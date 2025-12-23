اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي لم يُسعف المصدّرين البريطانيين

- أظهر استطلاع لغرف التجارة البريطانية أن أكثر من نصف الشركات البريطانية تواجه صعوبات في توسيع مبيعاتها داخل السوق الأوروبية بسبب الاحتكاكات التجارية والبيروقراطية المفرطة. - تعمل الحكومة البريطانية على تحسين العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مع توصيات بتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون في ضريبة القيمة المضافة، وسط ضغوط لإعادة النظر في الانضمام إلى الاتحاد الجمركي. - رغم التحديات، هناك مؤشرات على تعافي الاقتصاد البريطاني، مع توقعات بإضافة 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول 2040 من خلال تسهيل التجارة وربط أنظمة الانبعاثات.

توصل استطلاع أجرته غرف التجارة البريطانية إلى أن الاحتكاكات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي آخذة في التفاقم، حيث أفادت غالبية الشركات المشمولة بالاستطلاع بوجود مشكلات متزايدة. وأظهر البحث أن أكثر من نصف الشركات البريطانية تواجه صعوبات في توسيع مبيعاتها داخل السوق الأوروبية، بحسب ما نقلت "ذا تايمز".

وحذّرت غرف التجارة البريطانية من أن مشكلات الاحتكاك التجاري تتفاقم، على ما يبدو. وفي هذا السياق، يعمل رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، على ما يصفه بإعادة ضبط العلاقة التجارية بين بريطانيا وبروكسل، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن وتيرة التقدم. ويواجه ستارمر ضغوطًا متزايدة داخل حزب العمال للنظر في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الجمركي.

وقال وزير الصحة، ويس ستريتنغ، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن هذه الخطوة قد تمنح حزب العمال رسالة مميزة لمواجهة حزب الإصلاح في الانتخابات المقبلة، رغم أن ستارمر وصف إعادة الانضمام بأنها خط أحمر واضح للحزب. ووجد استطلاع لغرف التجارة البريطانية (BCC) أن 54% من المصدّرين البريطانيين قالوا إن اتفاق التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي فشل في مساعدتهم على زيادة المبيعات في أكبر أسواق المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام الماضي.

وكان اتفاق التجارة والتعاون قد وُقّع في ديسمبر/كانون الأول 2020 لإتاحة التجارة دون رسوم جمركية مع أوروبا بعد دخول بريكست حيّز التنفيذ. غير أن الشركات البريطانية تؤكد أن وصولها إلى السوق الأوروبية بات مقيّدًا بسبب البيروقراطية المفرطة والقواعد المتعلقة بتنقل الأعمال. وبحسب الاستطلاع، يعتقد 16% فقط من المصدّرين أن الاتفاق ساعدهم على تنمية مبيعاتهم في أوروبا، في حين رأى عدد يكاد يكون معدومًا أن الدعم الحكومي في التعامل مع التغييرات في سياسة التجارة كان شاملًا، وشملت الدراسة 989 شركة، 96% منها شركات صغيرة ومتوسطة.

وقدمت غرف التجارة البريطانية سلسلة توصيات إلى الحكومة لتحسين التجارة مع الاتحاد الأوروبي حتى عام 2026، من بينها تعزيز التعاون في مجال ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات الجمركية لخفض تكاليف التجارة، إلى جانب التوصل إلى اتفاق أعمق بشأن الإجراءات الصحية والصحة النباتية، بما يسهم في تقليص الروتين المرتبط بالمنتجات الحيوانية والأغذية والنباتات. كما حذّرت الغرف من التأخير في إنهاء ما يُعرف بإعفاء الحد الأدنى، الذي يعفي تجار التجزئة في الخارج من دفع الرسوم الجمركية على الشحنات منخفضة القيمة. ومن المتوقع أن تلغي وزيرة المالية رايتشل ريفز هذه الثغرة التي تعرضت لانتقادات واسعة، والتي تستفيد منها مجموعات التجارة الإلكترونية الصينية مثل "شي إن" و"تيمو"، ولكن ليس قبل عام 2029.

