخدم شعوبها.

وأشار البيان إلى أن مشاركة مصر في القمة الأولى لقادة التحالف وفي القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية جاءت تقديرا "من الدولة المصرية للدور المهم الذي تقوم به قطر في مختلف القضايا، واعتزازا بالروابط القوية التي تجمع بين البلدين والحرص على تدعيمها، وتوسيع أطر التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري".

7.5 مليارات دولار

وسبق أن انفرد "العربي الجديد" في نهاية أغسطس/آب الماضي بشأن تفاصيل المفاوضات الجارية بين القاهرة والدوحة حول تفعيل حزمة استثمارات كبرى تصل قيمتها الإجمالية إلى 7.5 مليارات دولار، على أن يبدأ التنفيذ بضخ نحو أربعة مليارات دولار في مرحلة أولى، وهو الخبر الذي أكده لاحقا رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي عندما كشف أن بلاده تقترب من توقيع صفقة استثمارية مع قطر بقيمة أربعة مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاتفاق وصل إلى مراحله النهائية، وأوضح أن الصفقة لن تشمل بيع أصول، بل ستتم وفق نظام "حق الانتفاع"، بما يتماشى مع توجهات الحكومة للحفاظ على الملكية العامة مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأضاف الفقي، في تصريحات متلفزة، أن هذه الصفقة تأتي ضمن حزمة أوسع من الاستثمارات القطرية التي تعتزم الدوحة ضخّها في مصر بقيمة 7.5 مليارات دولار، موزعة على قطاعات رئيسية، مثل العقارات، والسياحة، والخدمات المالية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم احتياطيات النقد الأجنبي.

حضور قطر في السوق المصرية

وعلى مدار السنوات الماضية، عزّزت قطر حضورها الاستثماري في السوق المصرية عبر صفقات مهمة عدة، شملت الاستحواذ على حصص في البنوك الكبرى، مثل البنك التجاري الدولي، إضافة إلى استثمارات في قطاعي العقارات والسياحة. كما دخلت الدوحة في مفاوضات متكررة لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة، ما جعلها من أبرز الشركاء الخليجيين للقاهرة في السنوات الأخيرة.

وقال محللون في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن الصفقة الجديدة جاءت في سياق توسيع نطاق هذه الاستثمارات وتحويلها إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد، خصوصاً مع اعتماد القاهرة المتزايد على تدفقات رؤوس الأموال الخليجية لتخفيف الضغوط التمويلية وتثبيت استقرار سوق الصرف.