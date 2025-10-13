اتفاقيات ومبادرات عقارية في "سيتي سكيب قطر"

- شهد معرض "سيتي سكيب قطر 2025" ومنتدى قطر العقاري الثالث إطلاق شراكات استراتيجية ومبادرات مبتكرة، مع التركيز على المجتمعات الذكية والتنمية الحضرية المستدامة، مما يعزز مكانة قطر في قطاع العقارات. - أكد خبراء على قوة السوق العقارية القطرية وانفتاحها على التملك الأجنبي، مع عائد استثمار يتراوح بين 7% و9%، ومساهمة القطاع العقاري بنسبة 7.4% في الناتج المحلي، مع إطلاق شراكات استثمارية بقيمة 600 مليون ريال. - ناقش المنتدى توجهات السوق نحو العقارات العائمة والمجتمعات الذكية، مع توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات وتوظيف التقنيات الرقمية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتنافسية السوق.

شهد اليوم الثاني من النسخة الثالثة عشرة من معرض "سيتي سكيب قطر 2025" ومنتدى قطر العقاري الثالث، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إطلاق شراكات استراتيجية ومبادرات مبتكرة تعزز مكانة قطر منصةً رائدةً في قطاع العقارات محلياً وإقليمياً، وتستقطب مزيداً من المستثمرين والمطورين العقاريين. وأشاد رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خالد بن أحمد العبيدلي بتطور التشريعات العقارية التي منحت المطورين مرونة أكبر لتحويل الرؤى العمرانية إلى واقع ملموس، فيما استعرضت شركات كبرى مثل "جي إم جي" القابضة وأجدان للتطوير مشاريع نوعية تجسد التوجه نحو المجتمعات الذكية والتنمية الحضرية المستدامة.

وأثنى مسؤولون وخبراء دوليون على قوة السوق العقارية القطرية وانفتاحها على التملك الأجنبي، مشيرين إلى أن عائد الاستثمار في القطاع يتراوح بين 7% و9%. كما أبرز مركز قطر للمال مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي بنسبة 7.4%، مؤكداً التزامه بتوفير بيئة تنظيمية محفزة وتشجيع الابتكار والرقمنة لتسهيل الاستثمار ودعم نمو الشركات العقارية وتوسيع تطبيق التقنيات الذكية في السوق. كما أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عن تشريعات جديدة عززت مرونة المطورين، بالتزامن مع إطلاق شراكات استثمارية من أبرزها اتفاق قطيفان للمشاريع و"جي إم جي" القابضة لتطوير مرافق متعددة في جزيرة قطيفان باستثمارات بلغت 600 مليون ريال (164.8 مليون دولار).

وناقش المنتدى توجهات السوق نحو المجتمعات الذكية والعقارات العائمة ومستقبل الاستثمار العقاري، وسط إشادة دولية بانفتاح السوق القطرية وقدرتها على تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة تعزز جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين. وشهد المعرض عرض شركات كبرى، مثل مجموعة "جي إم جي" القابضة وشركة أجدان للتطوير، محافظَ مشاريع تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتبرز فيها مفاهيم المجتمعات الذكية والابتكار والاستدامة. وأكد الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب عبد الله المحشادي أن قوة السوق القطرية تكمن في الانفتاح المؤسسي وسهولة الوصول إلى صناع القرار، إلى جانب الدعم المتواصل للأفكار الريادية، قائلاً: "هذه الروح من الانفتاح تتيح للأفكار أن تنمو ولمجتمعات مثل مدينة الوعب أن تزدهر، فنحن نؤسس لعقارات تستلهم الأصالة والترابط الاجتماعي والشمولية."

من جانبه، قال المدير العام لمنصة ترايتون نورث العالمية للأصول البديلة لويس كوينتيرو فرانشيسكي إن معرض "سيتي سكيب قطر 2025" يشكل منصة عملية تجمع كبار القادة والمهنيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفاً: "هناك زخم حقيقي يضع قطر في موقع ريادي بوصفها مركزاً عالمياً للاستراتيجية والابتكار والاستثمار." بدوره، أوضح المدير التنفيذي لشركة "إس كي" العقارية الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن القطاع العقاري القطري يتمتع بصلابة واستقرار واضحين ويوفر عوائد استثمارية تتراوح بين 7% و9%، مشيراً إلى أن التشريعات الحديثة الخاصة بتملك الأجانب في مناطق مختارة أسهمت في خلق بيئة جاذبة ورفعت ثقة المستثمرين الدوليين.

وفي السياق نفسه، استعرض الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة نسبة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي والتي بلغت 7.4% في الربع الأول من العام الحالي بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال، مؤكداً أن القطاع يعد ركناً أساسياً في تنويع الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المركز يحرص على تمكين الشركات عبر بيئة تنظيمية شفافة تدعم الابتكار والشراكات الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات التقنية العقارية والرقمنة.

وشهد المعرض توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وكل من أكاديمية قطر للمال والأعمال وشركة مايكروسوفت الدوحة وبنك المشرق، بهدف تعزيز الشراكات وتطوير الكفاءات البشرية وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة لتسهيل التمويل العقاري. ويُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في رفع جودة الخدمات وتعزيز الابتكار وتنافسية السوق محلياً ودولياً. واختتم اليوم الثاني من فعاليات المعرض بجلسات نقاشية تناولت تطوير المدن الذكية والعقارات العائمة وتعزيز الشمولية، وسط مشاركة خليجية واسعة وتأكيد الشراكة المتجددة بين قطر والسعودية في تطوير التشريعات وتعزيز التكامل الإقليمي. ومن المقرر أن تصدر غداً توصيات ختامية حول مستقبل القطاع العقاري في قطر.