اتفاق غاز إسرائيلي لمصر بـ20 مليار دولار في ثالث عقد طويل الأجل

- وقّعت شركتا "إسرامكو النقب 2" و"مبادلة للطاقة تمار" مذكرة تفاهم لتصدير 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 20 مليار دولار، تمتد من 2031 إلى 2038 مع إمكانية التمديد حتى 2043. - تمتلك "إسرامكو" 28.75% من حقل تمار و"مبادلة للطاقة" 11%، وتُقدر إيرادات "إسرامكو" بنحو 5.75 مليارات دولار، ويرتبط سعر الغاز بسعر خام برنت. - تُعد الصفقة ثالث اتفاقية طويلة الأجل لتصدير غاز تمار إلى مصر، وتتطلب موافقات تنظيمية وقد تتأخر بسبب الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

وقّعت شركة "إسرامكو النقب 2" الإسرائيلية، أكبر مساهم في حقل تمار بحصة 28.75%، وشركة "مبادلة للطاقة تمار"، التابعة لحكومة أبوظبي والمالكة 11% من الحقل، مذكرة تفاهم غير ملزمة لتصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار، وتمثل ثالث اتفاق طويل الأجل لتوريد غاز الحقل إلى السوق المصرية، وفقاً لما أوردته، أمس الأحد، مجلة "ميس" المتخصصة في شؤون الطاقة والنفط والغاز في الشرق الأوسط.

ويمتد التوريد المقترح من 2031 إلى 2038، مع إمكان تمديده تلقائياً حتى نهاية 2043. وقدرت "ميس" قيمة الصفقة المحتملة، استناداً إلى إفصاح قدمته "إسرامكو" إلى بورصة تل أبيب في 16 يوليو/تموز الجاري.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الشروط التي قد تؤثر على إمكانية تمديد الاتفاقية تلقائياً حتى نهاية 2043؟ ما هي الآلية التي سيتم بها تحديد سعر الغاز في الاتفاقية النهائية، وما هي العوامل التي ستؤخذ في الاعتبار؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتأتي المذكرة بعد نحو عام من توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتوريد 130.9 مليار متر مكعب من غاز حقل ليفياثان إلى مصر حتى 2040، ما يعكس استمرار توسع واردات القاهرة من الغاز الإسرائيلي مع تراجع إنتاجها المحلي وارتفاع حاجتها إلى الإمدادات الخارجية.

التوريد قد يمتد حتى 2043

ينص إفصاح "إسرامكو" على توريد الغاز من حقل تمار بداية من 2031 وحتى نهاية 2038. وتمدد الاتفاقية تلقائياً حتى نهاية 2043 إذا جرى تمديد امتياز إنتاج الحقل. ويعني التمديد المحتمل توزيع الكمية المتفق عليها على فترة أطول. وأوضحت "ميس" أن عمليات التوريد ستبدأ بكميات سنوية محدودة في 2031، بالتزامن مع استمرار العقود السابقة، ثم ترتفع الكميات مع اقتراب تلك العقود من نهايتها.

إفصاح صفقة الغاز الإسرائيلية مع مصر، 16 يوليو 2026 (العربي الجديد)

وتقتصر مذكرة التفاهم الحالية على "إسرامكو" و"مبادلة للطاقة"، اللتين تملكان معاً 39.75% من حقوق حقل تمار. وينص الإفصاح على أن توريد الكمية البالغة 80 مليار متر مكعب يتطلب انضمام جميع شركاء الحقل، فيما تقتصر الكمية على حصة تتناسب مع ملكية الشركات المشاركة إذا لم ينضم بقية الشركاء. وترتبط تقديرات الإيرادات الواردة في الإفصاح ببيع الكمية القصوى.

اقتصاد عربي صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار

قيمة 20 مليار دولار مشروطة

قدّرت "إسرامكو" إيرادات حصتها بنحو 5.75 مليارات دولار طوال فترة الاتفاقية، بافتراض بيع الكمية القصوى. واستند التقدير إلى توقعات الشركة لأسعار الغاز وخام برنت خلال سنوات التوريد. بينما قدرت "ميس"، انطلاقاً من قيمة حصة "إسرامكو"، القيمة المحتملة للاتفاقية كاملة بنحو 20 مليار دولار إذا شارك جميع الشركاء وجرى توريد 80 مليار متر مكعب.

وتتوزع ملكية الحقل، وفق الإفصاح، بين شركة "إسرامكو" الإسرائيلية بنسبة 28.75%، و"شيفرون ميديتيرانيان" الإسرائيلية التابعة لمجموعة "شيفرون" الأميركية بنسبة 25%، و"تمار بتروليوم" الإسرائيلية بنسبة 16.75%، و"مبادلة للطاقة تمار" الإماراتية بنسبة 11%، و"تمار إنفستمنت 2" الإسرائيلية بنسبة 11%، و"دور لاستكشاف الغاز" الإسرائيلية بنسبة 4%، و"يونيون إنرجي آند سيستمز 2" الإسرائيلية بنسبة 3.5%.

حصص ملكية حقل تمار الإسرائيلي أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

سعر الغاز مرتبط بخام برنت

ينص الإفصاح على تحديد سعر الغاز وفق معادلة مرتبطة بسعر خام برنت، مع وضع حد أدنى للسعر. وستستند الاتفاقية النهائية، إذا وقعت، إلى المبادئ الواردة في اتفاقيات التصدير السابقة لغاز تمار، ومنها "شروط الصيانة والقوة القاهرة والدفع أو الاستلام". وهذا الشرط يلزم المشتري بسداد قيمة حد أدنى من الكميات المتعاقد عليها حتى إذا لم يتسلمها كاملة، وفق الشروط التي ستحددها الاتفاقية النهائية.

وقدرت "ميس" متوسط السعر المحقق طوال فترة الاتفاق بنحو 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، استناداً إلى قيمة الإيرادات المتوقعة لحصة "إسرامكو". ويقارن ذلك بمتوسط قدره 5.5 دولارات دفعته مصر خلال 2025 مقابل الغاز المستورد من حقلي تمار وليفياثان، وفق المجلة.

ثالث اتفاق طويل الأجل

ستكون هذه الصفقة ثالثة اتفاقية طويلة الأجل لتصدير غاز تمار إلى مصر. ووقعت الاتفاقية الأولى في فبراير/شباط 2018 لتوريد 32 مليار متر مكعب بقيمة تقديرية بلغت 7.5 مليارات دولار. ثم عُدلت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وخُفضت كميتها إلى 25.3 مليار متر مكعب على مدى 14 عاماً ونصف العام، بداية من النصف الثاني من 2020، مع تقدير قيمة غاز تمار في الاتفاق المعدل بنحو 5.5 مليارات دولار، ضمن اتفاقي تمار وليفياثان اللذين قدرت قيمتهما الإجمالية آنذاك بنحو 19.5 مليار دولار.

وفي فبراير/شباط 2024، وقّع شركاء الحقل اتفاقية ثانية لتوريد 43 مليار متر مكعب إضافية خلال عشر سنوات، على أن ترتبط زيادة الإمدادات باستكمال خط أنابيب "نيتسانا"، وتوسعة مسار خط الغاز العربي عبر الأردن، إلى جانب خط الأنابيب البحري بين أشدود وعسقلان الذي اكتمل في يوليو/تموز الجاري.

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مصر تستحوذ على 75% من الصادرات

استحوذت مصر على 75% من صادرات الغاز الإسرائيلية خلال 2025، فيما ذهبت النسبة المتبقية إلى الأردن، وفق "ميس". وتتوقع المجلة استمرار حاجة القاهرة إلى الغاز المستورد نتيجة تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الإمدادات والاستهلاك. وتوفر السوق المصرية مساراً قريباً لصادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب القائمة، إضافة إلى إمكان استخدام محطتي الإسالة لإعادة تصدير جزء من الكميات إلى الأسواق الخارجية.

اتفاق "تمار" أمام مرحلة حاسمة

نص إفصاح "إسرامكو" على خضوع الاتفاقية الملزمة لموافقة الهيئات المختصة لدى الأطراف، وتصريح تصدير الغاز، والموافقات التنظيمية، وقرار من سلطات الضرائب، إضافة إلى الشروط التي ستتفق عليها الشركات. وتظل المذكرة سارية حتى توقيع الاتفاقية النهائية أو حلول الموعد المحدد بعد نحو شهرين من توقيعها (أيهما أقرب) ما لم تتفق الأطراف على تمديدها.

وحذّرت "إسرامكو" من عدم وجود ضمانات بتوقيع العقد النهائي أو استيفاء شروطه أو تحقق تقديرات الكميات والإيرادات. بينما قالت "ميس" إن الموافقة قد تتأخر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، مع استمرار مراجعة سياسة تصدير الغاز والتوازن بين الصادرات واحتياجات السوق المحلية.