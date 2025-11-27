- انتهاء اتفاق الحبوب وتأثيراته: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن اتفاق الحبوب في البحر الأسود لم يعد قابلاً للتطبيق، مما أدى إلى توقف صادرات الحبوب الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وزيادة أزمة الأمن الغذائي العالمي. - أصل وصيرورة الاتفاق: جاء الاتفاق بجهود دبلوماسية تركية وأممية لإنشاء ممر بحري آمن، ووقع في يوليو 2022، لكنه ظل هشاً بسبب التوترات السياسية والعسكرية. - التداعيات والجهود المستقبلية: انسحاب روسيا في يوليو 2023 زاد الأزمة الغذائية، وتحاول تركيا والأمم المتحدة إيجاد حلول بديلة، بينما تسعى أوكرانيا لتصدير الحبوب عبر ممرات أخرى.

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن وقت اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي انتهى العمل به قد انقضى. وأضاف المسؤول الروسي في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء في موسكو، أن الاتفاقية التي كانت تسمح سابقاً بمرور آمن لشحنات الحبوب عبر البحر الأسود، لم تعد قابلة للتطبيق، ما يعني غلق الباب تماماً أمام المحاولات التركية لإعادة بعث الاتفاق من جديد.

وكانت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أطلقها يوم الأحد الماضي من جوهانسبرغ على هامش قمة مجموعة العشرين، قد أعادت إحياء "اتفاق الممر" هذا الذي انطلق بوصفه مبادرة دولية استثنائية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، عبر توقيع اتفاقين متوازيين في إسطنبول يوم 22 يوليو/ تموز 2022 قبل أن يتوقف بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

وعودة الحياة إلى اتفاق الممر ستنهي تداعيات الحرب التي أدت إلى توقف شبه كامل لصادرات الحبوب والزيوت النباتية الأوكرانية عبر البحر الأسود، مع احتجاز أكثر من 20 مليون طن من الحبوب في الموانئ والمخازن الأوكرانية، بينما فرضت روسيا قيوداً مؤقتة على صادراتها، ما دفع أسعار الغذاء والطاقة إلى مستويات قياسية. ففي ربيع 2022 قدّر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أن استمرار الحرب وارتفاع الأسعار يهددان بدفع نحو 47 مليون شخص إضافي إلى "انعدام أمن غذائي حاد" في 81 دولة، مع تركّز أكبر للمتضررين في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا. هذا الضغط غذّى اتهامات لموسكو بـ"تسليح الغذاء" من خلال تعطيل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا معاً، وهما من أكبر مصدّري القمح والذرة وزيت دوّار الشمس في العالم.

فجاء الاتفاق في سياق أزمة غذاء عالمية حادة، فالحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 أوقفت عملياً صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، واحتجزت نحو 20 مليون طن في مخازن أوكرانيا وموانئها، بينما فرضت روسيا قيوداً مؤقتة على صادراتها، ما دفع أسعار الغذاء والطاقة إلى مستويات قياسية.

أصل الاتفاق

جاءت فكرة اتفاق ممر الحبوب بعدما قادت تركيا بوصفها الدولة المسيطرة على مضائق البحر الأسود، والأمم المتحدة مساراً تفاوضياً متدرجاً، ففي 11 مارس/ آذار 2022 دعت المنظمة البحرية الدولية إلى إنشاء "ممر بحري آمن" في البحر الأسود للسفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية. ثم تبع ذلك تحرك للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي زار موسكو وكييف وأنقرة في إبريل/ نيسان 2022، قبل أن تحتضن إسطنبول في يوليو/ تموز اجتماعات عسكرية وفنية انتهت إلى توقيع اتفاقين متوازيين يوم 22 يوليو/ تموز 2022 في قصر "دولما بهجة".

لم يوقّع أي اتفاق مباشر بين موسكو وكييف (وقع اتفاق فقط بين أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وآخر بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة، من دون توقيع مباشر بين موسكو وكييف)، لكن الصيغتين المتوازيتين أنشأتا إطاراً مشتركاً عُرف باسم "مبادرة حبوب البحر الأسود"، والهدف الرئيسي كان السماح باستئناف الصادرات التجارية من الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود هي: "أوديسا"، "تشورنومورسك"، و"بيفديني". إذ نصّت المبادرة على إنشاء "ممر إنساني بحري" يسمح للسفن التجارية بالتحرك من الموانئ الأوكرانية الثلاثة وإليها عبر ممرات مُزالة الألغام وتخضع لمراقبة دولية.