وقال ستيف لينش، مدير التجارة الدولية في غرف التجارة البريطانية: "مع ميزانية فشلت في تحقيق نمو ملموس أو توفير دعم تجاري حقيقي، أصبح إنجاح إعادة ضبط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ضرورة استراتيجية، لا خيارًا سياسيًا". وأضاف: "قُدّمت إعادة الضبط هذا العام كنقطة تحول، وتساعد مكاسب مثل إعادة الانضمام إلى برنامج إيراسموس+، لكن الشركات تحتاج إلى ما هو أكثر بكثير. فهي تريد وضوحًا ويقينًا وتنفيذًا سريعًا في عام 2026، وفهمًا لرؤية حكومية تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير".

ورغم أن حالة عدم اليقين التي سبقت إقرار الميزانية ألحقت ضررًا كبيرًا بثقة المستهلكين هذا العام، فإن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى تعافي التفاؤل في الاقتصاد البريطاني. فقد ارتفع مؤشر معنويات الأعمال تجاه الاقتصاد البريطاني، الصادر عن بنك لويدز، بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 42% في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى له في أربعة أشهر، كما أشارت عدة استطلاعات إلى تحسن الظروف الاقتصادية بعد انتهاء التكهنات بشأن زيادات ضريبية في الميزانية.

وفي النهاية، رفعت ريفز الضرائب بنحو 26 مليار جنيه إسترليني، إلا أن معظم هذه الإجراءات تركزت على الأفراد أكثر من الشركات. كذلك، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة GfK بنقطتين ليصل إلى سالب 17 في ديسمبر/كانون الأول. وقال بول كيمبستر، المدير التنفيذي لتغطية الخدمات المصرفية التجارية في لويدز للأعمال التجارية: "إن إنهاء العام بشكل أقوى مما بدأناه سيمنح الشركات دفعة معنوية، وهي تستعد لفرص النمو التي تأمل أن تكون بانتظارها في عام 2026".

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "تعمل هذه الحكومة على إزالة الروتين والحواجز التجارية لدعم الوظائف والأعمال والنمو، ولهذا السبب تحديدًا أعدنا ضبط علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ونحقق تقدمًا قويًا في المفاوضات". وأضاف: "يوم الاثنين التزمنا مع الاتحاد الأوروبي بإتمام المفاوضات بشأن اتفاق للأغذية والمشروبات، وربط أنظمة تداول الانبعاثات بحلول القمة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وتابع أنه من المتوقع أن تضيف هذه الإجراءات وحدها ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد بحلول عام 2040، وأن تقلل الأعباء على الشركات. فعلى سبيل المثال، فإن ربط أنظمة الانبعاثات سيعني عدم فرض ضريبة الكربون الحدودية للاتحاد الأوروبي على تجارة بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2020، دخلت العلاقات التجارية بين الطرفين مرحلة جديدة تحكمها اتفاقية التجارة والتعاون، التي أبقت على التجارة دون رسوم جمركية لكنها أنهت عمليًا مزايا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. هذا التحول فرض على الشركات البريطانية أعباء تنظيمية إضافية، شملت الإجراءات الجمركية، ومتطلبات شهادات المنشأ، والضوابط الصحية والبيطرية، إلى جانب قيود على تنقل العاملين. وبالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا، فقد انعكست هذه الاحتكاكات غير الجمركية مباشرة على كلفة التصدير وسلاسة سلاسل التوريد، خصوصًا في قطاعات الأغذية، والصناعات التحويلية، والخدمات المرتبطة بها.

تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إذ تفتقر غالبًا إلى الموارد اللازمة للتكيّف مع بيئة تنظيمية أكثر تعقيدًا، ما حدّ من قدرتها على التوسع داخل السوق الأوروبية. وتزامن ذلك مع ضغوط اقتصادية أوسع، من تبعات جائحة كورونا إلى موجة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتشديد السياسات النقدية، ما أضعف آفاق النمو في بريطانيا. في هذا السياق، تُطرح إعادة ضبط العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي بوصفها محاولة عملية لتقليص كلفة بريكست الاقتصادية، عبر تبسيط الإجراءات وتعميق التعاون الفني والتنظيمي، دون الوصول إلى إعادة الانضمام الكامل إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي.