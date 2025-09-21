اتفاقيات وتعاون تركي أميركي بقطاع الطاقة في الأفق

- تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة: زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجمعية العامة للأمم المتحدة تهدف إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مع التركيز على توقيع اتفاقيات جديدة في قطاعي الطاقة والدفاع. - زيادة التبادل التجاري: بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 32.6 مليار دولار في عام 2024، مع طموح لزيادته إلى 100 مليار دولار، مدفوعًا بالعلاقات الشخصية بين الرئيسين ترامب وأردوغان. - اتفاقيات الطاقة: تركيا تخطط لتوقيع اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة، تشمل شراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنفط والغاز الطبيعي.

رجحت مصادر تركية توسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتوقيع اتفاقيات جديدة في قطاعي الطاقة والدفاع، خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لحضور الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أشغالها الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول.

وقال مدير مركز الفكر للدراسات بإسطنبول، باكير أتاجان لـ"العربي الجديد" إن طيب العلاقات مع الولايات المتحدة بعهد الرئيس دونالد ترامب، تشجع على تعزيز العلاقات والتبادل التجاري وزيادتهما "من دون أن تؤذي علاقتها بالآخرين"، خصوصاً بعد تنامي التجارة وتعديها 30 مليار دولار والطموح أن تصل إلى 100 مليار دولار.

تبادل تجاري مرشح للارتفاع

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 32.6 مليار دولار عام 2024، مثّلت حصة الصادرات التركية ما قيمته 16.4 مليار دولار إلى السوق الأميركية (نحو 6.2% من إجمالي صادراتها)، مقابل استيراد سلع من أميركا بقيمة 16.2 مليار دولار في العام نفسه.

وأشار أتاجان إلى أن "العلاقة الشخصية بين الرئيسين ترامب وأردوغان" يمكن أن تتحول إلى "فرصة اقتصادية لتركيا" سواء على مستوى زيادة التبادل أو استيراد معدات وصناعات كانت ممنوعة على تركيا "بسبب استيرادها معدات من روسيا" كما الأفق مفتوح للتعاون بقطاع الطاقة، سواء الاستكشاف أو سد حاجة تركيا، سواء من النفط الغاز، علماً أن الولايات المتحدة على قائمة الدول المصدرة للغاز بتركيا.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في الـ 19 سبتمبر/أيلول أن تركيا تخطط لتوقيع اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة، في إطار مساعيها لتعزيز العلاقات مع واشنطن في مجالات تمتد من السلع الأساسية إلى الدفاع. واستناداً إلى ما أسمتهم بأشخاص مطلعين، قالت الوكالة إن الاتفاقات قد تشمل تعهدات بشراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، ضمن مساعي أنقرة لإعادة ضبط علاقاتها بواشنطن بعد سنوات من التوتر بسبب شراء أسلحة روسية وضغوط ترمب على حلفاء الناتو، مثل أنقرة، لوقف شراء النفط الروسي.

وكان وزير الطاقة التركي، ألب رسلان بيرقدار، قد بحث ملف الغاز الطبيعي المسال مع شركتي النفط الأميركيتين "كونوكو فيليبس" و"شيفرون" خلال منتدى "غازتك 2025" الذي اختتم في إيطاليا في 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

مباحثات ثنائية

وأوضح الوزير التركي، حسب تدوينة على منصة إن سوسيال التركية، أنه بحث أيضاً مع نظيره الأميركي كريس رايت التعاون القائم بين أنقرة وواشنطن في مجال الطاقة وفي مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما، وتجارة الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، والمعادن الحيوية، والفرص الجديدة في هذه المجالات.

وأعرب بيرقدار عن اعتقاده بأن العلاقات التركية الأميركية في مجال الطاقة ستتعزز أكثر وفق الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة التي تتماشى مع الأهداف التي حددها الرئيسان رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب.

يذكر أن تركيا تستورد نحو 95% من استهلاكها من النفط بفاتورة سنوية بنحو 50 مليار دولار، حيث لا يزيد إنتاج تركيا من النفط على 132 ألف برميل يومياً، فيما يصل استهلاكها نحو مليون برميل، وتسد العجز عبر الاستيراد من روسيا التي تصل صادراتها من المستوردات التركية إلى 33.6%، تتبعها أذربيجان بنسبة 21.2%، وإيران بنسبة 17.1%.