صيرورة الاتفاق

من الناحية العملية، نصت المبادرة على إنشاء "ممر إنساني بحري" في البحر الأسود يسمح للسفن التجارية بالتحرك من ثلاثة موانئ أوكرانية محددة وإليها، عبر ممرات مُزالة الألغام وتخضع لمراقبة دولية. وفي 27 يوليو/ تموز 2022 أُنشئ "مركز التنسيق المشترك" في إسطنبول برعاية الأمم المتحدة يضم 20 مندوباً (خمسة من كل طرف: أوكرانيا، روسيا، تركيا، الأمم المتحدة)، على أن يسجل هذا المركز حركة السفن، ويتابعها عبر الأقمار الصناعية والاتصالات، ويضع إجراءات موحدة لعبور السفن، بما في ذلك تحديد إحداثيات الممر ومناطق التفتيش ومنطقة أمنية عازلة نصف قطرها 10 أميال بحرية لا يُسمح بدخول السفن أو الطائرات أو الطائرات المسيّرة العسكرية إليها في أثناء مرور أي سفينة.

كانت جميع السفن المتجهة إلى أوكرانيا أو الخارجة منها تفتش في إسطنبول للتأكد من عدم نقل أسلحة أو شحنات غير مصرح بها، فيما تعهدت روسيا بعدم استهداف الموانئ أو السفن المستخدمة في المبادرة، مقابل التزام أممي موازٍ بتسهيل صادرات الغذاء والأسمدة الروسية التي لم تكن خاضعة رسمياً للعقوبات، لكن كانت تواجه صعوبات عملية في المدفوعات والشحن والتأمين.

تداعيات تجميد

وتتجلى أهمية هذا الاتفاق، ولا سيما للدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا، في تلك الأرقام التي تورد دورياً. فما بين أغسطس/ آب 2022 ومنتصف يوليو/ تموز 2023، سمح "ممر الحبوب" بخروج ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية على أكثر من ألف رحلة إلى نحو 45 دولة، مع ذهاب حوالى 57% من هذه الكميات إلى دول نامية. إذ نقل برنامج الأغذية العالمي عبر المبادرة أكثر من 725 ألف طن من القمح إلى دول تعاني أزمات حادة، مثل أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن، ما ساهم في تخفيف حدة المجاعة في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل.

وأكدت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن المبادرة ساعدت على خفض أسعار الحبوب في الأسواق العالمية واستقرار الأسواق بعد ذروة صيف 2022، ما انعكس مباشرة على فاتورة استيراد الغذاء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في أفريقيا وآسيا. وبالتالي لم يكن الاتفاق مجرد ترتيبات لوجستية، بل أداة لتخفيف أزمة غذاء عالمية.

وحسب الشبكة الدولية للأكاديميين الروسية "بونارس أوراسيا" فإنه قبل الحرب كانت صادرات أوكرانيا الزراعية تغذي نحو 400 مليون إنسان سنوياً، وتذهب نسبة كبيرة منها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. لكن تعليق هذه الصادرات في بداية 2022 ضرب بشدة الدول المستوردة في أفريقيا وشرق المتوسط، وأدى إلى قفزات في أسعار الخبز والحبوب، وكان من المتوقع وفق تقديرات الفاو وبرنامج الأغذية العالمي في منتصف 2022 أن يدفع الملايين نحو حافة المجاعة ما لم تُستأنف الإمدادات. ومن هنا جاء "ممر الحبوب" منفَذاً أساسياً لتفادي انهيار أوسع للأمن الغذائي في هذه المناطق.

Video of the consequences of the Geranium strike on a granary in the Odessa region



The destruction of Ukraine's port infrastructure continues. pic.twitter.com/bnrsswZZI3 — SprintMedia Press (@SprintMediaNews) July 21, 2023

انسحاب روسيا وقصف المنشآت

وعبّرت الأمم المتحدة في يوليو/ تموز 2023 عن أسفها الشديد لـ"إنهاء روسيا مشاركتها في مبادرة البحر الأسود للحبوب، بما في ذلك سحب الضمانات الأمنية للملاحة في الجزء الشمالي الغربي في البحر الأسود". وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، إن "أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، ما يزيد من الأزمات التجارية والاقتصادية والزراعية التي أثرت بشدة في الأشخاص الأكثر ضعفاً بالعالم".

