توصلت شركتا سوناطراك الجزائرية و"مداد للطاقة شمال أفريقيا" السعودية إلى اتفاق على عقد استثماري بتمويل سعودي، وفق نظام تقاسم الإنتاج. وُقِّع العقد اليوم الاثنين، وهو مخصص لاستكشاف المحروقات واستغلالها في حقل غازي بمنطقة عين أمناس بولاية إيليزي، جنوب شرقي الجزائر.

وقال المدير العام لمجمع سوناطراك الجزائرية، خلال مراسم توقيع العقد، إن القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا العقد تُقدَّر بـ 5.4 مليارات دولار، ويمتد على مدى 30 سنة، قابلة للتجديد لعشر سنوات إضافية. وأشار إلى أنه يُتوقع أن يُحقق المشروع إنتاجاً إجمالياً بنهاية المدة في حدود 993 مليون برميل مكافئ نفط.

تمويل سعودي

وسيتم تمويل إجمالي الاستثمارات المخطط لها لاستكشاف واستغلال هذه الرقعة بنسبة 100% من الشريك السعودي، "مداد للطاقة شمال أفريقيا"، بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 5.4 مليارات دولار، بما في ذلك 288 مليون دولار مخصصة لاستثمارات البحث. ويتضمن العقد فترة بحث مدتها سبع سنوات.

وشدد بيان لشركة سوناطراك على أن برنامج هذا العقد سيُنفَّذ في إطار الاحترام الصارم للمتطلبات المرتبطة بحماية البيئة والتشريعات المعمول بها في الجزائر، عبر الاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية والرقمية. كما أشار البيان إلى أن تنفيذ هذا العقد سيتم في ظل إسناد الأولوية لعمليات المناولة للمتعاملين الوطنيين. يُقدَّر الإنتاج المأمول في إطار استغلال محيط إيليزي بنهاية الفترة التعاقدية بـ 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها، 125 مليار متر مكعب من الغاز المُوجَّه للتسويق، و204 ملايين برميل من المحروقات السائلة، تتضمن 103 ملايين برميل من غاز البترول المُسال و101 مليون برميل من المكثفات.

حضر التوقيع على الاتفاق وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، والمدير العام لشركة مداد للطاقة شمال أفريقيا عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان. ويأتي هذا العقد تنفيذاً لاتفاق أولي كان قد أُبرم بين سوناطراك و"مداد للطاقة شمال أفريقيا" في الثالث من مارس/ آذار 2024.

وكان المدير العام للشركة السعودية، عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان، قد زار الجزائر في مناسبتين سابقتين، في يناير/ كانون الثاني ثم يوليو/ تموز الماضيين، حيث التقى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، والمدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، لاستكمال التفاهمات الضرورية حول هذا المشروع وتطوير شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة وآفاق التعاون بين سوناطراك وشركة مداد للطاقة في مجال المحروقات، لا سيما في مجال تطوير الحقول والبحث والتنقيب.