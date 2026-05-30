اتفاق تعاون طاقي بين الجزائر والكونغو الديمقراطية

- وقعت الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية تعاون في مجال المحروقات، تشمل تطوير الشراكة في الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية، والتكرير والبتروكيمياء، وتسويق المنتجات البترولية. - يتضمن الاتفاق تطوير البنية التحتية الطاقوية، ونقل المحروقات عبر الأنابيب، وتبادل الخبرات في الأمن الصناعي والبيئة، مع تقديم الجزائر مساعدة في تطوير الموارد البشرية من خلال برامج التكوين. - يعزز الاتفاق الجديد التفاهمات السابقة بين سوناطراك الجزائرية وسوناهيدرو الكونغولية، ويدعم توجه الجزائر لدعم الدول الأفريقية في بناء قطاع طاقة محلي، مما يعزز مصالحها الاقتصادية والسياسية.

وقعت الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية على اتفاق تعاون في مجال المحروقات وتوسيع آفاق الشراكة في قطاع الطاقة، واستفادة الكونغو من التجربة الجزائرية في التنقيب والاستكشاف وتطوير المنشآت النفطية.

وشمل الاتفاق الذي وقعه وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، ونظيرته وزيرة المحروقات الكونغولية أكاسيا باندوبولا أمبونغو، اليوم السبت، بحسب بيان لوزارة المحروقات الجزائرية، "مجالات تطوير الشراكة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية، والتكرير والبتروكيمياء، وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وغاز البترول المميع"، إضافة إلى "الخدمات البترولية واللوجستية المرتبطة بصناعة المحروقات، بما يساعد في مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي".

ويتضمن الاتفاق في نفس السياق، حسب البيان "تطوير البنية التحتية الطاقوية، ونقل المحروقات عبر الأنابيب، والتخزين، والضبط والمراقبة التقنية، وتسيير البيانات الجيولوجية وقواعد المعلومات المتعلقة بالمحروقات"، فضلاً عن "تبادل الخبرات في مجالات الأمن الصناعي والصحة والبيئة وإدارة المخاطر"، إضافة إلى "تقديم الجزائر مساعدة للكونغو في مجال تطوير الموارد البشرية من خلال برامج التكوين والتأهيل وتبادل الخبراء والمكونين، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيّما عبر مؤسسات ومعاهد التكوين التابعة لقطاع المحروقات".

وأكد وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، استعداد الجزائر وضع الخبرة التي راكمتها، من خلال مجمع سوناطراك ومختلف المؤسسات الوطنية للقطاع، في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول وإنتاج ونقل وتحويل المحروقات، لمرافقة جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث قطاع المحروقات، خاصة في في مجالات تطوير البنى التحتية الطاقوية، ونقل المحروقات عبر الأنابيب، وإنجاز وإعادة تأهيل المصافي والمنشآت البترولية والغازية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الأمن الصناعي والبيئة.

ويعزّز هذا الاتفاق، تفاهمات سابقة بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركة سوناهيدرو الكونغولية، كانت تمّت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بينما يأتي هذا الاتفاق الجديد، ضمن توجه جزائري يرمي بثقل لافت لإسناد ودعم الدول الأفريقية لبناء قطاع طاقة محلي، يستهدف تعزيز قدرات الدول الأفريقية وتقوية قدراتها الذاتية من جهة، ومن جهة ثانية بما يحقق للجزائر الكثير من المصالح الاقتصادية والسياسية، ويعزّز ثقلها في الإقليم، إذ تباشر الجزائر خطة لدعم قطاع الطاقة في عدد من الدول الأفريقية، مثل موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو وكوت ديفوار وزمبابوي وموزبيق وتشاد، لبناء قاعدة محلية للصناعات الطاقوية تشمل نقل الخبرات وتقاسم التكنولوجيا في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والطاقات المنجمية والكهرباء والتكرير والوقود، وبناء وتسيير منشآت التخزين والتموين وغيرها.