وتحدثت المسؤولة عما أسمته "ضربة إضافية للأمن الغذائي العالمي"، حيث "ضربت روسيا لليوم الرابع على التوالي موانئ البحر الأسود في أوكرانيا، مستهدفة موانئ أوديسا وتشورنومورسك وميكولايف بالصواريخ والطائرات دون طيار، ما أدى إلى تدمير مرافق البنية التحتية الحيوية للموانئ وإمدادات الحبوب".

وأدانت المسؤولة الأممية تلك الهجمات، وناشدت روسيا وقفها، مشدّدة على أنّ "قصف روسيا موانئ البحر الأسود في أوكرانيا يتعارض مع التزاماتها، بموجب مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، التي تنص على أن "الاتحاد الروسي سيسهّل تصدير المواد الغذائية وزيت عباد الشمس والأسمدة من موانئ البحر الأسود الخاضعة للسيطرة الأوكرانية".

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية تمثل ضربة للأمن الغذائي العالمي"، معتبراً أنها تمثل تأثيراً سلبياً بالغاً في الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً للدول النامية. وأضاف أن "حجم الاحتياجات الإنسانية العالمية يفوق إلى حد كبير الموارد المتاحة لدينا، إذ يحتاج ما يقارب 362 مليون شخص في 69 دولة إلى مساعدات إنسانية".

Port of Odessa after Russian missile attacks! pic.twitter.com/ftJaY3fMWy — SprintMedia Press (@SprintMediaNews) July 21, 2023

شروط موسكو

رغم الأثر الإيجابي الظاهر على الأسعار وتدفق السلع، ظل الاتفاق هشاً منذ البداية. ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أعلنت موسكو تعليق مشاركتها بعد هجوم بطائرات مسيرة على أسطولها في ميناء "سيفاستوبول"، قبل أن تعود في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد وساطة "تركية - أممية"، مع تأكيدات أوكرانية أن الممر لم يُستخدم لأغراض عسكرية.

ومع كل تجديد، سواء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ثم مارس/ آذار ومايو/ أيار 2023، كانت موسكو تربط الاستمرار بتحقيق "شقها" من التفاهم، أي إعادة ربط المصرف الحكومي الروسي المتخصص في تمويل القطاع الزراعي "روسيلخوزبانك" بنظام سويفت، ورفع القيود عن التأمين والدخول إلى الموانئ للسفن الروسية، واستئناف عمل خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا"، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية العاملة في الغذاء والأسمدة. وفي 17 يوليو/ تموز 2023 أعلنت موسكو رسمياً عدم تجديد المبادرة، واعتبرتها "معلّقة"، مؤكدة أن "العناصر الأساسية" الخاصة بصادراتها لم تنفذ، بينما اعتبرتها الأمم المتحدة "ضربة للناس المحتاجين في كل مكان".

الضحايا

تعطيل "ممر الحبوب" أعاد القلق بشدة إلى البلدان المستوردة في أفريقيا وآسيا، إذ حذرت تقارير "تحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا" في سبتمبر/ أيلول 2023 من أن تعليق الاتفاق يفاقم الارتفاع في أسعار الحبوب والأسمدة في القارة، ويدفع مزيداً من الدول بعيداً عن أهداف خفض الجوع بموجب إعلان مالابو.

كذلك أظهر تحليل برنامج الأغذية العالمي والوكالات الشريكة أن شرق أفريقيا، حيث تعاني دول مثل الصومال وإثيوبيا وكينيا من صدمات مناخية وحروب، من أكثر الأقاليم تعرضاً لصدمة تعليق المبادرة، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات القمح والذرة من البحر الأسود.

محاولة البعث من جديد

بعد تعليق المبادرة، تحركت أنقرة والأمم المتحدة في مسار مزدوج من خلال محاولة إقناع موسكو بالعودة، وبموازاة ذلك، البحث عن ترتيبات بديلة لحماية الملاحة في البحر الأسود. وفي 4 سبتمبر/ أيلول 2023 التقى الرئيسان، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في سوتشي، حيث أعلن أردوغان أمله في "حل قريب" يعيد إحياء الاتفاق، بينما ربط بوتين ذلك برفع القيود عن صادرات الغذاء والأسمدة الروسية، وأعلن في المقابل استعداد روسيا لتصدير مليون طن من الحبوب إلى تركيا بأسعار مخفضة ليُعاد طحنها وشحنها إلى الدول الفقيرة، مع تعهد منفصل بإرسال شحنات مجانية تصل إلى 50 ألف طن لكل من عدة بلدان أفريقية.

ونقلت في فبراير/ شباط 2024 عن موسكو إعلانها إكمال إرسال 200 ألف طن من الحبوب مجاناً إلى ست دول أفريقية، في خطوة قد تُقرأ على أنها بديل سياسي ودعائي للعودة إلى الممر الأصلي، لا تعويض كامل عن كميات المبادرة.

الدور الأممي

على المسار الدبلوماسي الأوسع، استمرّت الأمم المتحدة في التفاوض مع روسيا حول مذكرة التفاهم الموازية للمبادرة، مع دور محوري للأمينة العامة لـ"أونكتاد" ريبيكا غرينسبان، في معالجة عقبات المدفوعات والتأمين والشحن. وفي مارس/ آذار 2025 كشفت موسكو وواشنطن عن تفاهم في محادثات جرت في الرياض يتضمن التزامات أميركية بالمساعدة في تخفيف القيود العملية على صادرات الغذاء والأسمدة والنقل البحري الروسي (تمويل، تأمين، موانئ)، في جزء من حزمة أوسع لاتفاق أمني بحري في البحر الأسود يشبه في جوهره ما كان عليه "ممر الحبوب".

لكن هذا التفاهم لم يُترجم بعد إلى مبادرة مكتملة، وظل يعكس استمرار الربط الروسي بين أي ترتيبات جديدة ورفع القيود عن مصرف "روسيلخوزبانك" وشركات الغذاء والأسمدة، بينما ترفض المفوضية الأوروبية حتى الآن الاستجابة لمطلب إعادة ربط البنك بنظام "سويفت" خارج إطار تسوية شاملة للحرب.

جهود أردوغان

ورغم هذه العقبات، استمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصالاته بكل من بوتين وزيلينسكي لإعادة بعث الممر، ونقلت رويترز أن أنقرة ظلت الوسيط الرئيسي الذي سمح بتوقيع اتفاق إسطنبول في يوليو/ تموز 2022، ثم لعبت دوراً حاسماً في إعادة موسكو إلى الاتفاق بعد تعليقه المؤقت في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وبعد الانسحاب الروسي في يوليو/ تموز 2023، كثفت من اتصالاتها. ففي لقاء سوتشي في سبتمبر/ أيلول 2023، عقدت لقاءات على هامش قمم دولية، ثم مبادرات متكررة في 2024 - 2025 لطرح أفكار حول "ممرات آمنة" جديدة وحزمة تفاوضية تشمل أمن الملاحة وتخفيف العقوبات.

وقال أردوغان يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين إنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم غد (الاثنين)، لبحث تفعيل اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود. وأشار إلى أنه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الفائت في أنقرة، "وسيكون لنا اتصال هاتفي مع بوتين". وأوضح أنه سيطلب منه مرة أخرى خلال المحادثات الثنائية استئناف العمل باتفاق ممر الحبوب في البحر الأسود. وشدد على أن جهود أنقرة المتعلقة بممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود كانت منصبة لشق طريق نحو السلام بين طرفي الصراع.

أين وصل الملف؟

يمكن القول إن "اتفاق ممر الحبوب" بصيغته الأصلية (مبادرة البحر الأسود 2022 - 2023) ما زال متوقفاً منذ 17 يوليو/ تموز 2023، لكن عناصره الأساسية، بما فيها حرية الملاحة وحماية الصادرات الزراعية، انتقلت إلى مسارات بديلة.

أوكرانيا فتحت منذ أغسطس/ آب 2023 "ممراً أحادي الجانب" بمحاذاة سواحل رومانيا وبلغاريا، واستطاعت عبره تصدير مئات آلاف الأطنان من الحبوب، ثم رفعت صادراتها الزراعية إلى نحو 70 مليون طن في موسم 2023/ 2024 عبر مزيج من الطرق البحرية البديلة والممرات البرية والنهرية المدعومة من الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، تعمل الأمم المتحدة وأنقرة وواشنطن وموسكو على بلورة اتفاق أوسع لحرية الملاحة في البحر الأسود وحماية البنى التحتية المدنية، تعتبره الأمم المتحدة "إسهاماً حاسماً في الأمن الغذائي العالمي إذا ما جرى التوصل إليه"، لكن هذا الاتفاق لم ينجز بعد، وما زالت الخلافات قائمة حول مستوى تخفيف القيود على القطاع الزراعي الروسي مقابل ضمانات دائمة للممرات الآمنة.