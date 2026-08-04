اتفاق تعاون اقتصادي بين الأردن وأميركا بقيمة 354.6 مليون دولار

- وقّع الأردن والولايات المتحدة اتفاقية بقيمة 354.6 مليون دولار لدعم الأولويات الوطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، تشمل مشاريع في المياه، الطاقة، التعليم، والسياحة. - الاتفاقية، التي وُقّعت في عمّان، تُعد الأولى مع الإدارة الأميركية الحالية، وتهدف لتعزيز الأمن المائي والمرونة الاقتصادية والاعتماد على الذات، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية. - وزيرة التخطيط زينة طوقان أكدت أن الاتفاقية تعكس الثقة الدولية بالاقتصاد الأردني، وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الأساسية.

وقّع الأردن والولايات المتحدة في عمّان اليوم الثلاثاء، اتفاقية الأهداف الاستراتيجية للتعاون الثنائي بقيمة إجمالية تبلغ 354.6 مليون دولار، تمتد على مدى أربع سنوات، لدعم تنفيذ عدد من الأولويات الوطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووقّعت الاتفاقية عن الأردن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، فيما وقّعها عن الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جيم هولتسنايدر. وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها مع الإدارة الأميركية الحالية، وتنسجم مع التوجهات الجديدة للولايات المتحدة في مجال المساعدات الخارجية، فيما ستوجَّه مخصصاتها إلى تمويل مشاريع وبرامج تنموية ذات أولوية، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

وتركز الاتفاقية على دعم الأولويات الوطنية من خلال تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، ودعم المرونة الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الذات، عبر تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات حيوية تشمل المياه والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والسياحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الجهود التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن العلاقات الأردنية الأميركية تقوم على شراكة استراتيجية، وإن الولايات المتحدة تعد شريكاً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس ثقة الشركاء الدوليين بالاقتصاد الأردني، وستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير خدمات البنية التحتية الأساسية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن المساعدات المقدمة ستخصص لتمويل مشاريع وبرامج تنموية ذات أولوية، بالتنسيق مع الوزارات القطاعية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق مستهدفاتها.