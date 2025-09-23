اتفاقية توأمة بين مطاري حمد في الدوحة وبكين داشينغ

- وقّع مطار حمد الدولي مذكرة تفاهم مع مطار بكين داشينغ لتعزيز التعاون بين قطر والصين، بهدف توسيع الربط الجوي العالمي عبر الدوحة، وتعزيز تدفقات المسافرين والبضائع. - يركز التعاون على دعم العمليات التشغيلية والتكنولوجيا والابتكار، مما يعزز مكانة المطارين كوجهات رائدة في الخدمة، ويكمل الشراكات القائمة بين الخطوط الجوية القطرية وخطوط جنوب الصين. - توسع الخطوط الجوية القطرية وخطوط جنوب الصين نطاق رحلات الرمز المشترك، مما يعزز الاتصال بين البلدين ويدعم النمو الاقتصادي والتبادل الثقافي.

وقّع مطار حمد الدولي الواقع جنوبي الدوحة مذكرة تفاهم مشتركة مع مطار بكين داشينغ الدولي، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون بين قطر والصين وتوسيع نطاق مسارات الربط الجوي العالمي عبر الدوحة. وأوضح مطار حمد في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بموجب المذكرة تسعى الشركة القطرية لإدارة المطارات وتشغيلها "مطار"، ومجموعة مطار بكين الدولي المحدودة، وهي مُشغّل مطار بكين داشينغ، إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز تدفقات المسافرين والبضائع.

ويتمحور التعاون المشترك بين الطرفين حول دعم العمليات التشغيلية والتكنولوجيا وتصميم الخدمات والابتكار، بما يُرسّخ مكانة كلا المطارين بوصفهما من والجهات الرائدة للتميز في الخدمة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى رسم ملامح المرحلة القادمة للسفر الجوي مكملة الشراكة التي دشنتها الخطوط الجوية القطرية مع خطوط جنوب الصين، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للطيران المدني في قطر وإدارة الطيران المدني في الصين. وتُبرز هذه الخطوات مجتمعةً الدور المحوري للطيران في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والتبادل الثقافي وزيادة الطلب على السفر.

واعتبر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، حمد الخاطر، أن المذكرة تعكس الدور الهام لمطار حمد في تعزيز دبلوماسية الطيران، ودعم آفاق الشراكة بين قطر والصين. ويربط مطار حمد الدولي تسع مدن صينية رئيسية، بما في ذلك بكين وشنغهاي وغوانغتسو وشينزين وتشونغتشنغ وهوانغتسو وشيامن وتشنغدو وهونغ كونغ، عبر الدوحة بأكثر من 120 وجهة عالمية، مما يُعزّز مكانة المطار باعتباره الوجهة المفضلة للمسافرين الصينيين القادمين إلى الشرق الأوسط.

خلال توقيع اتفاقية التوأمة بين مطاري حمد وبكين داشينغ (مطار حمد)

وقال الرئيس التنفيذي ورئيس مطار بكين داشينغ، تشانغ لين، إن المركزين الدوليين للطيران في العالم، يؤسسان علاقات توأمة رسمية، وسيبدآن معاً مسيرة من التعاون الوثيق ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق، ويعملان معاً لخلق "ممر ذهبي" لشبكة من الخطوط الجوية، و "ممر أخضر" للخدمات اللوجستية للشحن، ودعم "الابتكار الذكي" في التشغيل والإدارة. وتستند اتفاقية التوأمة بين المطارين إلى سلسلة من المبادرات الناجحة بين قطر والصين، وقد ساهمت الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها الخطوط القطرية مع خطوط جنوب الصين وخطوط شيامن الجوية في تعزيز الاتصال بين البلدين.

وفي إطار التنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين قطر والصين، أعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن توسيع رحلات الرمز المشترك مع خطوط جنوب الصين الجوية. وابتداءً من 16 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تشارك الخطوط القطرية الرمز على الرحلات الثلاث المباشرة التي تقوم بتشغيلها خطوط جنوب الصين الجوية أسبوعياً بين مطار بكين داشينغ والدوحة.

وبالمثل، توسع خطوط جنوب الصين نطاق رمزها CZ ليشمل رحلات الخطوط الجوية القطرية التي تنطلق من الدوحة إلى 15 وجهة أخرى في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. كما ستوسع خطوط جنوب الصين نطاق رمزها ليشمل الرحلات التي يجري تشغيلها بين الدوحة وأربع مدن صينية رئيسية وهي تشنغدو تيانفو وتشونغتشنج وهانغتسو وشنغهاي، وذلك بعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من الحكومة الصينية.