اتفاق صومالي - ألماني للتعاون التنموي بـ 75 مليون يورو

- وقّعت الصومال وألمانيا اتفاقية تعاون تنموي بقيمة 75 مليون يورو لدعم خطة التحول الوطني 2025-2029، مركّزة على الزراعة، التعليم، فرص العمل، وإدارة المياه، وتعزيز التكيف مع تغيّر المناخ. - الاتفاقية تتويج لمحادثات رفيعة المستوى، وتؤكد التزام ألمانيا بدعم التنمية المستدامة في الصومال، مع تاريخ تعاون يمتد لأكثر من ستة عقود. - تعكس الشراكة الجديدة توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز التعاون في التنمية المستدامة، وتحويل الوعود الدولية إلى مشاريع ملموسة لتحسين معيشة المواطنين الصوماليين.

وقّعت الحكومة الصومالية ونظيرتها الألمانية، اليوم الأربعاء، اتفاقاً جديداً للتعاون التنموي بقيمة 75 مليون يورو، نحو 78.4 مليون دولار، خلال حفل رسمي أُقيم في العاصمة مقديشو، في خطوة تعكس حجم الشراكة المتنامية بين البلدين. وجرى التوقيع بحضور وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالي محمود عبدي شيخ فارح، وجوليا هانينغ، رئيسة قسم شرق أفريقيا في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ).

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، يهدف الاتفاق إلى دعم أولويات خطة التحول الوطني للصومال 2025–2029، مركّزاً على قطاعات حيوية تشمل الزراعة والنظم الغذائية، والتعليم، وفرص العمل، والتدريب المهني والفني، وإدارة المياه والري، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ.

ويأتي هذا الاتفاق تتويجاً لمحادثات رفيعة المستوى استمرت يومَين في مقديشو بين الجانبين، وبناءً على اتفاق تعاون سابق أُبرم عام 2023. وأكد الوزير محمود فارح أنّ هذه الشراكة تمثّل دعماً مباشراً لأولويات الخطة الوطنية للتحول، ولا سيما في مجالات خلق الوظائف، وتوسيع الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود أمام التحديات البيئية.

من جهتها، شدّدت هانينغ على التزام برلين بمواصلة دعم جهود الصومال في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أنّ العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من ستة عقود من التعاون المتبادل القائم على الاحترام والشراكة. ويُعدّ هذا الاتفاق خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون التنموي بين الصومال وألمانيا، ودليلاً على الدور الأوروبي المتنامي في دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، وبناء المؤسسات، وتعزيز التكيّف المناخي في البلاد.

تأتي هذه الاتفاقية في سياق تنامي الاهتمام الدولي بدعم الصومال في مسار تحولها الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً بعد التقدم الملحوظ الذي حققته البلاد في مجالات الأمن والإصلاح المالي خلال السنوات الأخيرة. وأصبحت برلين من أبرز الشركاء الأوروبيين لمقديشو، من خلال برامج دعم متعددة شملت تحسين البنية التحتية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين الشباب والنساء في سوق العمل.

وتعكس هذه الشراكة الجديدة توجهاً استراتيجياً نحو توطيد التعاون بين الصومال وألمانيا في إطار التنمية المستدامة، بما ينسجم مع خطة التحول الوطني الصومالية، ويعزّز في الوقت نفسه الحضور الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي، كما تمثّل الاتفاقية خطوة عملية نحو تحويل الوعود الدولية إلى مشاريع ملموسة تُسهم في تحسين معيشة المواطنين الصوماليين، وتدعم جهود الحكومة في بناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المقبلة.